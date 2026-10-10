Gỡ tâm lý 'ngại Toán' cho sinh viên trong đào tạo khoa học dữ liệu

Tọa đàm “Vai trò của Toán học trong Khoa học dữ liệu” được tổ chức trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi đó, Toán học tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng của các mô hình định lượng, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế tài chính.

Toạ đàm nhằm làm rõ vai trò và tầm quan trọng của Toán học trong khoa học dữ liệu, đặc biệt là các lĩnh vực đại số tuyến tính, giải tích, xác suất - thống kê và tối ưu hóa. Qua đó, giúp sinh viên nhận thức được nền tảng Toán học trong việc xây dựng mô hình, phân tích dữ liệu và giải quyết các bài toán thực tiễn.

Đồng thời, chia sẻ phương pháp học tập, tư duy và cách tiếp cận Toán học hiệu quả đối với sinh viên; góp phần thay đổi nhận thức và giảm tâm lý “ngại Toán”, giúp sinh viên hiểu được ý nghĩa và tính ứng dụng của Toán học trong ngành học và nghề nghiệp tương lai.

TS Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu khai mạc Toạ đàm. Ảnh: Ngọc Bích

Toạ đàm cũng nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên về những vấn đề liên quan đến ứng dụng toán học, khoa học dữ liệu và phương pháp phân tích hiện đại trong kinh tế - tài chính; tăng cường sự gắn kết giữa toán học, nghiên cứu khoa học và thực tiễn ứng dụng, góp phần kết nối các kết quả nghiên cứu toán học với nhu cầu giải quyết các bài toán trong kinh tế - tài chính.

Phát biểu khai mạc Toạ đàm, TS Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong thời kỳ mà chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo làm thay đổi căn bản cách dữ liệu được tạo lập, cách mô hình được xây dựng và cách các quyết định kinh tế - tài chính được đưa ra.

Hiện nay, đối với ngành Khoa học dữ liệu, có một quan niệm cho rằng khi máy móc đã giải được phương trình, viết được mã lệnh, chạy được hồi quy và mô phỏng trong vài giây, thì vai trò của Toán học cơ bản sẽ dần bị thu hẹp. Tuy nhiên, quan điểm đào tạo của Học viện Tài chính luôn kiên định: muốn làm chủ công nghệ trước hết phải làm chủ mô hình; muốn làm chủ mô hình thì phải có nền tảng Toán học vững vàng.

Theo TS Nguyễn Văn Bình, Tọa đàm “Vai trò của Toán học trong Khoa học dữ liệu” là diễn đàn ý nghĩa đối với sinh viên ngành Khoa học dữ liệu nói riêng và sinh viên Học viện Tài chính nói chung.

TS Nguyễn Văn Tăng, Phó trưởng Khoa Công nghệ và Khoa học Dữ liệu, Trường Đại học Ngoại thương trình bày tham luận Khung tri thức Toán học trong Khoa học dữ liệu. Ảnh: Ngọc Bích

ThS Lưu Trọng Đại, Khoa Cơ bản, Học viện Tài chính trình bày tham luận Các học phần Toán trong chương trình đào tạo Khoa học dữ liệu của Học viện Tài chính.Ảnh: Ngọc Bích

TS Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Công ty Cổ phần TrustKeys Finance trình bày tham luận Ứng dụng của khoa học dữ liệu giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong Tài chính. Ảnh: Ngọc Bích

Phó Giám đốc Học viện Tài chính gợi mở hai định hướng trọng tâm bám sát mục tiêu của Tọa đàm.Thứ nhất,làm rõ vai trò và sự liên thông của các công cụ toán học vào thực tiễn khoa học dữ liệu. Thứ hai,cởi mở đối thoại để tháo gỡ rào cản tâm lý của sinh viên.

"Toán học không phải là những con số khô khan để đánh đố. Tôi kỳ vọng Tọa đàm sẽ là nơi các chuyên gia, thầy cô giáo giúp các em sinh viên xóa bỏ tâm lý "ngại Toán", từ đó chia sẻ các phương pháp tiếp cận và học toán một cách trực quan, hiệu quả và hấp dẫn nhất", TS Nguyễn Văn Bình bày tỏ kỳ vọng.

Các nội dung tham luận tại Toạ đàm tập trung vào khung tri thức toán học trong khoa học dữ liệu; các học phần toán trong chương trình đào tạo khoa học dữ liệu của Học viện Tài chính; ứng dụng của khoa học dữ liệu giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong tài chính. Bên cạnh đó là tọa đàm bàn tròn với chủ đề “Học Toán để làm Khoa học dữ liệu”.

Các đại biểu tham gia tọa đàm bàn tròn với chủ đề “Học Toán để làm Khoa học dữ liệu”. Ảnh: Ngọc Bích

Các đại biểu tham dự Toạ đàm. Ảnh: Ngọc Bích

Tại Toạ đàm, các chuyên gia đã khẳng định và làm rõ hơn nữa tầm quan trọng cốt lõi của nền tảng Toán học (từ đại số tuyến tính, giải tích, xác suất thống kê đến tối ưu hóa) trong việc làm chủ các mô hình và công nghệ hiện đại thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Fintech.

Bên cạnh đó, các tham luận và phiên thảo luận bàn tròn đã giúp gỡ bỏ những rào cản tâm lý, truyền cảm hứng và trang bị cho sinh viên những phương pháp tiếp cận môn Toán một cách trực quan, hiệu quả và gắn liền với thực tiễn.