Gỡ 'nút thắt' trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở

Tại phường Ô Chợ Dừa, nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động trong khu dân cư, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Đặc biệt, tại những cơ sở sử dụng nhiều thiết bị điện, tập trung đông người hoặc có hàng hóa, vật tư dễ cháy, việc chủ động nhận diện, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ có ý nghĩa quan trọng.

Một trong những vấn đề đặt ra đối với công tác PCCC tại cơ sở là khoảng cách giữa việc trang bị phương tiện và khả năng sử dụng phương tiện khi xảy ra sự cố. Đồng thời, có bình chữa cháy nhưng không nắm vững thao tác sử dụng, không biết cách báo động, tổ chức thoát nạn hoặc lúng túng khi phát hiện đám cháy có thể khiến cơ sở bỏ lỡ thời điểm xử lý sự cố ngay từ ban đầu.

Công an phường Ô Chợ Dừa kiểm tra, hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư. Ảnh: H.Duy

Bởi vậy, bên cạnh việc duy trì các điều kiện an toàn PCCC, người đứng đầu cơ sở cần chủ động hướng dẫn, tổ chức thực hành kỹ năng cho người lao động, bảo đảm mỗi người đều biết cách xử lý khi phát hiện cháy. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền: Không chỉ phổ biến quy định pháp luật mà phải giúp người dân, cơ sở kinh doanh có khả năng vận dụng kiến thức vào tình huống thực tế.

Xuất phát từ yêu cầu đó, UBND phường Ô Chợ Dừa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho hơn 200 đại diện cơ sở kinh doanh, cơ quan, đơn vị thuộc diện quản lý của UBND phường.

Tại chương trình, các đại biểu được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phổ biến những quy định pháp luật về PCCC; hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ thường gặp tại cơ sở kinh doanh, các biện pháp bảo đảm an toàn trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố.

Tại chương trình người dân được trực tiếp tham gia xử lý những tình huống cháy giả định. Tại khu vực thực hành, dưới sự hướng dẫn của cán bộ PCCC, từng người sử dụng bình chữa cháy tiếp cận khay chứa nhiên liệu đang bốc lửa, thực hiện thao tác phun chất chữa cháy để dập tắt đám cháy. Người dân cũng được hướng dẫn thực hành xử lý tình huống cháy liên quan đến bình gas.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn các đại biểu cách sử dụng bình chữa cháy tại chỗ. Ảnh: H.Duy

Việc trực tiếp thao tác trong tình huống có ngọn lửa, khói và nhiệt giúp người tham gia làm quen với cách sử dụng phương tiện, rèn luyện kỹ năng tiếp cận, xử lý đám cháy ban đầu. Qua đó, những kiến thức được truyền đạt tại hội trường được cụ thể hóa bằng các thao tác thực tế, giúp người tham gia có thêm sự chủ động khi đối mặt với sự cố.

Tham gia buổi tập huấn, ông Đặng Văn Thanh, chủ cơ sở kinh doanh tại số 102 Tôn Đức Thắng cho biết, bên cạnh việc trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định, việc nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho người lao động cũng rất cần thiết. Thông qua hoạt động thực hành, ông Thanh có thêm kiến thức về cách sử dụng bình chữa cháy, xử lý đám cháy ban đầu và tổ chức thoát nạn. Sau chương trình, ông sẽ tiếp tục rà soát các điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở, thường xuyên hướng dẫn người lao động kỹ năng phòng ngừa, xử lý sự cố, bảo đảm lối thoát nạn thông thoáng và quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Đối với các cơ sở kinh doanh nằm xen kẽ trong khu dân cư, kỹ năng xử lý tình huống tại chỗ càng có ý nghĩa quan trọng. Khi xảy ra cháy, những người có mặt tại cơ sở thường là lực lượng đầu tiên phát hiện sự cố. Việc kịp thời báo động, tổ chức thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu phù hợp có thể góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan, giảm thiểu thiệt hại trong khoảng thời gian chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường.

Đại diện cơ sở kinh doanh thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Ảnh: H.Duy

Cùng với hoạt động tuyên truyền, Công an phường Ô Chợ Dừa đã phát hơn 200 tờ rơi hướng dẫn an toàn PCCC đến các cơ sở; tổ chức cho 200 cơ sở ký cam kết chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn PCCC.

Việc ký cam kết không chỉ nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn gắn trách nhiệm của người đứng đầu với công tác phòng ngừa cháy, nổ trong suốt quá trình hoạt động. Các điều kiện an toàn PCCC chỉ có thể được duy trì hiệu quả khi mỗi cơ sở thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục những nguy cơ mất an toàn, thay vì chỉ chú trọng khi có lực lượng chức năng kiểm tra.

Theo Quyền Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Đình Phương, công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, tài sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi gia đình.

Từ thực tế các vụ cháy xảy ra trên địa bàn thành phố thời gian qua, đồng chí Nguyễn Đình Phương yêu cầu người đứng đầu các cơ sở phải xác định rõ trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC và CNCH là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình hoạt động, không được chủ quan, đối phó hoặc chỉ chú trọng khi có lực lượng chức năng kiểm tra.

Sau chương trình, các cơ sở cần tiếp tục rà soát toàn bộ điều kiện an toàn PCCC, kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót; duy trì việc tự kiểm tra, tự phòng ngừa và thường xuyên hướng dẫn kỹ năng PCCC, CNCH cho người làm việc tại cơ sở. Việc kết hợp trang bị phương tiện với nâng cao kỹ năng sử dụng, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với công tác tự kiểm tra, phòng ngừa là giải pháp để phương châm “4 tại chỗ” phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn.