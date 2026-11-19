Trao giấy khen UBND xã Gò Quao cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Kết quả trên được thông tin tại hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026 của Ban Chỉ huy Quân sự xã Gò Quao tổ chức chiều 19/11.

Trong năm, Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức 8 cuộc luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu, với 286 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Công tác phối hợp tuần tra giữa lực lượng Quân sự và Công an được duy trì với 128 cuộc, thu hút 720 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Đáng chú ý, trong công tác dân vận và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đơn vị phối hợp vận động trao 620 suất quà, trị giá 280 triệu đồng; xây dựng 28 căn nhà, 6 cây cầu, 3 tuyến đường thắp sáng và 3 tuyến đường hoa. Những công trình, phần việc góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, đi lại của người dân, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Dịp này, UBND xã Gò Quao khen thưởng 8 tập thể và 34 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng lực lượng dự bị động viên và thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.