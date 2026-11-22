Từ lợi thế bối cảnh đến môi trường làm phim thuận lợi

Phát biểu đề dẫn tại diễn đàn, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), nhấn mạnh mục tiêu đưa điện ảnh trở thành cầu nối thúc đẩy du lịch, đầu tư và dịch vụ. Tuy nhiên, cảnh quan đẹp chưa đủ để một địa phương được lựa chọn làm bối cảnh.

“Điều tôi mong muốn là chúng ta đi thẳng vào câu chuyện phải làm gì khi một đoàn làm phim gửi yêu cầu đến địa phương”, bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA). Ảnh: ANH VŨ

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức chia sẻ, sau khi hợp nhất với Hải Dương, thành phố sở hữu nhiều bối cảnh giàu tiềm năng, từ quần đảo Cát Bà, các công trình kiến trúc Pháp đến làng quê Bắc bộ... Để phát huy lợi thế này, thành phố hướng tới môi trường sản xuất thuận lợi, thủ tục nhanh gọn và dịch vụ hỗ trợ đồng bộ.

“Thành phố không muốn chỉ là nơi cho mượn cảnh quay, chúng tôi mong bản sắc con người, nhịp sống Hải Phòng được đi vào câu chuyện của mỗi bộ phim”, ông Đào Trọng Đức chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức phát biểu chào mừng. Ảnh: ANH VŨ

Không chỉ cần hỗ trợ tìm bối cảnh, những dự án quy mô lớn còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình sản xuất. NSƯT Đặng Thái Huyền, đạo diễn phim Mưa đỏ, dẫn kinh nghiệm thực hiện những cảnh quay huy động hàng ngàn người cùng vũ khí, khí tài. Theo đạo diễn, đoàn phim phải nêu rõ nhu cầu về nhân lực, hậu cần và mức hỗ trợ mong muốn để địa phương xác định khả năng đáp ứng.

Trước những yêu cầu đó, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định, tỉnh sẵn sàng hỗ trợ từ khâu chuẩn bị, như vận chuyển thiết bị ra đảo, bố trí nơi tập kết, bảo đảm an toàn, huy động tình nguyện viên và kết nối cơ sở lưu trú để có giá ưu đãi. “Chúng tôi coi đây là trách nhiệm của địa phương”, đồng thời cho biết sẽ trực tiếp điều phối các sở, ngành để hỗ trợ những dự án lớn.

Kết nối nguồn lực, tạo sức hút cho điện ảnh Việt Nam

Sự chủ động của địa phương cũng là điều các nhà làm phim quốc tế quan tâm. Đạo diễn, nhà sản xuất Pauline Chan, người Australia gốc Việt, mong muốn thực hiện những bộ phim về văn hóa, con người Việt Nam, nhưng cho rằng nhà sản xuất cần một đầu mối kết nối thông tin về giấy phép, bối cảnh, đối tác, nhân lực và dịch vụ, thay vì phải liên hệ riêng lẻ với nhiều cơ quan.

Nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim có mặt tại diễn đàn. Ảnh: ANH VŨ

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực, ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Văn hóa nghệ thuật và du lịch Hải Phòng, đề xuất tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia hỗ trợ đoàn phim và được tính tín chỉ thực hành. Qua đó, đoàn phim có thêm nhân lực tại chỗ, còn sinh viên được tích lũy kinh nghiệm.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: ANH VŨ

Tại hội thảo, các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu liên kết giữa các địa phương để nâng sức cạnh tranh của Việt Nam. Trong khi Thái Lan có chính sách hoàn tiền lên tới 30% chi phí sản xuất, Philippines hỗ trợ 25% thì Việt Nam cần phát huy lợi thế bối cảnh đa dạng cùng khả năng phối hợp, cung cấp dịch vụ và giải quyết yêu cầu của nhà sản xuất.

Tại hội thảo, Hải Phòng đã đưa ra các cam kết: nghiên cứu áp dụng miễn 100% phí tham quan, hỗ trợ ghi hình tại các di tích, danh lam thắng cảnh thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố; giảm 20% - 30% chi phí lưu trú, vận tải thông qua các hợp tác với tập đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn; cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh, ban hành văn bản phối hợp trong 3 ngày làm việc; cơ quan hải quan bố trí đầu mối rút ngắn thời gian thông quan thiết bị...