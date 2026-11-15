Gò Quao khánh thành cầu giao thông nông thôn trị giá 215 triệu đồng

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Ngã Tư - Ông Bà Năm số 25.

Ngày 15/11, Hội Nông dân tỉnh An Giang cùng xã Gò Quao tổ chức khánh thành cầu Ngã Tư - Ông Bà Năm số 25 tại ấp An Trung.

Cầu dài 19m, rộng 3,2m, tổng kinh phí xây dựng 215 triệu đồng. Trong đó, UBND xã Gò Quao đối ứng 30 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Kiên Giang tài trợ 30 triệu đồng; phần còn lại do gia đình bà Trần Thị Ngọc Phương (TP.HCM) đóng góp và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Đại diện nhà tài trợ trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, các nhà tài trợ còn trao tặng 30 suất quà và 3 xe đạp cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.