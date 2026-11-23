Văn hóa đồng bào Khmer được tái hiện đậm nét qua các hoạt động tại ngày hội.

Rộn ràng ngày hội quê hương

Gò Quao là địa phương có trên 44,6% dân số là đồng bào Khmer. Những ngày diễn ra lễ hội, các tuyến đường dẫn vào trung tâm xã rực rỡ cờ hoa, băng rôn. Người dân và du khách từ nhiều nơi đổ về tham quan, mua sắm tại hội chợ thương mại, theo dõi các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo nên không khí náo nhiệt khắp các phum, sóc.

Đã thành thông lệ, cứ đến dịp rằm tháng 10 âm lịch hằng năm, Gò Quao trở thành điểm hẹn văn hóa gắn với lễ Ok Om Bok của đồng bào Khmer ở An Giang. Từ năm 2007, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer được nâng tầm tổ chức lên quy mô cấp tỉnh. Qua 18 lần tổ chức, ngày hội trở thành sự kiện được người dân mong đợi, là dịp để đồng bào vui chơi, gặp gỡ, sum họp sau những ngày lao động.

Tái hiện văn hóa lễ cưới của đồng bào Khmer.

Anh Danh Sóc Kha, ngụ xã Gò Quao, phấn khởi chia sẻ: “Nghe tiếng nhạc ngũ âm vang lên là lòng tôi lại thấy nôn nao khó tả. Bà con ở đây ai cũng gác lại công việc đồng áng, rủ nhau đi xem hội cho thỏa nỗi mong chờ cả năm trời”.

Không chỉ là dịp vui hội, Ok Om Bok còn là thời điểm để nhiều gia đình sum họp. Bà Thị Thanh Hòa, người sinh ra và lớn lên tại xã Gò Quao cho biết, gần đến rằm tháng 10, quê hương vui như Tết. Con cháu đi làm ăn xa cũng tranh thủ thu xếp công việc trở về, cùng gia đình đón lễ. Bà vui mừng khi quê hương ngày càng khang trang, những nét văn hóa truyền thống của dân tộc được trân trọng, gìn giữ qua từng mùa lễ hội.

Nét đẹp trang phục của đồng bào Khmer.

Lan tỏa sắc màu văn hóa Khmer

Một trong những hoạt động thu hút đông đảo người dân, du khách là giải đua ghe Ngo trên sông Cái Lớn. Những ngày trước cuộc đua, các đội ghe tích cực tập luyện, chuẩn bị lực lượng; người hâm mộ cũng háo hức chờ đợi những màn tranh tài sôi nổi.

Với đồng bào Khmer, đua ghe Ngo không chỉ là hoạt động thể thao mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể và nét văn hóa truyền thống. Hình ảnh hàng chục tay chèo phối hợp nhịp nhàng theo tiếng trống thúc giục, cùng tiếng reo hò cổ vũ của khán giả hai bên bờ sông đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho ngày hội.

Ông Trương Văn Thương, 65 tuổi, ngụ xã Gò Quao, chia sẻ: “Năm nào tôi cũng không bỏ lỡ một trận đua ghe Ngo nào. Phải tận mắt chứng kiến hàng chục tay chèo nhịp nhàng vung mái dầm theo tiếng còi, tiếng trống mới thỏa niềm đam mê”.

Học sinh đọc sách tại không gian triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách.

Để phục vụ lượng khách dự kiến tăng so với năm 2025, xã Gò Quao chủ động phối hợp các sở, ban, ngành của tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức. Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gò Quao Trang Hồng Nghĩa, địa phương tập trung chỉnh trang diện mạo nông thôn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, khu vực khán đài phục vụ giải đua ghe Ngo được mở rộng gấp đôi so với năm trước để đáp ứng nhu cầu theo dõi của người dân và du khách.

Ông Trang Hồng Nghĩa cho biết, địa phương mong muốn ngày hội không chỉ tạo không gian vui chơi, giao lưu mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Gò Quao thân thiện, mến khách; khơi dậy niềm tự hào văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua 18 lần tổ chức, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tại Gò Quao ngày càng khẳng định sức sống và giá trị văn hóa. Từ tiếng nhạc ngũ âm, những cuộc đua ghe Ngo sôi nổi đến niềm vui sum họp của người dân, mỗi mùa hội góp phần gìn giữ, lan tỏa bản sắc Khmer, tạo điểm nhấn văn hóa, du lịch của địa phương.