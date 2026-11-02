Gỡ rào cản, thu hẹp khoảng cách giới

Từng là hộ nghèo nhiều năm, cuộc sống gia đình chị Mùa Thị Hoàn, bản Mường Nhé, xã Mường Nhé chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập không ổn định. Bước ngoặt đến khi chị được cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hướng dẫn, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển chăn nuôi. Từ sự động viên đó, chị mạnh dạn vay 80 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, đầu tư một cặp trâu sinh sản. “Ban đầu tôi cũng băn khoăn vì số tiền vay khá lớn, lại chưa có nhiều kinh nghiệm. Được các chị trong Hội thường xuyên động viên, cán bộ xã hướng dẫn kỹ thuật nên tôi yên tâm bắt tay vào làm” - chị Hoàn bộc bạch.

Chị Mùa Thị Hoàn, xã Mường Nhé chăm sóc đàn vật nuôi của gia đình.

Kiên trì tích lũy kinh nghiệm, chú trọng chăm sóc đàn vật nuôi và tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, chị Hoàn từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi. Từ cặp trâu ban đầu, gia đình phát triển thêm đàn lợn, dê, đầu tư chuồng trại phù hợp. Hiện nay, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình chị có thu nhập trên 100 triệu đồng. Kinh tế ổn định cũng giúp chị có điều kiện chăm lo việc học của các con, cải thiện cuộc sống.

Chị Lù Thị Toản, phường Mường Lay nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2026 là sự ghi nhận cho những nỗ lực phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế và việc làm cho người dân địa phương.

Chị Lù Thị Toản, bản Quan Chiêng, phường Mường Lay chọn phát triển kinh tế từ những giá trị văn hóa, cảnh quan vốn có của quê hương. Chị Toản chia sẻ: “Mường Lay có cảnh đẹp, có nhà sàn và những nét văn hóa Thái đặc sắc. Nếu chỉ dựa vào ruộng nương thì thu nhập khó cải thiện, trong khi du lịch có thể tạo thêm việc làm, giúp người dân phát huy những lợi thế sẵn có”.

Từ mô hình homestay của gia đình, chị Lù Thị Toản từng bước vận động các hộ dân trên địa bàn cùng tham gia, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối dịch vụ phục vụ du khách. Năm 2023, Tổ phụ nữ tham gia phát triển du lịch cộng đồng do chị làm tổ trưởng được thành lập. Đến tháng 3/2026, mô hình tiếp tục được nâng lên thành HTX Du lịch cộng đồng Quan Chiêng, liên kết hơn 10 cơ sở lưu trú. Qua thống kê, các mô hình homestay ở Mường Lay mỗi năm đón hơn 2.500 lượt khách, doanh thu ước đạt 1,8 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 50 lao động, trong đó phụ nữ và thanh niên chiếm 60%.

Chị Lù Thị Toản (thứ 2, phải sang), phường Mường Lay vinh dự được tham gia Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026.

Dù có nhiều chuyển biến trong nhận thức, nếp nghĩ, cách làm, song ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, phụ nữ vẫn gặp không ít rào cản trong phát triển kinh tế do thiếu vốn, thiếu kiến thức sản xuất, kỹ năng quản lý. Định kiến giới, tư tưởng trông chờ, phụ thuộc vào kinh tế gia đình cũng ảnh hưởng đến khả năng chủ động phát triển của phụ nữ.

Trước thực tế đó, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ theo nhu cầu và điều kiện của từng nhóm hội viên. Trong đó, chú trọng tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận nguồn vốn, học nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình sinh kế và phát triển kinh tế tập thể. 9 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội đã hỗ trợ trên 100 lượt phụ nữ làm quen với gian hàng trực tuyến, livestream bán hàng và các nền tảng thương mại điện tử; hướng dẫn kỹ năng chụp ảnh, quảng bá sản phẩm, chốt đơn, chăm sóc khách hàng. Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các lớp đào tạo nghề trang điểm cơ bản và kỹ năng livestream bán hàng cho hàng trăm học viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ Hội LHPN xã Búng Lao thăm mô hình kinh tế của hội viên.

Cùng với đào tạo nghề, các cấp hội còn hỗ trợ hội viên, phụ nữ qua hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay, tổng dư nợ do các cấp Hội quản lý gần 1.500 tỷ đồng với trên 17.900 thành viên tham gia. Nguồn vốn được duy trì cùng các nhóm tiết kiệm tại cộng đồng đã góp phần tạo điều kiện cho hội viên đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước cải thiện thu nhập.

Bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Mỗi chị em đều có hoàn cảnh, điều kiện khác nhau nên Hội luôn tìm cách hỗ trợ phù hợp. Người cần vốn thì giúp tiếp cận nguồn vay, người muốn học nghề thì kết nối đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật; chị em có sản phẩm thì hỗ trợ quảng bá, bán hàng trên mạng. Chúng tôi mong muốn chị em không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ mà có thêm kiến thức, mạnh dạn làm ăn, tự tạo thu nhập và từng bước vươn lên bằng chính sức mình.

Cán bộ chi hội phụ nữ bản Hón Sáng, xã Mường Ảng hướng dẫn người dân các kỹ năng số.

Để phụ nữ thực sự có cơ hội phát triển, thay đổi tư duy, định kiến về giới, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tổ chức gần 400 buổi tập huấn, truyền thông với hơn 26.000 lượt người tham gia; 38 hội nghị đối thoại chính sách với 2.888 người dự, trong đó tập trung vào các vấn đề như: Việc làm cho phụ nữ, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ phụ nữ, trẻ em.

Cùng với phát triển kinh tế, vai trò và vị thế của phụ nữ trong đời sống chính trị, xã hội ngày càng được nâng lên, thể hiện qua sự tham gia trực tiếp vào các cơ quan dân cử. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn tỉnh có 622 nữ ứng cử viên, chiếm 37,72% tổng số người ứng cử. Kết quả, 334 phụ nữ trúng cử, gồm 3 đại biểu Quốc hội, 18 đại biểu HĐND tỉnh và 313 đại biểu HĐND cấp xã. Đáng chú ý, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp xã đạt 33,87%, tăng 3,03 % so với nhiệm kỳ trước. Điều này cho thấy ngày càng có thêm phụ nữ tham gia vào quá trình đại diện, thảo luận và quyết định các vấn đề của địa phương, cộng đồng.

Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia Hội nghị "Tháng nghe phụ nữ nói" lần thứ 2, năm 2026 tại xã Búng Lao do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Theo bà Pờ Diệu Ninh, muốn thu hẹp khoảng cách giới, trước hết phải giúp chị em có điều kiện vươn lên, có thu nhập, có tiếng nói và được tham gia quyết định những việc liên quan đến bản thân, gia đình, cộng đồng. Bởi vậy, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ phụ nữ học nghề, phát triển kinh tế, tiếp cận khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh tuyên truyền để thay đổi những quan niệm còn định kiến về giới. Hội cũng mong muốn mỗi hội viên, phụ nữ luôn tự tin, chủ động nắm bắt cơ hội, không tự ti, trông chờ, cùng xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ và đóng góp tích cực cho xã hội.