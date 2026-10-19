Gỡ 'nút thắt' thể chế, khơi thông nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững

Từ 100 tỷ đồng vốn điều lệ ban đầu lên 1.000 tỷ đồng sau 20 năm hoạt động, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam đang đặt mục tiêu mở rộng quy mô. Theo dự thảo Chiến lược phát triển, Quỹ hướng tới tổng vốn hoạt động 5.000 tỷ đồng vào năm 2035, với thước đo hiệu quả không chỉ là số tiền giải ngân mà còn là sự lớn mạnh của các hợp tác xã.