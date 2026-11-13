Gò Quao sẵn sàng phối hợp thực hiện các hoạt động Tết quân - dân

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Gò Quao khảo sát nhà ở của người dân để xét hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Ảnh: THƯ CÁC

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho chương trình Tết quân - dân năm 2027 mừng Chol Chnam Thmay lan tỏa trên địa bàn xã Gò Quao, nơi đồng bào Khmer chiếm 44,69% dân số. Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 13/11/2026 đến 9/4/2027. Xác định đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống đồng bào, cấp ủy, chính quyền xã đã sớm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp triển khai công tác chuẩn bị.

Đến nay, xã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, thành lập ban tổ chức và kiện toàn các tiểu ban chuyên trách gồm nội dung, tuyên truyền, an ninh, trật tự, hậu cần và y tế. Công tác khảo sát tại cơ sở được triển khai nhằm xác định nhu cầu, đối tượng thụ hưởng và các công trình cần đầu tư. Đảng ủy, UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa chương trình trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân; phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm các phần việc thực hiện đúng tiến độ.

Trong quá trình chuẩn bị, việc khảo sát nhà ở của các hộ được đề xuất hỗ trợ xây dựng và hiện trạng cầu, đường giao thông nông thôn được địa phương chú trọng. Đây là cơ sở để xác định công trình, phần việc phù hợp, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng liên quan rà soát điều kiện triển khai các công trình phúc lợi, nhà ở và hoạt động an sinh xã hội trong thời gian tới.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gò Quao Trang Hồng Nghĩa, được tỉnh lựa chọn tổ chức Tết quân - dân năm 2027 mừng Chol Chnam Thmay là niềm tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với địa phương. Xã xác định chương trình là dịp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân xã yêu cầu các ban, ngành, tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các phần việc về an sinh xã hội, xây dựng cơ sở văn hóa, y tế; bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình tổ chức.

Công tác chuẩn bị của xã Gò Quao nhận được sự đồng tình, mong đợi của người dân. Bà Thị Mỹ Hà, ngụ xã Gò Quao cho biết: “Thấy cán bộ, bộ đội về tận nơi khảo sát nhà, cầu, đường để chuẩn bị xây dựng, sửa chữa, người dân rất phấn khởi”.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động Tết quân - dân năm 2027 mừng Chol Chnam Thmay tại xã Gò Quao có nhiều phần việc thiết thực như xây dựng nhà đại đoàn kết, cầu, đường giao thông, thực hiện công trình thắp sáng đường quê, chăm lo cho sức khỏe người dân, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và trưng bày sản phẩm OCOP.

Với sự chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và sự đồng thuận của nhân dân, Gò Quao sẵn sàng cho lễ xuất quân mở đầu chuỗi hoạt động hướng đến Tết quân - dân năm 2027 mừng Chol Chnam Thmay.