Thiếu bãi chứa chất nạo vét, nguy cơ bồi lấp

Theo thiết kế, dự án gồm tuyến đê chắn cát, giảm sóng phía Bắc dài 300m và nạo vét tuyến luồng vào khu neo đậu tránh bão dài khoảng 1.946m, rộng 40m và bố trí hệ thống phao báo hiệu.

Dự án với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.

Đến nay, hạng mục đê chắn cát, giảm sóng phía Bắc đã hoàn thành, được nghiệm thu và bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng từ ngày 27/6/2025. Tuy nhiên, hạng mục nạo vét thông luồng và các công trình phụ trợ vẫn chưa thể triển khai theo kế hoạch.

Theo chủ đầu tư, tổng khối lượng nạo vét của dự án khoảng 497.000m³. Đến nay, nhà thầu mới thực hiện được khoảng 60.000m³, tương đương hơn 12% tổng khối lượng. Phần nạo vét đã thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu thông luồng tại khu vực cửa biển, tạo điều kiện cho tàu cá của ngư dân ra vào khu neo đậu tránh bão.

Tuy nhiên, từ tháng 02/2025, nhà thầu phải tạm dừng thi công phần khối lượng còn lại do vướng mắc liên quan đến bãi chứa chất nạo vét.

Khu vực triển khai dự án Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào Khu neo đậu tránh bão cảng cá Sa Huỳnh.

Không chỉ gặp khó về bãi chứa chất nạo vét, khu vực cửa biển Sa Huỳnh còn đối mặt nguy cơ bồi lấp do tuyến đê phía Nam hiện hữu bị hư hỏng, xuống cấp. Tình trạng hư hỏng của tuyến đê này khiến cát theo luồng qua thân đê vào khu vực cửa luồng, gây bồi lấp và ảnh hưởng đến hoạt động ra vào cảng của tàu thuyền.

Nếu chỉ tiếp tục nạo vét mà không có giải pháp xử lý tình trạng đê phía Nam xuống cấp, nguy cơ cát bồi lấp trở lại vẫn hiện hữu. Trước thực trạng này, chủ đầu tư kiến nghị nghiên cứu bổ sung hạng mục sửa chữa, nâng cấp đê phía Nam, triển khai đồng bộ với công tác nạo vét. Giải pháp này nhằm hạn chế tình trạng tái bồi lấp cửa luồng, giảm sóng và bảo đảm an toàn cho tàu thuyền khi ra vào khu neo đậu tránh bão.

Yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, không tăng tổng vốn đầu tư

Mới đây, tại buổi kiểm tra thực tế tình hình triển khai Dự án Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào Khu neo đậu tránh bão cảng cá Sa Huỳnh, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng kiểm tra dự án Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào Khu neo đậu tránh bão cảng cá Sa Huỳnh.

Trong đó, chủ đầu tư phải làm rõ sự cần thiết, tính hiệu quả cũng như các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để dự án phù hợp với tình hình thực tế. Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh yêu cầu việc điều chỉnh phải phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát hồ sơ đề xuất của chủ đầu tư, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

Các sở, ngành liên quan được yêu cầu phối hợp tháo gỡ khó khăn về thủ tục thu hồi sản phẩm nạo vét và những vấn đề liên quan đến môi trường, tạo điều kiện để dự án sớm triển khai các bước tiếp theo.