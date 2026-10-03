Gỡ sản phẩm thuốc đột quỵ An cung ngưu hoàng hoàn trên sàn TMĐT

Sản phẩm được Cục An toàn thực phẩm cho biết chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký cho sản phẩm trên. (Ảnh: Cục An toàn thực phẩm cung cấp)

Cụ thể, qua hậu kiểm việc thực hiện quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ hoàng thanh tâm phòng đột qụy, tai biến” đang được quảng cáo với nhiều công dụng như hỗ trợ người rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, thiếu máu não, tắc động mạch vành, phụ nữ tiền mãn kinh; phòng cho những người có nguy cơ đột quỵ như cao huyết áp, tai biến, đái tháo đường, tim mạch.

Ngoài ra, sản phẩm còn được quảng cáo có tác dụng phòng ngừa xuất huyết não, hỗ trợ phục hồi hệ thần kinh chức năng cho người từng tai biến và tốt cho người bị suy nhược thần kinh do áp lực công việc, lao động trí óc cường độ cao.

Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm nêu trên.

Do đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee khẩn trương rà soát việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng. Chỉ kinh doanh những sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.