Gỡ “nút thắt” mặt bằng tuyến đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Tuyến đường nối quốc lộ 32 với nút giao IC14 là công trình có vai trò kết nối quan trọng, mở thêm hướng giao thông từ khu vực Quốc lộ 32 đến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương trong khu vực. Đến tháng 9/2026, tổng giá trị thực hiện của 5 gói thầu xây lắp đạt hơn 335,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 71,6% khối lượng toàn tuyến, giá trị giải ngân đạt hơn 81% kế hoạch vốn giao.

Tuyến đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài – Lào Cai tại nút giao IC14 nhìn từ từ trên cao

Trên tuyến chính, phần lớn diện tích đã được bàn giao để các nhà thầu tổ chức thi công. Tuy nhiên, tại km1+200 do vướng mặt bằng vẫn còn khoảng 200 mét với khoảng 30 vạn m³ đất đá cần san gạt để thông tuyến; tạo nguồn vật liệu phục vụ đắp nền cho những hạng mục cuối cùng.

Do vướng mắc mặt bằng tại km1+200 thuộc địa bàn phường Trung Tâm nên chưa thể thông tuyến chính.

Ông Nguyễn Văn Vượng, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái, cho biết: Hiện tại, chúng tôi đang làm các hạng mục như khuôn nền, đắp, xử lý các nền đất yếu; sẵn sàng dồn lực lượng, máy móc để hoàn thiện thông nền toàn tuyến.

Tại km0+450 và km0+600, hoàn lưu cơn bão số 4 đã gây sạt lở taluy dương với khoảng 3.000 m³ đất đá từ trên cao tràn xuống, vùi lấp mặt đường. Khối lượng đất đá cần được xử lý lớn, trong khi vị trí sạt lở lại liên quan đến diện tích đất sản xuất của người dân. Bởi vậy, việc khắc phục hiện trường không đơn thuần là đưa máy móc vào xúc, vận chuyển đất đá đi nơi khác mà còn tính đến quyền lợi của người có đất bị ảnh hưởng.

Bà Phạm Thị Vân, Tổ dân phố 5, phường Trung Tâm, có đất bị ảnh hưởng cho biết: Đất đai của gia đình đã bị sạt lở vạt qua. Chúng tôi chỉ mong các cấp chính quyền giải quyết nhanh chóng xử lý. Nếu dự án thu hồi toàn bộ diện tích đất đó thì thu hồi luôn, hoặc có phương án đền bù thỏa đáng để gia đình sớm ổn định cuộc sống và canh tác.

Theo Phòng Quản lý dự án 3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai trên tuyến chính hiện vẫn còn một số trường hợp chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng. Có hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao đất; có trường hợp phương án bồi thường đã được phê duyệt nhưng người dân chưa nhận tiền; một số hộ chưa phối hợp kiểm kê.

Tại 3 tuyến nhánh kết nối mới bổ sung với đường liên xã Phù Nham - Suối Quyền, phương án bồi thường đã được lập, nhưng đến nay mới phê duyệt được 36/70 hộ. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được xác minh nguồn gốc đất.

Để tháo gỡ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh đang phối hợp với UBND phường Trung Tâm, xã Liên Sơn và các đơn vị liên quan rà soát từng trường hợp, hoàn thiện hồ sơ. Đối với những trường hợp chưa đồng thuận, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp.

Lãnh đạo phường Trung Tâm và chủ đầu tư dự án kiểm tra thực địa, phối hợp giải quyết vướng mắc về mặt bằng.

Ông Nguyễn Thế Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tâm, cho biết: Hiện trên tuyến còn một số trường hợp người dân chưa đồng thuận, chính quyền địa phương tiếp tục kiên trì tuyên truyền, vận động theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, đối thoại trực tiếp để người dân hiểu rõ lợi ích chung của công trình.

Để có mặt bằng sạch thi công, trong tháng 10/2026 địa phương sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, sớm bàn giao cho chủ đầu tư để tăng thiết bị, nhân lực và mở thêm các mũi thi công.

Ông Nguyễn Hồng Văn - Phòng Quản lý dự án 3, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh, cho biết: Chủ đầu tư cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương để cùng tháo gỡ khó khăn liên quan đến mặt bằng, đưa dự án về đích đúng tiến độ tỉnh giao.

Khoảng thời gian còn lại để tuyến đường về đích không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc phía trước vẫn còn đáng kể. Vì vậy, yêu cầu đặt ra, phải giải quyết từng trường hợp còn vướng trên tinh thần “rõ hồ sơ, đúng quy định, sát thực tế và đối thoại trực tiếp với người dân”. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương cần được tập trung xử lý; những nội dung liên quan đến chủ đầu tư và nhà thầu cũng cần được phối hợp tháo gỡ kịp thời.

Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy thiết bị, đẩy nhanh thi công các hạng mục, phấn đấu đến cuối năm nay hoàn thành tuyến đường.

Khi mặt bằng được bàn giao đầy đủ, nguồn lực có sẵn trên công trường sẽ phát huy hiệu quả. Máy móc, thiết bị có thể hoạt động liên tục, các mũi thi công được tổ chức đồng bộ và tiến độ có cơ hội được rút ngắn.

Tháo gỡ được điểm nghẽn về mặt bằng sẽ thúc đẩy công trường tăng tốc, góp phần đưa tuyến đường kết nối quốc lộ 32 với nút giao IC 14 cao tốc Nội Bài- Lào Cai vào khai thác, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án đường nối quốc lộ 32 với nút giao IC 14 cao tốc Nội Bài- Lào Cai được khởi công từ năm 2023 có chiều dài gần 12 km, tổng mức đầu tư 618 tỷ đồng. Điểm đầu từ km 196+900, quốc lộ 32 thuộc phường Trung Tâm, điểm cuối giao với lý trình km 53+00 thuộc xã Liên Sơn. Triển khai dự án thu hồi đất ở và đất sản xuất của 487 hộ dân xã Liên Sơn và phường Trung Tâm.