Gỡ nút thắt dự án tồn đọng, khơi thông hơn 2,5 triệu tỷ đồng

Việc xử lý các dự án tồn đọng được triển khai theo các chủ trương, chính sách của Trung ương với yêu cầu rà soát, phân loại và đề xuất phương án giải quyết cụ thể đối với từng nhóm vướng mắc. Mục tiêu đặt ra là trong 5 năm, từ ngày 1/5/2026 - 1/5/2031, phải xử lý dứt điểm 100% dự án tồn đọng, không để kéo dài tình trạng nguồn lực bị ách tắc. Qua đó, khơi thông nguồn lực từ hàng chục nghìn hecta đất và hơn 2,5 triệu tỷ đồng vốn đầu tư đang bị “chôn” tại các dự án kéo dài nhiều năm.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến ngày 15/9/2026, cả nước có 4.685 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài được đăng ký trên hệ thống theo dõi. Trong đó, 3.407 dự án, chiếm 72,7% tổng số dự án, đã hoàn thành công tác phân loại, xử lý và không còn vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, 1.123 dự án đã được đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới; 155 dự án cần xin ý kiến, giải quyết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, địa phương có số lượng dự án tồn đọng lớn, thành phố đã thành lập tổ công tác đặc biệt, triển khai rà soát, thống kê và đề xuất phương án tháo gỡ. Đến ngày 5/9/2026, TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận 1.338 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài trên hệ thống quản lý, với tổng diện tích hơn 30.691 ha, tổng giá trị đầu tư 658.084 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 1.338 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng. Ảnh: Lê Toàn

Sau khi triển khai các giải pháp tháo gỡ theo các kế hoạch của thành phố, công tác xử lý đã đạt những kết quả bước đầu. Trước thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16, TP. Hồ Chí Minh đã xử lý 417 dự án với quy mô 17.000 ha đất, tổng giá trị đầu tư 206.000 tỷ đồng. Sau đó, trong 3 tháng tiếp tục tập trung tháo gỡ, thành phố đã hoàn tất xử lý thêm nhiều dự án, nâng tổng số dự án được tháo gỡ vướng mắc lên 650 dự án.

Kết quả này đã tạo chuyển biến tích cực cho thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh. Trong 7 tháng năm 2026, có 37 dự án bất động sản, nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn với tổng số 27.374 căn nhà, gồm 21.165 căn hộ chung cư và 6.209 căn nhà thấp tầng, tăng so với năm 2025.

Tuy nhiên, theo HoREA, thị trường bất động sản vẫn còn những khó khăn liên quan đến lãi suất vay, khả năng tiếp cận vốn tín dụng, sức mua và thanh khoản. Nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân, bao gồm nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở cho thuê giá phù hợp và nhà ở xã hội, vẫn là nhu cầu cần tiếp tục được quan tâm.

Việc tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, hoàn thiện chính sách liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và đầu tư được xem là giải pháp quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, đưa các dự án trở lại hoạt động và góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới./.