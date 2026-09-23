Gỡ 'nút thắt' tiêu chuẩn, mở đường cho Mass Timber vào công trình

Hoàn thiện tiêu chuẩn để kết cấu gỗ đi vào công trình

Ngày 23/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Net Zero Summit 2026, TD Tech Hub tổ chức Hội thảo "Mass Timber - Kiến tạo tương lai xây dựng xanh, từ tầm nhìn đến tiêu chuẩn xây dựng kết cấu gỗ".

TS Đỗ Tiến Thịnh, Giám đốc Viện Chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng, cập nhật tiến độ xây dựng tiêu chuẩn kết cấu gỗ tại Việt Nam.

Chia sẻ tại Hội thảo, đại diện TD Tech Hub cho rằng, trong bối cảnh ngành Xây dựng đẩy mạnh chuyển đổi xanh, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên, thì gỗ và các sản phẩm gỗ kỹ thuật đang được quan tâm như một hướng vật liệu xanh có nhiều tiềm năng.

Tại Việt Nam đã có những doanh nghiệp sản xuất Mass Timber gồm CLT (gỗ dán chéo), Glulam (gỗ ghép thanh dán keo). Một số công trình bắt đầu đưa gỗ kỹ thuật vào thực tế. Tuy nhiên, để những vật liệu này trở thành một lựa chọn phổ biến hơn trong xây dựng, năng lực sản xuất mới chỉ là điểm khởi đầu. Phía sau một công trình còn là những yêu cầu về thiết kế, chịu lực, phòng cháy chữa cháy, thẩm định và nghiệm thu - những công việc cần một hệ quy chiếu kỹ thuật đủ rõ ràng.

Tháng 6/2026, trong khuôn khổ Net Zero Summit 2026 tại TP.HCM, Tập đoàn Trần Đức và Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm cùng nghiên cứu, xây dựng nền tảng tiêu chuẩn cho ngành Xây dựng gỗ tại Việt Nam.

Cập nhật những bước mới trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn kết cấu gỗ tại Việt Nam, TS Đỗ Tiến Thịnh, Giám đốc Viện Chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng (thuộc IBST) cho biết, hai tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu gỗ gồm yêu cầu chung cho công trình và thiết kế chịu lửa, đang được xây dựng trên cơ sở hệ tiêu chuẩn châu Âu. Hai tiêu chuẩn này dự kiến trình thẩm định và công bố trong năm 2027.

Tổng giám đốc Tập đoàn Trần Đức kỳ vọng bộ tiêu chuẩn kết cấu gỗ sớm được ban hành.

Cũng trong chương trình hợp tác giữa IBST và Tập đoàn Trần Đức, các thử nghiệm về cơ tính và tính cháy của tấm SIP (tấm cấu kiện cách nhiệt) đã được thực hiện. Bước thử nghiệm tiếp theo là sản phẩm GLT và CLT, với các chỉ tiêu từ khả năng bắt cháy, lan truyền lửa, sinh khói đến cường độ chịu uốn, mô đun đàn hồi và độ bền đường keo. IBST cũng đang tham gia thẩm tra thiết kế và giải pháp phòng cháy chữa cháy cho công trình của Tập đoàn Trần Đức.

Ông Trần Đức Hiếu, Tổng giám đốc Tập đoàn Trần Đức chia sẻ: "Sau hơn 10 năm sản xuất Mass Timber và tham gia nhiều dự án thực tế, chúng tôi càng thấy rõ vai trò của tiêu chuẩn. Bộ tiêu chuẩn đang được Trần Đức cùng IBST xây dựng, kỳ vọng sẽ trở thành một cơ sở để chủ đầu tư, kiến trúc sư và kỹ sư có thể lựa chọn, thiết kế và ứng dụng kết cấu gỗ bài bản hơn tại Việt Nam".

Các điều kiện để ứng dụng Mass Timber rộng rãi hơn

Bên cạnh tiêu chuẩn kết cấu gỗ làm căn cứ thiết kế, đầu tư công trình gỗ, các diễn giả cũng đề cập đến những điều kiện khác để Mass Timber thực sự đi vào công trình thực tế, như nguồn gỗ; khả năng chống cháy và độ bền của Mass Timber; vật liệu thích ứng như thế nào với khí hậu Việt Nam…

Các chuyên gia quốc tế chia sẻ tại Hội thảo.

Ông Douglas Snyder, Giám đốc Điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) cho biết, từ góc nhìn công trình xanh, nguồn gốc của gỗ không còn là câu chuyện đứng ngoài thiết kế. Trong hệ thống chứng nhận xanh LOTUS của VGBC, nguồn gỗ bền vững và các chứng nhận như FSC, VFCS/PEFC hay MTCC đã được đưa vào tiêu chí đánh giá vật liệu.

Ông Yamaoka Yoshihiko, Giám đốc Chiến lược kinh doanh nước ngoài Life Design Kabaya (Nhật Bản) chia sẻ kinh nghiệm phát triển công trình Mass Timber. Theo đó, tại Nhật Bản, trong quá trình đô thị, kiến trúc gỗ từng nhường chỗ cho bê tông và thép. Song trước yêu cầu giảm carbon và những thay đổi trong tiêu chuẩn xây dựng, gỗ kết cấu đang quay trở lại cùng sự phát triển của Mass Timber.

Tại Việt Nam, Life Design Kabaya đã tham gia xây dựng công trình "Nhà mẫu - kết cấu gỗ lắp ghép" tại trụ sở IBST. Công trình đã đạt chứng nhận công trình xanh EDGE Zero Carbon và EDGE Advanced.

"Đây là kiểm chứng công nghệ trên công trình thực tế, qua đó tạo thêm dữ liệu cho những bước ứng dụng tiếp theo của Mass Timber", ông Yamaoka Yoshihiko nhận định.

Các đại diện Tập đoàn Trần Đức chia sẻ tại Hội thảo.

Trong khi đó, ông Andrea Stocchero, Giám đốc Sản phẩm Kết cấu Sequal (New Zealand) đề cập đến đặc tính của vật liệu. Theo ông, đối với công trình gỗ, có hai vấn đề thường được nhắc đến là cháy và độ bền.

"Với Mass Timber, khả năng chịu lửa không chỉ được nhìn bằng câu hỏi 'gỗ có cháy hay không', mà còn có thể được tính toán thông qua quá trình than hóa của vật liệu. Trong môi trường nhiệt đới, bài toán độ bền tiếp tục xử lý liên quan đến độ ẩm, mối mọt, cũng như cách công trình được thiết kế và bảo trì", ông Andrea Stocchero cho biết.

Ông Andrea Stocchero dẫn chứng một công trình Mass Timber tại Việt Nam là An Lâm Ninh Vân Bay (khu nghỉ dưỡng do Trần Đức tham gia thiết kế, sản xuất tại Khánh Hòa). "Đây là minh chứng thực tế về cách Mass Timber được xử lý và sử dụng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ven biển", ông Andrea Stocchero bày tỏ.

Lãnh đạo Sequal (New Zealand) và Tập đoàn Trần Đức ký kết hợp tác chiến lược. Từ đây, Sequal chính thức gia nhập TD Tech Hub.

Đồng tình quan điểm vật liệu phải "thấu hiểu" khí hậu, KTS Nguyễn Huy Hiển, Giám đốc Kỹ thuật Tập đoàn Trần Đức cho rằng, gỗ dùng trong nội thất, sàn ngoài trời hay mặt dựng không chịu cùng một điều kiện sử dụng. Độ ẩm, nắng mưa, mối mọt và thay đổi nhiệt độ khiến mỗi vị trí trong công trình đặt ra những yêu cầu khác nhau về độ ổn định và độ bền của vật liệu.

Do vậy, tại Hội thảo, Trần Đức giới thiệu TD ShieldWood - hệ gỗ kỹ thuật, tới thị trường phía Bắc. Thay vì sử dụng một giải pháp cho mọi vị trí, TD ShieldWood được phát triển trên ba nền tảng công nghệ Thermo, H-Grade và gỗ ghép kỹ thuật, tương ứng với từng yêu cầu sử dụng và điều kiện môi trường.

Lãnh đạo Tập đoàn Trần Đức và DB Group - nhà phát triển Ecopark - ký kết hợp tác chiến lược, hướng đến nghiên cứu khả năng đưa kết cấu gỗ vào các dự án phù hợp.

Từ các góc nhìn tiêu chuẩn, nguồn gốc vật liệu và kinh nghiệm thiết kế, ứng dụng, có thể thấy một công trình Mass Timber không được tạo nên bởi một giải pháp đơn lẻ. Để đi từ bản vẽ đến công trình, nhiều năng lực phải cùng hiện diện trong một chuỗi. Khi những yếu tố đó bắt đầu gặp nhau, Mass Timber mới có cơ sở để đi xa hơn một sản phẩm mới, trở thành một lựa chọn thực sự của ngành Xây dựng Việt Nam.

TD Tech Hub là nền tảng do Tập đoàn Trần Đức xây dựng nhằm kết nối để đưa những đối tác vào cùng một chuỗi, từ nguyên liệu, nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất và ứng dụng Mass Timber. Hiện TD Tech Hub gồm các thành viên: Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng), Tập đoàn Trần Đức, Rothoblaas (Ý), Life Design Kabaya (Nhật Bản), AIA Southeast Asia (Mỹ) và Sequal (New Zealand).