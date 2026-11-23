Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gò Quao bàn giao nhà cho các hộ dân.

Sáng 23/11, xã Gò Quao cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang bàn giao 28 căn nhà Đại đoàn kết trên địa bàn xã. Mỗi căn được hỗ trợ 60 triệu đồng, từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang.

Hoạt động trong chuỗi chương trình Tết Quân - Dân Chôl Chnăm Thmây năm 2027 tại xã Gò Quao, góp phần chăm lo nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chính sách an sinh xã hội và thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.