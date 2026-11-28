Hội nghị đối thoại “Nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy liên kết và xúc tiến đầu tư vì sự phát triển bền vững của Thủ đô” - Ảnh: PV.

Trong bối cảnh kinh tế và chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế Thủ đô vẫn duy trì được đà phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại hội nghị đối thoại “Nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy liên kết và xúc tiến đầu tư vì sự phát triển bền vững của Thủ đô” diễn ra chiều 27/11, ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, cho biết đến hết tháng 10/2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 652,2 nghìn tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về tiến độ giải ngân đầu tư công với 118.200 tỷ đồng, tạo hiệu ứng lan tỏa để thu hút nguồn vốn tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào hạ tầng và phát triển đô thị.

ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU LỰC CẢN LỚN

Tuy nhiên, đằng sau những gam màu sáng của bức tranh kinh tế vĩ mô, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội vẫn đang phải đối mặt với nhiều lực cản lớn. Ông Lê Trung Hiếu thẳng thắn nhìn nhận cộng đồng doanh nghiệp này đang gặp không ít khó khăn về khả năng tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị cũng như khả năng mở rộng thị trường.

Đặc biệt, việc liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau, giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với các tập đoàn lớn, cũng như sự kết nối giữa khu vực kinh tế trong nước với khối doanh nghiệp FDI vẫn là một điểm nghẽn chưa được giải quyết triệt để.

Nhìn nhận sâu hơn về sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô, TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, đã đưa ra những con số phản ánh sự thanh lọc khắc nghiệt của thị trường. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận khoảng 27,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, gần 11,5 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, có tới khoảng 27,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 9,7%, và 12,6 nghìn doanh nghiệp buộc phải giải thể, tăng tới 59,2%.

TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội DNNVV thành phố Hà Nội- Ảnh: PV.

Lý giải về làn sóng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, TS Mạc Quốc Anh phân tích nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ áp lực sức tiêu thụ giảm sút rõ rệt trong nhiều tháng trở lại đây, khiến hiệu quả kinh doanh và sức chống chịu của doanh nghiệp suy giảm.

Bên cạnh đó, bài toán dòng tiền trở nên nan giải khi lãi suất vay ở mức quá cao, trong khi khả năng tiếp cận các nguồn vốn phù hợp lại hạn chế. Chi phí kinh doanh leo thang, năng lực quản trị và khả năng thích ứng còn yếu của chính bản thân doanh nghiệp đã tạo nên áp lực kép, khiến họ hụt hơi khi cạnh tranh.

Đồng quan điểm về những áp lực mà khu vực kinh tế này đang gánh chịu, TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính và tiền tệ quốc gia, đã khái quát các nhóm thách thức lớn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đó là sự bất định từ môi trường bên ngoài, sự thay đổi nhanh chóng của cơ chế chính sách khiến doanh nghiệp không theo kịp, sự chật vật trong tiếp cận các nguồn lực thiết yếu (như đất đai, mặt bằng, vốn...).

Ngoài ra, chi phí kinh doanh liên tục tăng cao trong khi giá bán đầu ra không thể điều chỉnh tương ứng đã bào mòn biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

ĐIỂM NGHẼN TRONG KẾT NỐI GIỮA DOANH NGHIỆP NỘI VÀ FDI

Một quan ngại khác được nhấn mạnh tại hội nghị là thực trạng kết nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội với các tập đoàn lớn, doanh nghiệp FDI vẫn chưa đạt được kỳ vọng.

Phân tích nguyên nhân của sự lệch pha này, ông Lê Trung Hiếu chỉ ra đặc tính khép kín trong hệ sinh thái của các nhà đầu tư ngoại. Trước khi đặt chân vào bất kỳ thị trường mới nào, các tập đoàn lớn thường mang theo cả mạng lưới nhà cung cấp phụ trợ truyền thống của họ với tính liên kết dân tộc rất cao.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội phát biểu tại hội nghị - Ảnh: PV.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Việt Nam dường như chưa cung ứng đúng thứ mà đối tác ngoại cần, chủ yếu sản xuất dựa trên những gì mình có sẵn hoặc tự cho là tốt, thiếu sự khảo sát bài bản về nhu cầu thực tế của thị trường. Sự thiếu hụt về vốn, năng lực, cộng với việc không có tài sản thế chấp và chưa có dự án khả thi để vay vốn đã đẩy doanh nghiệp vào một vòng luẩn quẩn.

Đáng chú ý hơn, tình trạng bất cân xứng thông tin đang tạo ra rào cản vô hình giữa hai bên. Doanh nghiệp trong nước không nắm được khối ngoại cần mua sản phẩm gì, số lượng bao nhiêu và tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe ra sao. Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài cũng thiếu dữ liệu để biết tại Hà Nội có những doanh nghiệp nào đủ năng lực đáp ứng. Hệ quả là nhiều hội nghị kết nối quy mô lớn mới chỉ dừng ở việc trao danh thiếp hoặc ký kết các biên bản ghi nhớ mang tính hình thức.

Hơn nữa, việc thay đổi một nhà cung cấp quen thuộc đồng nghĩa với việc doanh nghiệp ngoại phải chấp nhận thêm chi phí và rủi ro, nên nếu doanh nghiệp Việt không tạo ra được lợi thế vượt trội về giá cả cạnh tranh và chất lượng ổn định thì rất khó thuyết phục họ mở cửa chuỗi cung ứng.

Thừa nhận thực tế kết nối giữa hai khu vực doanh nghiệp chưa đạt như mong muốn, bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), nhấn mạnh một áp lực cạnh tranh mới mang tính thời sự, đó là việc các quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc đang triển khai chiến lược đưa chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa của họ vươn ra toàn cầu do thị trường nội địa đã bão hòa.

"Khi các doanh nghiệp phụ trợ nước ngoài này tháp tùng các tập đoàn lớn sang Việt Nam, họ trực tiếp tạo ra sức ép cạnh tranh gay gắt ngay trên sân nhà đối với doanh nghiệp Việt. Thêm vào đó, sự chênh lệch về năng lực giữa đại đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, với những yêu cầu khắt khe về sản lượng lớn, chất lượng đồng đều và tiến độ giao hàng chuẩn xác của khối ngoại vẫn còn một khoảng cách khá xa", bà Thủy phân tích.

HỢP LỰC CHÍNH SÁCH ĐỂ KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY LIÊN KẾT

Trước những thách thức bủa vây, ở góc độ vĩ mô, TS Cấn Văn Lực khuyến nghị các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cần chủ động nghiên cứu và tận dụng tối đa những cơ chế, chính sách đặc thù giá trị mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thành phố đang trao tay, điển hình như Luật Thủ đô và Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội.

TS Cấn Văn Lực đưa ra các khuyến nghị nâng cao năng lực cho DNNVV Hà Nội - Ảnh: PV.

Song song với đó, doanh nghiệp buộc phải dấn thân vào công cuộc chuyển đổi toàn diện, bao gồm chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi chất lượng lao động. Việc đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, đối tác và các kênh huy động vốn đóng vai trò sống còn.

Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, TS Mạc Quốc Anh đề xuất thành phố cần tiếp tục rà soát, phân nhóm ngành nghề và quy mô doanh nghiệp để thiết kế các gói hỗ trợ trúng đích, trong đó ưu tiên các lĩnh vực tập trung đông đảo doanh nghiệp nhỏ và vừa như thương mại, bán buôn bán lẻ, dịch vụ, đặc biệt là ngành xây dựng và bất động sản.

"Các cơ quan chức năng cần có giải pháp mạnh mẽ để khơi thông dòng vốn và kéo giảm lãi suất vay xuống, bởi mặt bằng lãi suất cao như hiện nay khiến doanh nghiệp chật vật tìm kiếm lợi nhuận. Bên cạnh việc tiếp tục cắt giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thành phố cần tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu thực chất để giúp doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng, mở rộng thị trường", TS Mạc Quốc Anh kiến nghị.

Để hóa giải sự đứt gãy trong liên kết giữa doanh nghiệp nội và khối FDI, bà Bùi Thu Thủy bày tỏ sự đồng tình cao với sáng kiến triển khai Chương trình kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hà Nội với doanh nghiệp FDI; đồng thời khẳng định Cục Đầu tư nước ngoài sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và thành phố Hà Nội để xây dựng danh sách nhu cầu mua sắm cụ thể của các doanh nghiệp ngoại trong giai đoạn 2027 - 2028.

Trên cơ sở đó, địa phương cần tiến hành sàng lọc sẵn nhóm doanh nghiệp nội địa tiềm năng, phân loại rõ nhóm chuẩn bị tham gia chuỗi cung ứng cấp một và cấp hai để tập trung nguồn lực hỗ trợ.

Bà Thủy gợi mở cách làm thực chất: nếu đối tác ngoại đưa ra 8 tiêu chí mà doanh nghiệp Việt đã đáp ứng được 5-7 tiêu chí, Nhà nước sẽ hỗ trợ nâng cấp đúng phần năng lực còn thiếu, bám sát đơn đặt hàng và tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà đầu tư.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định về bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Trung ương. Bộ tiêu chí sửa đổi đề cao chất lượng, công nghệ cao, công nghệ xanh cũng như mức độ lan tỏa và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, qua đó tạo căn cứ để các địa phương áp dụng ngay từ khâu cấp phép và quản lý.