Gỡ nút thắt quy hoạch, mở không gian lưu trú ở phía nam Thiên Cầm

Khu vực phía nam Khu du lịch Thiên Cầm.

Khu du lịch Thiên Cầm hiện được chia thành hai khu vực bắc và nam. Khu bắc có diện tích 182 ha, vừa được phê duyệt quy hoạch; UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện hồ sơ đấu thầu để triển khai dự án.

Khu nam có diện tích hơn 45 ha, trong đó 28 ha đang được UBND xã Thiên Cầm điều chỉnh quy hoạch để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ lưu trú.

Trong khi đó, nhu cầu nghỉ dưỡng tại Thiên Cầm ngày càng tăng. Hiện khu du lịch có 50 khách sạn, nhà nghỉ và 4 homestay nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của du khách. Từ đầu năm 2026 đến nay, Khu du lịch Thiên Cầm đón gần 606 nghìn lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có 229 nghìn lượt khách lưu trú.

Nắm bắt nhu cầu nghỉ dưỡng nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng đang được xây dựng nhanh chóng tại Khu du lịch Thiên Cầm.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều cá nhân đã mua đất từ các hộ dân để đầu tư khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, homestay. Tuy nhiên, khi quy hoạch tổng thể, chi tiết khu vực phía nam chưa hoàn thiện, mỗi công trình được đầu tư theo một thiết kế riêng, đặt ra yêu cầu về sự đồng bộ trong tổ chức không gian, kiến trúc và cảnh quan.

Là người có 16 năm kinh doanh hải sản tại Khu du lịch Thiên Cầm, chị Nguyễn Thị Yến nhận thấy tiềm năng du lịch tại đây còn rất lớn nên mua thêm đất liền kề để xây dựng khách sạn Yến Việt.

Theo chị Yến, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần sớm hoàn thiện quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết khu vực phía nam; đồng thời có quy định cụ thể về kích thước, mẫu mã kiến trúc và phân khu xây dựng khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, homestay. Đây là cơ sở để các công trình khi xây dựng bảo đảm tính đồng bộ, tạo cảnh quan phù hợp cho khu du lịch.

Chị Nguyễn Thị Yến mua thêm diện tích đất liền kề để xây dựng khách sạn Yến Việt.

Không chỉ người dân địa phương, khoảng 2 năm trở lại đây, nhiều người ở các địa phương khác và ở nước ngoài cũng tìm mua đất tại Thiên Cầm để đầu tư. Hiện có 11 công trình nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng đang được xây dựng theo các mẫu thiết kế riêng; một số công trình nằm sát bờ biển.

Năm 2024, sau hơn 30 năm sinh sống và kinh doanh dịch vụ du lịch tại Liên bang Nga, bà Trần Thị Hương lựa chọn Khu du lịch Thiên Cầm để đầu tư xây dựng khách sạn Heaven. Gia đình bà hiện có 4 người về đây đầu tư nhà hàng, khách sạn.

Theo bà Hương, khu vực phía nam đang có tình trạng xây dựng thiếu đồng bộ khi mỗi khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng có một kiểu dáng, ảnh hưởng đến cảnh quan chung. Du khách đến Thiên Cầm cần một không gian rộng, thoáng, môi trường xanh; nếu các công trình được xây dựng san sát, áp sát bờ biển sẽ làm hạn chế không gian biển. Vì vậy, địa phương nên sớm quy hoạch riêng các khu vực xây dựng khách sạn, nhà nghỉ, khu ẩm thực, ăn uống, bởi quỹ đất tại đây vẫn còn nhiều.

Bà Trần Thị Hương - Chủ khách sạn Heaven cho rằng việc xây dựng khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ở khu vực phía nam Thiên Cầm chưa đồng bộ.

Từ thực tế phát triển nhanh các cơ sở kinh doanh dịch vụ, chính quyền địa phương cũng đặt yêu cầu sớm hoàn thiện quy hoạch để có cơ sở quản lý, định hướng đầu tư.

Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết, nếu người dân tiếp tục tự phát mua đất, xây dựng khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng sẽ làm phá vỡ quy hoạch, gây khó khăn cho công tác quản lý. Khi công trình đã xây dựng, việc điều chỉnh, thay đổi sẽ rất khó khăn. Xã Thiên Cầm đang phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát hiện trạng, nghiên cứu phương án phân chia không gian hợp lý, sớm hoàn thiện quy hoạch và xác định các vị trí phù hợp để phát triển dịch vụ lưu trú, ẩm thực.

Tốc độ xây dựng khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ở khu vực phía nam Thiên Cầm phát triển nhanh.

Được biết, UBND tỉnh đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng để cấp ủy, chính quyền xã Thiên Cầm hoàn thiện quy hoạch chung. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn chậm, đến nay quy hoạch chưa hoàn thành.

Trong thời gian chờ hoàn thiện quy hoạch, việc định hướng rõ các khu vực được xây dựng khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng là cần thiết để người dân có cơ sở đầu tư, đồng thời hạn chế tình trạng xây dựng tự phát, manh mún, ảnh hưởng đến không gian chung.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định về xây dựng, sử dụng đất và giấy phép được cấp; qua đó hạn chế phát sinh những công trình không phù hợp với định hướng phát triển lâu dài.

Cần sớm hoàn thiện quy hoạch khu vực phía nam để Khu Du lịch Thiên Cầm phát triển bền vững.

Với lượng khách ngày càng tăng, nhu cầu về hệ thống lưu trú, dịch vụ tại Khu du lịch Thiên Cầm cũng ngày càng lớn. Việc sớm hoàn thiện quy hoạch, xác định rõ không gian phát triển và tạo quỹ đất phù hợp sẽ giúp định hướng đầu tư, đồng thời hạn chế tình trạng xây dựng thiếu đồng bộ.

Về lâu dài, việc thu hút các nhà đầu tư có năng lực tham gia phát triển khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và các dịch vụ du lịch sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ, tạo diện mạo đồng bộ cho Thiên Cầm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng tăng.