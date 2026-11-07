Gỡ rối các vấn đề pháp lý về an toàn mạng cho hội viên, phụ nữ TPHCM

Trung tá Bùi Thái Đức, Chuyên viên chính Phòng Tham mưu Công an TPHCM, làm báo cáo viên tại chương trình

Diễn đàn nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ trên không gian mạng; qua đó giúp phụ nữ chủ động bảo vệ bản thân, gia đình, đặc biệt là trẻ em trước những rủi ro trên môi trường số.

Diễn đàn “Tháng nghe phụ nữ nói” được livestream trực tiếp trên fanpage và kênh YouTube của Hội LHPN TPHCM.

Tại chương trình, các hội viên, phụ nữ được nghe Trung tá Bùi Thái Đức, Chuyên viên chính Phòng Tham mưu Công an TPHCM, chia sẻ chuyên đề "An toàn không gian mạng và bảo mật dữ liệu cá nhân; cách thức xử lý hình sự các hành vi phát tán hình ảnh, thông tin riêng tư trái phép và kỹ năng bảo vệ con cái trước các cạm bẫy trên môi trường số". Dịp này, Hội LHPN TPHCM cũng triển khai hưởng ứng Chiến dịch "Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương".

Trong phần trao đổi, nhiều hội viên, phụ nữ đã trực tiếp đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi đến chương trình để được chuyên gia giải đáp. Các vấn đề được quan tâm tập trung vào việc bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân và an toàn cho trẻ em trên không gian mạng.

Trong đó, nhiều ý kiến đặt vấn đề: Hành vi phát tán hình ảnh, clip riêng tư, ảnh ghép hoặc hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm bôi nhọ, đe dọa phụ nữ có thể bị xử lý hình sự hay không? Quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân được pháp luật quy định như thế nào, nhất là trong bối cảnh nhiều phụ nữ thường chia sẻ hình ảnh gia đình, con cái lên mạng xã hội hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng các ứng dụng, tham gia nhóm bán hàng trực tuyến để khởi nghiệp? Người dân có quyền yêu cầu xóa hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân trên môi trường mạng hay không?

Đặc biệt, ở góc độ nuôi dạy con, nhiều phụ nữ đã bày tỏ mong muốn được chuyên gia tư vấn về trách nhiệm của cha mẹ trong việc định hướng con sử dụng điện thoại và mạng xã hội an toàn, cách chủ động đồng hành cùng con để phòng tránh những cạm bẫy, nguy cơ bị xâm hại trên không gian số. Thông qua diễn đàn, nhiều thắc mắc được tháo gỡ kịp thời, giúp hội viên, phụ nữ TPHCM nâng cao kiến thức và kỹ năng số an toàn.