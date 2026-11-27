Gỗ tận dụng từ rừng tự nhiên phải kê khai và nộp đầy đủ 3 sắc thuế

Giải đáp kiến nghị của Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải nêu tại Văn bản số 485/BQL-TH-QLR và KT ngày 2/11/2026, Thuế tỉnh Quảng Trị ban hành Văn bản số 6318/QTR-QLDN2 ngày 16/11/2026 hướng dẫn chi tiết nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động khai thác, tiêu thụ gỗ tận dụng từ rừng tự nhiên và gỗ rừng trồng sản xuất.

Đối với sản phẩm gỗ tận dụng từ rừng tự nhiên, Thuế tỉnh Quảng Trị xác định Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải có trách nhiệm kê khai, nộp thuế tài nguyên đối với sản lượng gỗ được phép khai thác. Số thuế tài nguyên phải nộp được tính toán dựa trên ba yếu tố gồm sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế đơn vị tài nguyên và thuế suất thuế tài nguyên tương ứng. Trong đó, sản lượng tính thuế là khối lượng gỗ hoặc sản phẩm khác từ rừng tự nhiên thực tế khai thác phát sinh trong kỳ.

Về giá tính thuế tài nguyên, cơ quan quản lý xác định theo giá bán một đơn vị gỗ tại bãi giao, kho hoặc bãi nơi khai thác, chưa bao gồm thuế GTGT. Mức giá này không được thấp hơn bảng giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh Quảng Trị quy định. Trường hợp giá bán thực tế thấp hơn mức giá địa phương ban hành, đơn vị bắt buộc phải sử dụng giá tính thuế theo quy định của UBND tỉnh. Nguyên tắc áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh ban hành cũng được thực hiện đối với sản lượng gỗ đã khai thác nhưng chưa tiêu thụ trong kỳ.

Về nghĩa vụ thuế GTGT, do Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải là đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, hoạt động bán gỗ rừng tự nhiên thuộc diện phải kê khai, nộp thuế với tỷ lệ 3% trên doanh thu. Đồng thời, khoản thu nhập phát sinh từ việc bán gỗ rừng tự nhiên thuộc đối tượng chịu thuế TNDN, với mức kê khai và nộp theo tỷ lệ 1% trên doanh thu bán gỗ.

Gỗ rừng trồng không chịu thuế GTGT và quy định sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử

Khác với cơ chế áp dụng đối với gỗ tận dụng từ rừng tự nhiên, sản phẩm gỗ rừng trồng do Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải trực tiếp sản xuất, khai thác và bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó, đơn vị không phải kê khai và nộp thuế GTGT đối với phần doanh thu thu được từ hoạt động tiêu thụ nhóm sản phẩm gỗ này.

Tuy nhiên, việc thuộc diện không chịu thuế GTGT không đồng nghĩa với việc đơn vị được miễn toàn bộ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Phần thu nhập phát sinh từ bán sản phẩm gỗ rừng trồng do đơn vị trực tiếp sản xuất, khai thác vẫn thuộc đối tượng chịu thuế TNDN. Tỷ lệ thuế TNDN mà đơn vị phải kê khai và nộp vào ngân sách là 1% trên doanh thu bán gỗ.

Đối với trường hợp phát sinh đồng thời cả hai hoạt động bán gỗ rừng tự nhiên và gỗ rừng trồng, Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải phải sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử. Việc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn phải tuân thủ đầy đủ quy định tại Nghị định số 254/2026/NĐ-CP và Thông tư số 91/2026/TT-BTC. Căn cứ nội dung hướng dẫn và các quy định pháp luật hiện hành, Thuế tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ thuế trong quá trình khai thác, tiêu thụ sản phẩm gỗ.