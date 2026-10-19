Gò Quao khánh thành 3 cầu giao thông nông thôn hơn 1 tỷ đồng

Đại biểu khánh thành cầu Phước Thiện

Sáng 19/10, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027 Chôl Chnăm Thmây xã Gò Quao tổ chức khánh thành 3 cầu giao thông nông thôn gồm Bình An (ấp Phước Thọ), Phước Thiện (ấp An Lợi) và Như Ý (ấp An Minh).

3 cầu có chiều dài từ 22 - 30m, mặt cầu rộng 3m, tải trọng 2,5 tấn, với tổng kinh phí xây dựng 1 tỷ 66 triệu đồng; trong đó, Hội Phước thiện chùa Bảo Quang - chùa Chưởng Đức (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ 746 triệu đồng, ngân sách địa phương đối ứng 320 triệu đồng.

Đây là các công trình hưởng ứng hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027 Chôl Chnăm Thmây tại xã Gò Quao.