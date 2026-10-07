Gỡ 'nút thắt' GPMB dự án ở xã Thường Tín: Mặt trận tạo đồng thuận từ cơ sở

Không ngại gian khổ

Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp, ngành của xã Thường Tín nỗ lực vào cuộc tuyên truyền, vận động và từng bước hoàn thành công tác GPMB 1.310/1.321,93ha đất thuộc dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội liên quan đến 10.700 hộ gia đình, đạt 99% diện tích đã phê duyệt phương án chi trả bồi thường. Qua đó, giải ngân được khoảng 9.800/10.163 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường Trực Đảng ủy xã Thường Tín Trần Hồng Hạnh lắng nghe ý kiến người dân khi thực hiện GPMB các dự án trọng điểm. Ảnh: PV

Để có được mặt bằng cho dự án, cán bộ cơ sở đã trải qua nhiều tháng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đối thoại với từng hộ dân tháo gỡ vướng mắc, không ngại gian khổ. Kết quả của sự kiên trì tuyên truyền, đối thoại, tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở với hàng chục gia đình có công trình vi phạm từ hàng chục năm qua ở các thôn: Ngọc Động, Văn Giáp… bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Ông Nguyễn Văn Bằng, thôn Ngọc Động, người dân có đất nông nghiệp thuộc diện GPMB dự án xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội chia sẻ: “Nhận thức rõ đây là dự án phục vụ lợi ích chung nên gia đình tôi chủ động thu dọn cây trồng, vật nuôi, bàn giao mặt bằng để công trình triển khai đúng tiến độ”.

Trước đó, xã Thường Tín cũng đã hoàn thành toàn bộ công tác tuyên truyền, vận động GPMB Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 liên quan tới hàng nghìn hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức trên địa bàn. Qua đó, đã sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công các hạng mục công trình nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thường Tín Nguyễn Toàn Thắng cho biết: “Ngay từ đầu năm 2026, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành lập tổ vận động trực tiếp tới từng hộ dân tuyên truyền, đối thoại. Các tổ công tác có sự tham gia của Mặt trận, đoàn thể, thôn, công an…, vừa nắm tâm tư người dân, giải thích rõ cơ chế, chính sách”.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, khó khăn lớn nhất trong công tác GPMB là nhiều hộ dân mong muốn mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cao hơn quy định. Không ít hộ băn khoăn về nơi ở mới, môi trường học tập của con cái hay việc duy trì mối quan hệ cộng đồng sau khi di dời. Họ lo cuộc sống sau khi không còn đất sản xuất sẽ thay đổi thế nào. Vì vậy, cán bộ phải biết lắng nghe, gần dân, kiên trì thì mới tạo được đồng thuận.

Lãnh đạo xã Thường Tín tuyên truyền, vận động trực tiếp nhân dân GPMB Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội . Ảnh: PV

“Dân vận khéo” tháo gỡ việc khó

Với dự án Trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đi qua địa bàn Thường Tín dài 3,6km liên quan đến 800 gia đình có đất ở và các loại đất khác nằm trong phạm vi dự án cũng được MTTQ xã phối hợp cùng các cơ quan tuyên truyền để người dân hiểu. Nhờ đó, đến nay có các gia đình phối hợp hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm tài sản, đất đai và tiếp nhận thông báo thu hồi đất, đạt gần 99%.

Để đạt được kết quả nêu trên, Ủy ban MTTQ xã cùng đơn vị liên quan tăng cường đối thoại thay vì chỉ tuyên truyền bằng thông báo hành chính. Từ cán bộ Mặt trận xã tới Ban Công tác Mặt trận thôn kiên trì thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nhờ đó đông đảo người dân hiểu lợi ích của việc thực hiện dự án trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Khảm, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Văn Giáp cho biết, nhiều hôm cán bộ phải đi vận động vào buổi tối vì ban ngày người dân đi làm. Công tác này ngoài đòi hỏi cán bộ cơ sở có sự kiên trì, còn phải có phương pháp tuyên truyền, vận động mềm dẻo, linh hoạt.

Công tác GPMB phục vụ dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội thêm phần áp lực khi di dời hàng nghìn phần mộ. Dự án có quy mô thu hồi hơn 1.321ha đất, ảnh hưởng tới 10.700 gia đình và khoảng 3.800 ngôi mộ. Đây là vấn đề rất khó bởi liên quan trực tiếp đến yếu tố tâm linh, phong tục tập quán, đời sống tinh thần của người dân.

Để tháo gỡ “nút thắt” trong GPMB, Ủy ban MTTQ đã triển khai mô hình “Dân vận khéo”, huy động sự tham gia của các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và chức sắc tôn giáo, nhiều thôn phát huy được sức mạnh trong công tác tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, các gia đình ở thôn: Văn Giáp, Ngọc Động, Nhị Khê… di chuyển hàng trăm ngôi mộ.

Cán bộ xã Thường Tín trao đổi với các gia đình trong diện GPMB thực hiện dự án Trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị. Ảnh: PV

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thường Tín Nguyễn Toàn Thắng cho rằng: "Trong công tác GPMB, điều quan trọng nhất là phải khơi được niềm tin trong nhân dân. Khi người dân thấy chính quyền công khai, minh bạch, cán bộ thật sự đồng hành và lắng nghe thì họ sẽ chia sẻ với khó khăn chung của địa phương...".