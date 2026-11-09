Gỡ rào cản kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Bỏ điều kiện kinh doanh, thay đổi cách xác định cơ sở bảo hành, bảo dưỡng

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện giao thông đường bộ và lĩnh vực đường sắt, trình Bộ Xây dựng xem xét, trình Chính phủ ban hành.

Dự thảo Nghị định mới đề xuất loại bỏ đối tượng liên quan đến kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, theo định hướng bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với lĩnh vực dịch vụ này (ảnh minh hoạ).

Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo là sửa đổi, bổ sung Nghị định 116/2017/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô và kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với ô tô, linh kiện nhập khẩu.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất thu hẹp phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định, tập trung vào hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô; đồng thời loại bỏ đối tượng liên quan đến kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, phù hợp với định hướng bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này.

Theo đó, thay vì phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo Nghị định 116, cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô sẽ được xác định trên cơ sở được doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô ủy quyền, chỉ định hoặc công bố.

Dự thảo cũng làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô trong việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh thay đổi về điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, dự thảo còn điều chỉnh nhiều quy định về sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể, dự thảo cập nhật cách phân loại phương tiện theo Thông tư 53/2024/TT-BGTVT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 45/2026/TT-BXD; đồng thời làm rõ các loại ô tô và hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu không thuộc phạm vi áp dụng các điều kiện của Nghị định.

Một điểm mới khác là cập nhật khái niệm ô tô sát xi và bổ sung khái niệm ô tô khách bán thành phẩm, bên cạnh ô tô sát xi có buồng lái và không có buồng lái.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, quy định mới nhằm tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất thứ cấp hoàn thiện ô tô khách theo nhu cầu sử dụng mà không phải tháo bỏ ghế và các trang thiết bị đã lắp đặt trên xe hoàn chỉnh, qua đó hạn chế lãng phí.

Về phân công trách nhiệm quản lý, dự thảo điều chỉnh trách nhiệm của Bộ Xây dựng theo hướng phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành điều kiện của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô. Bộ Công Thương được bổ sung trách nhiệm tạm dừng hiệu lực, thu hồi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Tại địa phương, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô trên địa bàn.

Theo Cục Đăng kiểm, việc sửa đổi không chỉ nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn mà còn hướng tới giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (ảnh minh hoạ).

Hoàn thiện quy định sản xuất, nhập khẩu ô tô, giảm gánh nặng tuân thủ

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, qua rà soát quá trình thực hiện Nghị định 116/2017/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, một số quy định đã bộc lộ bất cập, không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và yêu cầu quản lý nhà nước.

Trong đó, các quy định về điều kiện kinh doanh, trình tự, thủ tục đối với cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô cần được điều chỉnh để phù hợp với pháp luật về đầu tư và kết quả làm việc với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Các quy định về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô cũng cần được rà soát, sửa đổi để bảo đảm thống nhất với pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, quản lý ngoại thương và Nghị định 292/2026/NĐ-CP. Qua đó, khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa quy định về điều kiện kinh doanh với quy định kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô.

Bên cạnh đó, yêu cầu cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo Nghị quyết 24/2026/NQ-CP của Chính phủ cũng đặt ra nhiệm vụ tiếp tục rà soát, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc sửa đổi Nghị định 116/2017/NĐ-CP không chỉ nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn mà còn hướng tới giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.