Ðáng chú ý, việc cắt giảm thành phần hồ sơ, thay thế giấy tờ bằng thông tin, dữ liệu giúp nhiều thủ tục đơn giản, tạo điều kiện để người dân chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ðiểm nhấn trong cải cách hành chính của tỉnh là phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết đối với 8 thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh, trong đó có thể thay thế một số thành phần hồ sơ bằng thông tin, dữ liệu có sẵn. Cách làm này giúp cắt giảm giấy tờ, loại bỏ những yêu cầu không cần thiết, khắc phục tình trạng người dân phải kê khai, cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu. Nhờ quy trình được tinh gọn, người dân chủ động thực hiện hồ sơ trực tuyến ngay tại nhà.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Ân nâng cao trách nhiệm, rút ngắn thời gian xử lý và bảo đảm quyền lợi của người dân.

Hiệu quả ấy thể hiện rõ tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Tại Xã Trần Phán, có 4.189 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, đạt 99,6%. Tỷ lệ này phản ánh khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của người dân ngày càng nâng lên, đồng thời cho thấy việc đơn giản hoá quy trình đang phát huy hiệu quả.

Ông Nguyễn Công Lý, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã Trần Phán, cho biết, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương hiện rất cao. Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến mục tiêu người dân có thể tự nộp hồ sơ và nhận kết quả tại nhà. Giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại, nhất là đối với những thủ tục có thể giải quyết hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Tại xã Tân Ân, việc phân định rõ thủ tục cần xác nhận trực tiếp và thủ tục tự thực hiện trực tuyến giúp người dân thuận tiện hơn khi giải quyết công việc.

Người dân xã Tân Lộc có thể tự kê khai, đính kèm giấy tờ và gửi hồ sơ trực tuyến đối với những thủ tục không cần xác nhận trực tiếp của chính quyền địa phương.

Ông Trương Hoàng Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Ân, cho biết, số lượng hồ sơ người dân tự nộp tại nhà có xu hướng tăng. Với những thủ tục không cần xác nhận của xã, người dân chỉ cần truy cập hệ thống, điền thông tin theo mẫu, đính kèm giấy tờ liên quan rồi gửi hồ sơ. Chỉ những trường hợp cần xác nhận hoặc thực hiện công đoạn trực tiếp mới phải đến Trung tâm. Nhờ vậy, người dân chủ động giải quyết công việc ngay tại nhà, tránh những chuyến đi lại không cần thiết.

Tại xã Tân Lộc, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hiện đạt trên 99%. Bà Mai Tú Nhi, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Lộc, cho biết, nhiều nhóm thủ tục không yêu cầu người dân in giấy tờ, ký trực tiếp mà chỉ cần điền đầy đủ thông tin trên các mẫu tờ khai điện tử là có thể nộp hồ sơ.

Từ kết quả tại cơ sở, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh Cà Mau đạt 97,45%, với 119.194 hồ sơ trực tuyến trên tổng số 122.316 hồ sơ được tiếp nhận. Con số này cho thấy người dân ngày càng chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, việc đơn giản hoá thành phần hồ sơ là yếu tố quan trọng, bởi người dân có thể hoàn thành thủ tục mà không phải đi lại để bổ sung những giấy tờ đã có trong hệ thống.

Khi cơ quan hành chính chủ động khai thác dữ liệu, cắt giảm yêu cầu không cần thiết và đơn giản hoá quy trình, dịch vụ công trực tuyến sẽ trở thành lựa chọn thuận tiện trong giải quyết thủ tục. Ðây là hướng đi quan trọng để Cà Mau xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy sự thuận tiện và quyền lợi của người dân làm tiêu chí hàng đầu.