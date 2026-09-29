Gò Quao rà soát tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030

Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đặng Tiến Hùng phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Gò Quao.

Chiều 29/9, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc với UBND xã Gò Quao về công tác phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phân định ấp đặc biệt khó khăn và phân loại xã giai đoạn 2026-2030.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác ghi nhận xã Gò Quao đã triển khai rà soát, phân định theo quy định. Tuy nhiên, một số số liệu và tiêu chí vẫn cần tiếp tục kiểm tra, đối chiếu.

Trong đó, số liệu về tổng số hộ dân tộc thiểu số tại các ấp cần được kiểm tra, đối chiếu; một số tiêu chí phân định vùng, ấp cần rà soát kỹ hơn.

Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về Dân tộc và miền núi (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) Đặng Tiến Hùng đề nghị UBND xã Gò Quao xác định chính xác số hộ dân tộc thiểu số tại từng ấp, đối chiếu đầy đủ các tiêu chí phân định; đồng thời phối hợp Sở Dân tộc và Tôn giáo hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm việc phân định đúng thực tế, đúng quy định.

Đoàn công tác khảo sát tỷ lệ sử dụng nước sạch tại các ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số của xã Gò Quao.

Phó Chủ tịch UBND xã Gò Quao Nguyễn Tấn Phát cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã có diện tích tự nhiên 83,9km², 15 thôn, ấp và hơn 9.000 hộ dân; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 51%.

Ông Nguyễn Tấn Phát nhận thiếu sót trong một số khâu rà soát, lập hồ sơ và cho biết địa phương sẽ khẩn trương khắc phục, hoàn thành hồ sơ trong tuần này.

Trước đó, đoàn công tác khảo sát một số tuyến đường tại các ấp có đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; khảo sát tình hình sử dụng điện, nước sạch của một số hộ tại tổ 10, ấp An Phước.