Gỡ sai phạm 12 dự án Mường Thanh: An cư của người dân ra sao?

Từ ngày 1/7/2026, hai thủ tục hành chính về nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được bãi bỏ theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ. Đây là bước cải cách nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, song không đồng nghĩa với việc giảm các yêu cầu về an toàn PCCC. Trách nhiệm bảo đảm an toàn công trình trước khi đưa vào sử dụng vẫn thuộc về chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.