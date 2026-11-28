Sản phẩm làng nghề được đưa lên các trang thương mại điện tử để tăng khả năng tiếp cận đến khách hàng. (Ảnh: ANH THƯ)

Hà Nội hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng làng nghề và làng có nghề với hơn 1.350 làng nghề, thu hút hàng trăm nghìn lao động khu vực nông thôn. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và công nghiệp nông thôn của Thủ đô đã vươn xa ra nhiều thị trường quốc tế. Thế nhưng, phương thức sản xuất truyền thống, manh mún, phụ thuộc lớn vào sức lao động thủ công đang bộc lộ rõ những hạn chế về năng suất, chất lượng và khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn.

Chuyển đổi số chưa đồng đều và áp lực từ bài toán vốn, nhân lực

Từ thực tiễn hoạt động của các cơ sở, theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề thành phố Hà Nội nhận định, dù một số cơ sở đã chủ động đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, quá trình chuyển đổi số tại các làng nghề nhìn chung vẫn chưa đồng đều. Việc số hóa mới chỉ được triển khai rời rạc tại một số nơi, chưa tạo được độ phủ rộng.

Những hạn chế chủ yếu nằm ở nguồn vốn đầu tư máy móc, công nghệ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và khả năng tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ. Trong khi chi phí đầu tư cho một dây chuyền máy móc mới tích hợp công nghệ, phần mềm quản lý hay thiết bị tiết kiệm năng lượng lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, thì phần lớn các cơ sở sản xuất có quy mô hộ gia đình, doanh nghiệp siêu nhỏ lại thiếu tài sản thế chấp để vay vốn tín dụng thương mại.

Bên cạnh đó, từ thực tế đồng hành kết nối đầu tư, bà Trần Phượng, Phó Trưởng ban Phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) chỉ ra một nghịch lý: nhà đầu tư quan tâm đến sản phẩm, hộ kinh doanh mong muốn có thêm nguồn vốn mở rộng thị trường, nhưng quá trình kết nối vẫn gặp khó khăn. Vẫn còn tình trạng e ngại khi tiếp cận công nghệ và gặp lúng túng trước yêu cầu thay đổi phương thức vận hành cũ.

Nguồn vốn khuyến công tiếp sức doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cốt lõi này, Sở Công thương Hà Nội cùng Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực, đưa nguồn kinh phí khuyến công thực sự trở thành động lực để kích hoạt dòng vốn đầu tư từ khu vực tư nhân.

Minh chứng rõ nét cho hiệu quả chính sách là việc Hội đồng xét chọn của Thành phố đã tiến hành thẩm định và thống nhất hỗ trợ kinh phí cho 10 cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Các dự án được thụ hưởng tập trung vào những lĩnh vực thế mạnh như chế biến thực phẩm, cơ khí chính xác, dệt may và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.

Cơ sở sản xuất Ánh Dương hiện đang thực hiện gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện kim loại. ﻿(Ảnh: ANH THƯ)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại cơ kim khí tổng hợp Ánh Dương (xã Tam Hưng, Hà Nội) với định hướng tập trung vào gia công cơ khí, sản xuất cấu kiện kim loại, thùng bể chứa và dịch vụ sửa chữa máy móc. Doanh nghiệp có tiềm năng phát triển nhưng cũng đối mặt với thách thức về vốn, thị trường và cạnh tranh.

Chia sẻ về bài toán đầu tư, bà Nguyễn Thị Thơm, Giám đốc Công ty cho biết, việc đầu tư máy móc hiện đại và mở rộng sản xuất cần nguồn vốn rất lớn, dễ gây áp lực tài chính với đơn vị. Chính vì vậy nguồn vốn hỗ trợ sẽ là động lực rất lớn để doanh nghiệp đầu tư thiết bị từ đó nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất và Thương mại cơ khí Biên Thu. (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Đồng tình với quan điểm đó, doanh nghiệp sản xuất cơ khí Biên Thu (phường Tùng Thiện, Hà Nội) cũng cho biết, tại đơn vị dây chuyền sản xuất thủ công hiện tại gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng khối lượng lớn và duy trì sự ổn định về sản lượng, chất lượng không đồng đều. Việc gia công thủ công bằng tay không chỉ hạn chế nhịp độ sản xuất mà còn dễ dẫn đến tình trạng thiếu hụt hàng hóa vào những thời điểm cao điểm, ảnh hưởng đến khả năng cung ứng và uy tín trên thị trường.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, doanh nghiệp đã lập đề án đầu tư hệ thống máy móc tiên tiến với tổng chi phí hơn 961 triệu đồng. Trong bối cảnh nguồn vốn tự có còn hạn hẹp, nguồn kinh phí khuyến công thành phố hỗ trợ 300 triệu đồng chính là “cú hích” tài chính quan trọng giúp doanh nghiệp mạnh dạn tự huy động số vốn đối ứng để mua sắm mới 100% trang thiết bị hiện đại.

Hiệu quả mang lại từ nguồn vốn hỗ trợ sẽ hỗ trợ về kinh tế, nhân lực và môi trường. Về kinh tế, năng suất sản phẩm cửa cổng, lan can, cầu thang inox/thép đã tăng từ 106 tấn lên 189 tấn/năm; phụ kiện thể thao đa năng tăng từ 200 tấn lên 360 tấn/năm, đồng thời mở ra dòng sản phẩm trang trí kim loại mới đạt 120 tấn/năm, đưa tổng năng suất lao động tăng trưởng vượt trội hơn 118% so với trước khi đầu tư.

Về xã hội, doanh nghiệp đã tăng quy mô sử dụng lao động trực tiếp từ 16 lên 20 công nhân với mức thu nhập ổn định từ 8 đến 9,5 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, quy trình vận hành khép kín cùng hệ thống làm mát tuần hoàn giúp tiết kiệm nước, giảm rung động và kiểm soát nghiêm ngặt lượng chất thải, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường.

Có thể thấy, với việc đưa nguồn kinh phí khuyến công đến với các doanh nghiệp trở thành động lực kích hoạt dòng vốn đầu tư từ khu vực tư nhân. Và để giải quyết tận gốc các điểm nghẽn về nhân lực và thương hiệu, trong thời gian tới, các hiệp hội ngành nghề như Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường các lớp tập huấn chuyên sâu về xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu cho các cơ sở. Đồng thời,các hoạt động tư vấn lập dự án, hỗ trợ thiết kế mẫu mã bao bì và kết nối giao thương tiếp tục được đẩy mạnh.

Với sự đồng hành quyết liệt từ các cơ quan quản lý, các hội đoàn thể và những chính sách tiếp sức trúng, đúng từ chương trình khuyến công các làng nghề và doanh nghiệp công nghiệp nông thôn Hà Nội đang có thêm động lực vững chắc để vượt qua rào cản, từng bước chuyển mình từ sản xuất truyền thống sang kinh tế số và sản xuất thông minh, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của Thủ đô.