Hoàn thiện khán đài tổ chức lễ khai mạc ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh lần thứ XVIII năm 2026 và giải đua ghe ngo tại xã Gò Quao.

Những ngày này, không khí rộn ràng, tưng bừng của ngày hội lớn đang lan tỏa khắp các xóm, ấp tại xã Gò Quao. Dọc các tuyến đường chính, cờ phướn, băng rôn và pa nô chào mừng được trang hoàng rực rỡ. Xã lắp đặt màn hình LED tại khu hành chính xã và dựng 2 pa nô lớn tại khu vực ngã ba Lộ Quẹo cùng khu hành chính để đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá cho sự kiện.

Cùng với công tác chỉnh trang diện mạo, khu vực trung tâm xã trở nên tấp nập hơn với khu hội chợ thương mại bày bán nhiều mặt hàng tiêu dùng phục vụ người dân. Ngay tại khu vực công viên, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh cùng các đơn vị đồng hành trưng bày sách, tranh ảnh, hiện vật tái hiện đời sống văn hóa của đồng bào Khmer, giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương và các đơn vị khác trong tỉnh. Khu ẩm thực truyền thống với nhiều món ăn đặc sắc sẵn sàng phục vụ nhu cầu của du khách.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gò Quao Trang Hồng Nghĩa, ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là dịp để xã Gò Quao nói riêng và tỉnh nói chung quảng bá hình ảnh quê hương thân thiện, nghĩa tình, thu hút du khách và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Gắn với lễ hội Ok Om Bok truyền thống của đồng bào Khmer, chương trình ngày hội năm nay được thiết kế hài hòa giữa phần lễ và phần hội. Theo kế hoạch, lễ khai mạc ngày hội và giải đua ghe ngo chính thức diễn ra lúc 8 giờ ngày 24/11 (nhằm ngày 16/10 âm lịch), tiếp đó là nghi thức lễ cúng trăng diễn ra vào tối cùng ngày. Để nghi lễ truyền thống giữ trọn nét đẹp nguyên bản và sự trang trọng, xã Gò Quao phối hợp chặt chẽ với Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh cùng trụ trì các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong và ngoài địa bàn.

Biểu diễn võ thuật tại lễ khai mạc giải cúp các câu lạc bộ võ cổ truyền tỉnh năm 2026 tại xã Gò Quao.

Song song với phần lễ, phần hội hứa hẹn mang đến bầu không khí náo nhiệt với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao phong phú như trưng bày hình ảnh, hiện vật đồng bào Khmer; triển lãm, trưng bày giới thiệu sách; thi làm giàn thủy lục đẹp; liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer tỉnh năm 2026; hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm địa phương. Ở lĩnh vực thể thao, bên cạnh giải đua ghe ngo trên sông Cái Lớn - tâm điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách, còn có giải cúp các câu lạc bộ võ cổ truyền tỉnh, giải bóng đá và bóng chuyền.

Để đảm bảo ngày hội diễn ra an toàn, thông suốt, UBND xã Gò Quao sớm thành lập ban tổ chức và các tiểu ban chuyên trách, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đoàn thể và triển khai sâu rộng đến các ấp, chùa Phật giáo Nam tông Khmer, câu lạc bộ ghe ngo cũng như các đơn vị tham gia làm giàn thủy lục. Công tác chỉnh trang khán đài, sân khấu, vệ sinh môi trường và bố trí nơi ăn nghỉ chu đáo cho các đoàn vận động viên, nghệ nhân, diễn viên cơ bản hoàn tất.

Đối với giải đua ghe ngo trên sông Cái Lớn, xã Gò Quao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xây dựng phương án điều tiết, phân luồng giao thông đường thủy, tạm dừng các phương tiện qua lại khu vực thi đấu nhằm tạo luồng tuyến thông thoáng, bảo đảm an toàn cho các đội ghe tranh tài. Các phương án giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phòng cháy, chữa cháy và kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các khu vực tập trung đông người được siết chặt.

Sự chuẩn bị khẩn trương, trách nhiệm của chính quyền địa phương nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Ông Danh Hùng, ngụ xã Gò Quao, cho biết: “Đường được chỉnh trang khang trang, không gian ngày hội đều được bố trí bài bản, an toàn, chúng tôi mong chờ từng ngày để hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội trên quê hương”.

Với sự chỉ đạo sát sao, chuẩn bị kỹ lưỡng của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của người dân, Gò Quao sẵn sàng cho ngày hội an toàn, đậm đà bản sắc, tạo ấn tượng khó quên trong lòng du khách.