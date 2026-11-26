Khởi công cuối năm 2025, sau hơn 11 tháng thi công, nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (nút giao Túy Loan) đã hoàn thành hạng mục cầu vượt, đưa vào vận hành lưu thông cho các phương tiện từ trung tâm thành phố qua tuyến quốc lộ 14B, giảm ùn tắc quá nút giao Túy Loan.

Theo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông và Nông nghiệp Đà Nẵng, dự án nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là công trình giao thông cấp đặc biệt với tổng mức đầu tư 537,637 tỷ đồng trên diện tích quy hoạch 32,4ha.

Áp lực tại nút thắt Bắc - Nam

Nằm ở cửa ngõ phía Tây thành phố, nút giao Túy Loan kết nối trực tiếp tuyến Hòa Liên - Túy Loan với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Quốc lộ 14B. Do giữ vị trí đầu mối then chốt này, mọi chậm trễ trên công trường đều tác động trực tiếp tới dòng lưu thông của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trước đây, điểm giao cắt đồng mức với Quốc lộ 14B buộc dòng xe qua khu vực đầu cao tốc phải điều tiết bằng đèn tín hiệu.

Ông Nguyễn Đăng Tân (hình phải, đứng giữa), Tư vấn giám sát trưởng dự án chỉ đạo thi công hạng mục xuyên tâm nối giữa 2 cao tốc. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Để xóa bỏ bất cập này, ông Nguyễn Đăng Tân, Tư vấn giám sát trưởng dự án, chia sẻ: "Lưu lượng xe qua nút rất nhiều nên việc hoàn thành cầu vượt Quốc lộ 14B đã giải quyết được giao thông khác mức, giúp phân luồng an toàn qua nút và tạo điều kiện nối thông tuyến xuyên tâm hai cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Hòa Liên - Túy Loan."

Theo Ban quản lý dự án, tính đến giữa tháng 11/2026, công trường đã đạt 65% khối lượng thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn đã giao ở mức 295,745 tỷ đồng.

Bài toán kỹ thuật giữa dòng xe

Theo các đơn vị nhà thầu, khác với các công trình đường đô thị thông thường, hạng mục tuyến xuyên tâm của dự án phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của kết cấu cao tốc với quy mô nút giao khác mức liên thông.

Toàn bộ phần đường mở rộng và tuyến xuyên tâm dài 1,6 km đều thi công đầy đủ kết cấu chịu tải nặng gồm nền đường đầm chặt K95 và K98, lớp móng cấp phối đá dăm, cấp phối gia cố xi măng cùng các lớp bê tông nhựa rỗng 25, C16 và C19.

Mật đô phương tiện qua nút hàng ngày rất lớn đã gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác vừa thi công, vừa đảm bảo lưu thông của dự án. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thử thách lớn nhất của đơn vị thi công là bảo đảm độ chính xác kỹ thuật ngay giữa dòng xe đang khai thác với lưu lượng rất lớn. Khi phân luồng mặt bằng chưa đồng bộ, chỉ huy trưởng công trường cho biết nhà thầu phải thi công theo phương án "xôi đỗ", chia 1,6 km tuyến xuyên tâm thành từng đoạn ngắn 200 đến 300 m để hoàn thiện dứt điểm từng làn rồi mới chuyển làn.

Ông Nguyễn Xuân Giới, Chỉ huy trưởng công trường, chia sẻ: "Tính chất ở đây nâng cấp đặc biệt, yếu tố yêu cầu kỹ thuật rất cao nhưng trong quá trình thi công gặp bất cập về lượng xe qua đây rất lớn, vì vậy nhà thầu phải bố trí máy móc và thiết bị thi công chia luồng và thành những đoạn nhỏ, vừa làm vừa đảm bảo an toàn và vừa đảm bảo kỹ thuật và thẩm mỹ."

Bằng phương án huy động ba ca bốn kíp và tranh thủ những ngày nắng hiếm hoi giưa mùa mưa miền Trung, các hạng mục kết cấu chính đã hoàn thành đúng mục tiêu giai đoạn đầu.

Theo đó, các nhà thầu đã hoàn thiện 14/14 trụ mố cầu vượt Quốc lộ 14B, lao lắp trọn 72/72 dầm Super T, lắp đủ 442 m lan can, thảm xong 6.251 m2 bê tông nhựa mặt cầu toàn dự án và đưa cầu vượt vào thông xe, đồng thời hoàn thành phần kết cấu chính gồm 16/16 dầm bản và 20/20 cống trên tuyến.

Hoàn thành hạng mục cầu vượt nối Quốc lộ 14B đã giải quyết phần nào bài toán triển khai thi công của dự án. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bứt tốc về đích vượt kế hoạch

Theo Ban quản lý dự án, công trường đang tập trung cao độ cho tuyến xuyên tâm 1,6 km nhằm đạt mục tiêu thông tuyến trước ngày 31/12/2026 theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Dù tiến độ xây lắp bảo đảm yêu cầu, nhưng tình trạng 3 hồ sơ giải phóng mặt bằng chưa xử lý dứt điểm gồm miếu xóm tại xã Bà Nà (hồ sơ 2125), cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 21 (hồ sơ 2304) và phần đất liên quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tại đường gom dân sinh số 1 (hồ sơ 1916PS) đang gây ra những vướng mắc nhất định.

Ông Nguyễn Đăng Tân cho biết: "Nhằm đảm bảo hoàn thành trước kế hoạch đề ra của dự án ban đầu, Ban Quản lý dự án đang phối hợp với nhà thầu thi công tập trung máy móc thiết bị và nhân lực để triển khai các nhánh ramp đấu nối và những phạm vi lưu thông xung quanh."

Dự án hoàn thành không chỉ nốt thông nút thắt cao tốc Bắc - Nam tại đây mà còn góp phần tăng cường kết nối Vùng cho khu vực. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Hiện nay, toàn bộ 295,745 tỷ đồng vốn đã giao đạt tỷ lệ giải ngân 100% đang tạo nguồn lực vững chắc để công trường nối thông tuyến xuyên tâm 1,6 km trước ngày 31/12/2026.

Cùng với đó, khi ba hồ sơ mặt bằng cuối cùng được bàn giao dứt điểm, các nhánh rẽ hoàn thiện đồng bộ sẽ góp phần xóa bỏ nút thắt giao thông trên trục cao tốc Bắc - Nam qua Đà Nẵng vượt trước mốc ngày 5/6/2027.