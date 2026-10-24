Gỡ nút thắt mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ kè Vĩnh Tiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (áo xanh) kiểm tra thực tế tại dự án Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hảo

Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc về mặt bằng, khẩn trương thống nhất phương án thi công, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Dự án Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến có tổng mức đầu tư hơn 195,8 tỷ đồng, chiều dài tuyến kè 2.532 m. Công trình được triển khai nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển, bảo vệ khoảng 530 hộ dân và 67 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tôm giống trong khu vực.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, đến nay, dự án đã thi công được 2.147/2.532 m tuyến kè, với giá trị thực hiện hơn 142 tỷ đồng, đạt 91,6% giá trị hợp đồng. Lũy kế giải ngân đạt hơn 138,4 tỷ đồng, tương đương 89% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, tiến độ dự án vẫn gặp khó khăn do đoạn kè dài 385 m, từ lý trình K0+080 đến K0+465, chưa thể triển khai thi công vì một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Mặc dù chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức đối thoại, vận động, đồng thời điều chỉnh thiết kế, tuy nhiên vướng mắc tại khu vực này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Toàn cảnh dự án Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hảo

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, mục tiêu hàng đầu của dự án là bảo vệ tính mạng, tài sản, bảo đảm an toàn cho người dân trước nguy cơ sạt lở, thiên tai, bão lũ.

Vì vậy, việc lựa chọn phương án thi công phải đặt lợi ích chung lên trên hết, không để những vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả đầu tư và mục tiêu bảo vệ dân cư.

Đối với các phương án đề xuất, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phân tích đầy đủ ưu điểm, hạn chế và tác động của từng phương án; làm rõ khả năng chống chịu thiên tai, mức độ an toàn của công trình và trách nhiệm của từng bên trong quá trình thực hiện.

Trường hợp điều chỉnh, cắt giảm khối lượng thi công, phải đánh giá cụ thể ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ, đồng thời tính toán phương án xử lý số cấu kiện đúc sẵn còn lại, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư công.

Dự án Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hảo cần tháo gỡ dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với UBND xã Vĩnh Hảo tiếp tục rà soát, tuyên truyền, vận động người dân, giải thích rõ mục tiêu, ý nghĩa và sự cần thiết của công trình để tạo sự đồng thuận. Các kiến nghị, khiếu nại phát sinh phải được tổng hợp đầy đủ, xem xét và đề xuất hướng giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng cần tăng cường phối hợp trong công tác bảo vệ thi công; rà soát nhu cầu, thời gian và phương án bố trí lực lượng phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm điều kiện tổ chức thi công liên tục khi mặt bằng được bàn giao.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương họp, thống nhất phương án thực hiện, xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và giải pháp tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc. Những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 chỉ đạo nhà thầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng triển khai thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng. Đồng thời, rà soát phương án xử lý số cấu kiện đúc sẵn còn lại và phần vốn dự kiến không giải ngân hết, phối hợp hoàn thiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Việc sớm tháo gỡ các vướng mắc, thống nhất phương án thi công phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, hoàn thành các mục tiêu của dự án và nâng cao khả năng bảo vệ người dân khu vực ven biển trước diễn biến phức tạp của thiên tai.