Cuối tháng 11/2026, ghi nhận tại công trường dự án cầu trung tâm đô thị thị trấn Cành Nàng (nay thuộc xã Bá Thước, Thanh Hóa), không khí thi công diễn ra khẩn trương.

Nhiều máy móc, thiết bị cùng công nhân được huy động để đẩy nhanh tiến độ.

Cây cầu bắc qua sông Mã đang dần thành hình với 8 trụ cầu đã được xây dựng, các hạng mục lao dầm đang được triển khai.

Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt năm 2022, điều chỉnh vào đầu năm 2026. Tổng mức đầu tư hơn 213,5 tỷ đồng.

Công trình gồm cầu vượt sông Mã và tuyến đường kết nối dài gần 2,84 km, nối đường tránh thị trấn Cành Nàng với tỉnh lộ 523D.

Đây là một trong những công trình giao thông được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng, đồng thời tăng cường kết nối giao thương cho khu vực miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa.

Dự án có một gói thầu xây lắp, do liên danh Tổng công ty Đầu tư xây dựng cầu đường - CTCP và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Linh thực hiện, giá trị hợp đồng hơn 146,3 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Tuấn Anh, Trưởng phòng Điều hành dự án Bá Thước, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, cho biết đến cuối tháng 10, xã Bá Thước đã bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Những vướng mắc kéo dài liên quan đến giải phóng mặt bằng cơ bản được tháo gỡ, tạo điều kiện để nhà thầu tập trung triển khai các hạng mục còn lại.

Theo ông Tuấn Anh, đến nay công trình đã hoàn thành hơn 86% khối lượng.

Ban quản lý dự án đang tăng cường đôn đốc, phối hợp với nhà thầu để tổ chức thi công liên tục, bảo đảm các hạng mục được triển khai theo kế hoạch.

"Dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2026. Để bảo đảm tiến độ, Ban thường xuyên đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công, đồng thời bố trí cán bộ giám sát tại công trường 24/24h", ông Tuấn Anh nói.