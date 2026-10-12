Gỡ tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế: Kinh nghiệm thực tế về cách xử lý nhanh nhất

Hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện ra sao?

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện ngay khi người nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện. Quy trình cụ thể tùy thuộc vào tình trạng mã số thuế và nghĩa vụ thuế của từng trường hợp.

Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động: Cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi số tiền thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 500 triệu đồng. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, ngưỡng tương ứng là dưới 50 triệu đồng.

Đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06): Người nộp thuế cần hoàn thành các nghĩa vụ thuế, hóa đơn và thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Khi đủ điều kiện, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Cần xác định đúng nguyên nhân bị tạm hoãn xuất cảnh để có quy trình xử lý nhanh nhất. Ảnh: Anh Nguyễn

Đối với cá nhân là người nước ngoài hoặc người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài: Cơ quan thuế hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi xác định người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo quy trình điện tử, hệ thống của cơ quan thuế xử lý, xác định điều kiện và gửi thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sang hệ thống của Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong tối đa 8 phút kể từ khi nhận được chứng từ nộp thuế từ ngân hàng. Hệ thống xuất nhập cảnh tiếp tục xử lý trong khoảng 5 phút để cập nhật thông tin tại các cửa khẩu hàng không.

Kinh nghiệm gỡ tạm hoãn xuất cảnh thực tế

Chia sẻ với PV VietNamNet, bà Phạm Thị Hòa, Giám đốc Công ty Luật TNHH UCASE, cho biết thời gian gỡ tạm hoãn xuất cảnh do vướng nghĩa vụ thuế phụ thuộc vào tình trạng của doanh nghiệp và mức độ phối hợp với cơ quan thuế.

“Điều quan trọng nhất là xác định đúng nguyên nhân bị tạm hoãn xuất cảnh. Khi phát hiện mình thuộc diện này, người đại diện doanh nghiệp cần kiểm tra quyết định tạm hoãn xuất cảnh để biết cơ quan thuế quản lý, lý do và thông tin liên hệ. Nếu chưa rõ tình trạng của mình, nên liên hệ trực tiếp cán bộ thuế theo thông tin trên quyết định tạm hoãn xuất cảnh hoặc đến cơ quan thuế để được hướng dẫn”, bà Hòa lưu ý.

Cơ quan thuế có thể cho biết doanh nghiệp đang thuộc trường hợp nào, chẳng hạn mã số thuế ở trạng thái bị khóa do bỏ địa chỉ kinh doanh hay người đại diện bị tạm hoãn xuất cảnh vì khoản nợ thuế vượt ngưỡng. Từ đó, người nộp thuế mới xác định được hướng xử lý phù hợp.

Đối với trường hợp doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế nhưng vẫn đang hoạt động, nếu số tiền nợ vượt ngưỡng áp dụng thì việc hoàn thành một phần nghĩa vụ thuế để đưa số nợ xuống dưới ngưỡng là hướng xử lý cần xem xét.

Theo kinh nghiệm xử lý cho khách hàng, bà Hòa khuyến cáo, người nộp thuế nên chủ động liên hệ cơ quan thuế để xác nhận điều kiện và thủ tục cụ thể, thay vì mặc nhiên cho rằng hệ thống sẽ tự động gỡ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi nộp tiền.

“Thực tế, khoản tiền đã nộp không phải lúc nào cũng được hệ thống thuế ghi nhận ngay. Có thể mất khoảng 1-2 ngày để hệ thống ghi nhận khoản tiền và hạch toán giảm số nợ. Nếu cần xử lý gấp, người nộp thuế nên chủ động xuất trình biên lai nộp tiền cho cán bộ thuế để kiểm tra, đối chiếu và cập nhật hồ sơ khi đủ căn cứ”, bà Hòa nói.

Trường hợp doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh, phải thực hiện thêm nhiều thủ tục như nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc khôi phục mã số thuế, bổ sung các tờ khai còn thiếu và nộp tiền phạt, thời gian xử lý sẽ dài hơn.

Từ xử lý thực tế, bà Hòa cho hay nếu hồ sơ đơn giản và người thực hiện chủ động hoàn thành từng bước, có thể mất khoảng 1-2 tuần.

Trường hợp phải rà soát nhiều nghĩa vụ thuế, bổ sung báo cáo và chờ ban hành quyết định xử phạt, quá trình này có thể kéo dài khoảng 3 tuần.

Thông thường, người thực hiện cần nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc khôi phục mã số thuế, tùy nhu cầu của doanh nghiệp.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế kiểm tra và xác định những tờ khai còn thiếu. Nếu doanh nghiệp chưa phát sinh hoạt động và hồ sơ đơn giản, có thể chủ động rà soát, nộp các tờ khai còn thiếu ngay từ đầu.

Khi cơ quan thuế tiếp nhận tờ khai, hệ thống sẽ ghi nhận tình trạng chậm nộp và làm căn cứ xử lý vi phạm. Việc lập biên bản, trình ký quyết định xử phạt cũng cần thời gian. Sau khi có quyết định, người nộp thuế phải hoàn thành tiền phạt, tiền thuế còn thiếu, tiền chậm nộp và các khoản liên quan, trong đó có lệ phí môn bài nếu phát sinh.

Nếu chủ động nắm được các thủ tục cần thực hiện, người nộp thuế có thể tự rà soát và hoàn thành một số công việc song song, thay vì chờ cơ quan thuế hướng dẫn từng bước. Tuy nhiên, việc nộp tiền trước hay chờ hệ thống cập nhật số phải nộp cần căn cứ vào hướng dẫn cụ thể của cơ quan thuế. Với hồ sơ thuận lợi, quá trình có thể rút ngắn; còn nếu phải chờ rà soát, cập nhật nghĩa vụ và hoàn thiện nhiều thủ tục, thời gian sẽ kéo dài hơn.

Bà Hòa cũng lưu ý, nhiều người nhầm tưởng mình không còn nợ thuế khi tra cứu trên eTax Mobile không thấy khoản phải nộp, hoặc chỉ còn một khoản nhỏ đã thanh toán. Tuy nhiên, thông tin hiển thị trên ứng dụng chưa chắc đã phản ánh đầy đủ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đã bị khóa mã số thuế từ nhiều năm trước.

Chẳng hạn, một doanh nghiệp thành lập năm 2015 rồi bỏ địa chỉ, không nộp báo cáo thuế và bị khóa mã số thuế từ thời điểm đó. Khi chủ doanh nghiệp làm thủ tục giải thể hoặc khôi phục mã số thuế vào năm 2026, cơ quan thuế có thể phải rà soát lại nghĩa vụ kê khai, lệ phí môn bài, tiền phạt và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian liên quan.

Ở một số trường hợp, dữ liệu trên ứng dụng chỉ dừng ở thời điểm mã số thuế bị khóa, nên người nộp thuế không nhìn thấy đầy đủ các khoản phát sinh cần xử lý.

Vì vậy, theo bà Hòa, không nên chỉ dựa vào số liệu trên ứng dụng eTax Mobile để kết luận đã hoàn thành mọi nghĩa vụ.

Cách chắc chắn hơn là liên hệ cơ quan thuế quản lý, yêu cầu kiểm tra và xác định đầy đủ số tiền, hồ sơ còn thiếu trước khi thực hiện các bước tiếp theo.