Theo người dân, khi có sân phơi và nâng cấp đường giao thông để thuận tiện lưu thông, qua đó thu hút thương lái đến tận nơi thu mua, giảm bớt gánh nặng chi phí

Mới đây, trong văn bản phúc đáp Sở Xây dựng về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận phản ánh sát thực tế của cử tri Nguyễn Thị Kim Loan (thôn 1, xã Tuy Phong).

Theo phản ánh của cử tri, việc vận chuyển đường xa, thiếu ổn định đang tạo áp lực rất lớn lên giá thành nông sản, lương thực của các hộ dân tại địa phương (khiến giá thành bị đội lên từ 1 đến 3 giá/kg). Người dân mong muốn các cấp sớm quan tâm đầu tư sân phơi và nâng cấp đường giao thông để thuận tiện lưu thông, qua đó thu hút thương lái đến tận nơi thu mua, giảm bớt gánh nặng chi phí.

Đồng tình với trăn trở này, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận: hạ tầng giao thông kết nối vùng sản xuất chưa đồng bộ cùng việc thiếu hụt sân phơi, cơ sở sơ chế, bảo quản tại chỗ chính là những rào cản làm tăng chi phí vận chuyển, gia tăng tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch và khiến nông dân dễ rơi vào cảnh bị ép giá mỗi khi vào vụ thu hoạch tập trung.

Căn cứ theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 17475/KH-UBND của UBND tỉnh về phát triển vùng nguyên liệu tập trung giai đoạn 2026 – 2030, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp cùng các đơn vị, địa phương triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm:

Ưu tiên vốn đầu tư công cho hạ tầng giao thông nội đồng

Theo quy định tại Nghị định số 387/2026/NĐ-CP, các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung mang tính công ích phục vụ trực tiếp vùng nguyên liệu tập trung (như đường trục chính nội đồng, thủy lợi, điện sản xuất) có thể được xem xét hỗ trợ lên đến 100% tổng mức đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công và vốn lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia.

Để sớm hiện thực hóa, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Tuy Phong chủ động rà soát hiện trạng, đánh giá mức độ cấp thiết của các tuyến đường liên thôn, liên xã và trục chính kết nối vùng sản xuất. Từ đó, địa phương tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền ưu tiên đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, giúp xe vận tải và thương lái dễ dàng tiếp cận vùng nguyên liệu.

Hỗ trợ đến 30% vốn làm sân phơi, kho bảo quản qua các chuỗi liên kết

Đối với nhu cầu về sân phơi, nhà xưởng sơ chế, lò sấy và kho lạnh bảo quản nông sản, Nhà nước hiện có chính sách hỗ trợ thông qua các dự án liên kết chuỗi giá trị hoặc dự án phát triển hợp tác xã. Mức hỗ trợ tối đa lên tới 30% vốn đầu tư (theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP) hoặc theo định mức của Chương trình mục tiêu quốc gia khi có sự tham gia đối ứng của chủ thể.

Tuy nhiên, do ngân sách hằng năm còn hạn chế, việc hỗ trợ sẽ được triển khai có trọng tâm và điều kiện. Cụ thể, nguồn lực sẽ ưu tiên thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có quỹ đất hợp pháp, có phương án liên kết tiêu thụ rõ ràng và đủ năng lực đối ứng vốn; đồng thời đẩy mạnh huy động xã hội hóa để giúp nông dân chủ động hơn trong khâu bảo quản, tiêu thụ.

Củng cố hợp tác xã để thu hút thương lái, hạn chế ép giá

Song song với đầu tư hạ tầng cứng, ngành nông nghiệp sẽ tập trung nâng cao năng lực cho các hợp tác xã, tổ hợp tác tại xã Tuy Phong. Các đơn vị này sẽ đóng vai trò đầu mối tổ chức sản xuất tập trung theo quy chuẩn an toàn và đứng ra ký kết hợp đồng bao tiêu với các doanh nghiệp, thương lái uy tín.

Khi vùng sản xuất hình thành được sản lượng lớn, chất lượng đồng đều kết hợp với giao thông thuận lợi, lực lượng thu mua sẽ tìm đến địa phương ổn định hơn, giúp cắt giảm khâu trung gian và chấm dứt tình trạng ép giá.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng địa phương; đề nghị UBND xã Tuy Phong chủ động liên hệ trực tiếp với Sở (qua Chi cục Phát triển nông thôn) nếu cần hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ nêu trên./.