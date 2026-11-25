Tại tọa đàm “Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức ngày 25-11, đại diện doanh nghiệp vận hành đã thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc trong quy trình lưu giữ, đồng thời đề xuất loạt giải pháp cấp bách nhằm khơi thông điểm nghẽn hạ tầng và hướng tới tái chế bền vững.

Hơn 91.000 tấn tro bay dồn ứ

Theo số liệu từ Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội (Công ty Thiên Ý Hà Nội), trung bình mỗi ngày Nhà máy điện rác Sóc Sơn tiếp nhận và xử lý từ 4.000 - 5.000 tấn rác. Với tỷ lệ phát sinh chiếm khoảng 1,5% tổng khối lượng rác đầu vào (giấy phép là khoảng 3%), mỗi ngày nhà máy tạo ra từ 60 - 75 tấn tro bay. Về bản chất kỹ thuật, tro bay của nhà máy điện rác là loại chất thải phát sinh từ quá trình khử axit tại tháp phản ứng bằng sữa vôi và quá trình hấp phụ kim loại nặng, dioxin/furan tại bộ lọc bụi túi thông qua việc phun than hoạt tính.

Quang cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Ngọc Tú.

Để kiểm soát các yếu tố nguy hại, nhà máy áp dụng quy trình thu gom và xử lý khép kín ngay từ khâu đầu. Toàn bộ tro bay được thu gom tại các phễu của tháp phản ứng và bộ lọc bụi túi, sau đó theo hệ thống băng tải gạt và gầu nâng đưa về các silo chứa chuyên dụng. Tại đây, tro bay trải qua công đoạn hóa rắn thông qua dây chuyền đồng bộ gồm silo chứa tro, téc dung dịch chất tạo càng, phễu cân, van xả, phễu đo lường và hệ thống điều khiển tự động.

Sau khi hóa rắn, tro bay được đóng vào các bao Jumbo, dùng xe nâng chuyển tới nhà bảo dưỡng và lưu giữ tối thiểu 15 ngày trước khi lấy mẫu phân tích nồng độ các chất ô nhiễm. Theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2025/BNNMT về ngưỡng chất thải nguy hại, nếu các chỉ số phân tích nằm dưới ngưỡng giới hạn cho phép, khối tro bay này được xác định là chất thải rắn thông thường và đủ điều kiện đưa đi chôn lấp tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Quy trình kỹ thuật nội bộ đã được thiết lập bài bản, song khâu đầu ra lại đang gặp ách tắc nghiêm trọng. Tính từ thời điểm nhà máy chính thức vận hành vào tháng 5-2022 đến nay, tổng lượng tro bay tồn lưu tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã vượt con số 91.000 tấn. Toàn bộ khối lượng khổng lồ này hiện vẫn phải lưu giữ ngay trong khuôn viên nhà máy, chiếm dụng diện tích lên tới khoảng 10.000 m2.

Ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội chia sẻ tại buổi toạ đàm. Ảnh: Ngọc Tú.

Sự dồn ứ kéo dài suốt hơn 4 năm đang tạo ra sức ép đa chiều đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Việc dành tới một hecta đất làm kho lưu giữ tạm thời không chỉ làm thu hẹp không gian vận hành, gây cản trở dây chuyền xử lý rác hằng ngày mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án mở rộng xử lý lượng rác đã chôn lấp trước đây của nhà máy.

Về mặt tài chính, doanh nghiệp phải gánh thêm khoản chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng lưu chứa tạm thời như đổ nền bê tông, trải bạt lót chống thấm và lắp đặt hệ thống mái che tôn để bảo đảm an toàn môi trường. Đáng lo ngại hơn, đại diện Công ty Thiên Ý Hà Nội cảnh báo hiện nay nhà máy đã không còn quỹ mặt bằng để tiếp tục lưu chứa lượng tro bay phát sinh mới trong thời gian tới.

Thực tế, từ năm 2024, Công ty Thiên Ý Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án kỹ thuật chôn lấp tro bay và trình Sở NN&MT Hà Nội tổ chức thẩm định với sự tham gia của hội đồng chuyên gia. Phương án này đã được đánh giá là phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, nút thắt hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện khi Sở NN&MT vẫn đang trong quá trình tìm kiếm đơn vị thứ ba có đủ năng lực để tiếp nhận, vận hành bãi chôn lấp tro bay. Trước thực trạng kho bãi đã cạn kiệt, doanh nghiệp kiến nghị cơ quan quản lý đẩy nhanh tiến độ lựa chọn đơn vị vận hành nhằm sớm giải phóng lượng tro bay tồn đọng.

Giải quyết trước mắt, hướng tới tái chế lâu dài

Để ngăn chặn tình trạng dồn ứ tái diễn trong tương lai, ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty Thiên Ý Hà Nội cho rằng cần thiết lập một cơ chế phối hợp chặt chẽ, minh bạch theo từng lô sản phẩm giữa nhà máy, đơn vị phân tích, đơn vị chôn lấp và cơ quan giám sát. Cụ thể, nhà máy phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành đã được phê duyệt; ngay khi lượng tro bay sau hóa rắn tích lũy đủ khối lượng một lô là 500 tấn, doanh nghiệp sẽ lập tức thuê đơn vị thứ ba độc lập lấy mẫu và phân tích chất lượng. Ngay sau khi có kết quả đạt quy chuẩn, nhà máy chủ động kết nối với đơn vị vận hành bãi chôn lấp để tổ chức vận chuyển, bàn giao theo đúng quy trình dưới sự giám sát trực tiếp của Trung tâm Kỹ thuật NN&MT Hà Nội. Cơ chế "cuốn chiếu" theo từng lô 500 tấn được kỳ vọng sẽ tạo ra dòng chảy thông suốt, chấm dứt cảnh tro bay nằm chờ thủ tục tại nhà máy.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn. Ảnh: PV

Tại phiên thảo luận chuyên sâu với sự tham gia của 4 diễn giả, bài toán xử lý tro bay của Thủ đô được đặt trong tầm nhìn dài hạn: làm sao để vừa giải quyết dứt điểm khối lượng tồn lưu trước mắt, vừa giảm dần sự phụ thuộc vào chôn lấp thông qua tái chế, tài nguyên hóa. Từ góc độ đơn vị trực tiếp vận hành, đại diện Công ty Thiên Ý Hà Nội đã đề xuất lộ trình hành động gồm ba nhóm giải pháp trọng tâm cho Hà Nội.

Thứ nhất, đối với nhóm việc phải triển khai ngay để giải tỏa áp lực tồn lưu và bảo đảm an toàn môi trường, cơ quan quản lý môi trường cần sớm hoàn tất việc phê duyệt quy trình chôn lấp tro bay. Song song với đó, thành phố cần nhanh chóng lựa chọn được đơn vị vận hành bãi chôn lấp đủ năng lực và triển khai ngay các hạng mục chuẩn bị hạ tầng liên quan để tiếp nhận hơn 91.000 tấn tro bay đang nằm chờ tại Sóc Sơn cũng như lượng phát sinh hằng ngày.

Mỗi ngày Nhà máy điện rác Sóc Sơn phát sinh từ 60 - 75 tấn tro bay. Ảnh: PV

Thứ hai, trong tầm nhìn nghiên cứu, thử nghiệm từ 1, 2 năm tới, chính quyền thành phố và cơ quan quản lý môi trường cần sớm lựa chọn phương án hoặc định hướng công nghệ xử lý, tái chế tro bay phù hợp với đặc thù rác thải tại Việt Nam. Trên cơ sở định hướng rõ ràng, cơ quan chức năng cần có cơ chế hướng dẫn các doanh nghiệp vận hành nhà máy đốt rác từng bước chuyển đổi từ mô hình xử lý chôn lấp sang mô hình tài nguyên hóa. Hiện nay, Công ty Thiên Ý Hà Nội đã chủ động tổng hợp các công nghệ xử lý, tái chế tro bay đang được áp dụng phổ biến trên thế giới để cung cấp cho Sở NN&MT cùng chính quyền thành phố làm cơ sở tham khảo, đánh giá.

Thứ ba, để hình thành chuỗi tái chế ổn định, tiến tới giảm dần tỷ lệ chôn lấp, yếu tố tiên quyết là phải có công nghệ đã được nghiên cứu, đánh giá bài bản và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đi kèm với đó là hệ thống quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp quản lý đồng bộ để tạo hành lang pháp lý cho sản phẩm sau tái chế đi vào thị trường. Khi hành lang pháp lý và công nghệ đã sẵn sàng, doanh nghiệp mới có cơ sở đầu tư xây dựng thiết bị, dây chuyền xử lý tương ứng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu biến tro bay từ gánh nặng chất thải thành nguồn tài nguyên thứ cấp phục vụ phát triển bền vững.