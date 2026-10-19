Gỡ 'nút thắt' thể chế, khơi thông nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững
Tiếp tục chương trình kỳ họp, ngày 18/10, Tổ thảo luận số 7 gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và thành phố Bắc Ninh đã tiến hành thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng về Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027, công tác ngân sách nhà nước cùng các dự án luật trọng tâm.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/go-nut-that-the-che-khoi-thong-nguon-luc-thuc-day-tang-truong-nhanh-va-ben-vung-470103.html