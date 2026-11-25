Ô-tô điện đang sạc tại trạm. Việc kết nối, chia sẻ hạ tầng trạm sạc giữa các doanh nghiệp sẽ góp phần mở rộng mạng lưới phục vụ, tạo thuận lợi cho người sử dụng phương tiện điện.

Liên thông hạ tầng, không thể thiếu cơ chế chia sẻ lợi ích

Việc chia sẻ hạ tầng trạm sạc không đơn thuần là mở thêm địa điểm nạp năng lượng cho phương tiện điện, mà còn hướng tới thay đổi cách thức khai thác và sử dụng nguồn lực hiện có. Thay vì mỗi hãng xe, mỗi doanh nghiệp phát triển một hệ thống riêng biệt, việc kết nối và dùng chung trạm sạc sẽ giúp mở rộng phạm vi phục vụ, hạn chế tình trạng chiếm dụng quỹ đất nhưng chỉ đáp ứng nhu cầu của một nhóm phương tiện nhất định.

Khi mạng lưới được kết nối đồng bộ, người sử dụng xe điện có thêm nhiều lựa chọn sạc pin trên hành trình, không còn phụ thuộc quá lớn vào hệ thống trạm của một nhà cung cấp. Đây cũng là điều kiện để nâng cao hiệu suất khai thác hạ tầng và hạn chế đầu tư trùng lặp.

Tuy nhiên, đằng sau lợi ích của việc dùng chung là bài toán không dễ giải về cơ chế vận hành và phân chia lợi ích giữa các bên. Đặc biệt, khi phương tiện của hãng này sử dụng trạm sạc thuộc hệ thống của doanh nghiệp khác, những vấn đề liên quan giá dịch vụ, chính sách ưu đãi, khuyến mại và thanh toán cần được tính toán cụ thể.

Chẳng hạn, người sử dụng được hưởng chính sách ưu đãi từ hãng xe nhưng lại thực hiện sạc tại trạm của một đơn vị độc lập. Khi đó, việc xác định mức phí thực tế, đối trừ quyền lợi và thanh toán phần chênh lệch giữa các doanh nghiệp phải có cơ chế rõ ràng. Nếu thiếu nguyên tắc thống nhất, những lợi ích mà chính sách chia sẻ hạ tầng hướng tới có thể bị hạn chế bởi chính những vướng mắc trong quá trình sử dụng.

Trạm sạc xe điện tại khu chung cư Sông Đà.

Từ thực tế này, ông Nguyễn Trọng Tú, Đại diện Quản trị tòa nhà CT4 Sông Đà cho rằng, muốn các hệ thống trạm sạc liên thông hiệu quả, trước hết phải xây dựng được nền tảng kết nối đồng bộ, có khả năng cập nhật dữ liệu và đối soát chi phí giữa các đơn vị, tương tự cơ chế liên kết thanh toán trong hệ thống ngân hàng.

Hiện nay, khả năng chia sẻ dữ liệu và hạ tầng của những doanh nghiệp đang nắm giữ thị phần lớn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi của chính sách. Bởi lẽ, một mạng lưới chỉ thật sự liên thông khi các đơn vị tham gia có khả năng kết nối và cùng tuân thủ những nguyên tắc vận hành chung, thay vì duy trì các hệ thống khép kín, thiếu khả năng tương thích.

Năng lực cấp điện và chuẩn kết nối: Hai nút thắt cần tháo gỡ

Nếu cơ chế chia sẻ lợi ích quyết định tính thông suốt trong vận hành thì năng lực hạ tầng điện lại là điều kiện nền tảng để mở rộng mạng lưới trạm sạc. Đây cũng là thách thức không nhỏ tại các khu đô thị, nơi quỹ đất hạn chế trong khi nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt, dịch vụ và phương tiện ngày càng gia tăng.

Theo ông Nguyễn Trọng Tú, việc tìm kiếm mặt bằng để bố trí trạm sạc tại khu vực đô thị đã khó, nhưng có mặt bằng chưa đồng nghĩa với việc có thể triển khai ngay. Khả năng đáp ứng của trạm biến áp và hệ thống cấp điện khu vực mới là yếu tố quyết định.

Ông cho biết, một trạm biến áp thường chỉ được khai thác ở ngưỡng an toàn khoảng 70% công suất định mức nhằm duy trì phần công suất dự phòng cho nhu cầu phát sinh của khu dân cư và các hoạt động dịch vụ chung quanh. Nếu lắp đặt thêm thiết bị sạc vượt quá khả năng chịu tải cho phép, nguy cơ quá tải, ngắt mạch hệ thống có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động chung.

Như vậy, bài toán phát triển trạm sạc không thể chỉ được giải quyết bằng việc tìm kiếm mặt bằng hoặc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thiết bị. Việc đánh giá khả năng cấp điện tại từng địa điểm cần được đặt ra ngay từ khâu quy hoạch và thiết kế, tránh tình trạng có trạm sạc nhưng không đủ điều kiện vận hành ổn định.

Đồng quan điểm, ông Lê Văn Thịnh, nguyên Trưởng phòng Giám định 1, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) nhận định, khó khăn về hạ tầng điện đặc biệt rõ tại các khu chung cư và khu dân cư đông đúc. Thực tế tại một số chung cư cho thấy, cư dân phải chủ động tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ có chi phí hợp lý để tổ chức thi công nguồn điện riêng, đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Ông Lê Văn Thịnh, nguyên Trưởng phòng Giám định 1, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bên cạnh năng lực cấp điện, sự thiếu thống nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật cũng là nguy cơ khiến mạng lưới trạm sạc bị phân mảnh. Theo ông Lê Văn Thịnh, đối với xe máy điện, việc sử dụng trạm sạc hiện ít gặp rào cản độc quyền do thiết bị tương đối phổ biến và đơn giản. Tuy nhiên, với ô-tô điện, sự khác biệt về chuẩn kết nối và hệ sinh thái trụ sạc giữa các hãng có thể dẫn đến tình trạng phân mảnh, thậm chí hình thành những hệ thống độc quyền nếu không có quy chuẩn chung.

Từ đó, ông cho rằng, cơ quan quản lý cần sớm ban hành quy chuẩn thống nhất về đầu sạc và trụ sạc dành cho ô-tô điện, tạo điều kiện để các hệ thống có thể kết nối, đồng thời bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Đây là yêu cầu có ý nghĩa quan trọng, bởi nếu mỗi hãng xe tiếp tục phát triển mạng lưới riêng mà thiếu khả năng kết nối, người sử dụng sẽ gặp khó khăn khi di chuyển liên tỉnh. Trong khi đó, doanh nghiệp có thể phải đầu tư những hệ thống trùng lặp, dẫn đến nơi tập trung quá nhiều trạm sạc nhưng có khu vực lại thiếu hụt dịch vụ. Nguồn lực xã hội vì thế không được khai thác tối ưu.

Cần chuẩn hóa kỹ thuật, minh bạch chi phí và phân kỳ đầu tư

Chia sẻ hạ tầng trạm sạc xe điện góp phần mở rộng mạng lưới phục vụ, nâng cao thuận tiện cho người sử dụng và khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị. Tuy nhiên, cần sớm tháo gỡ những vướng mắc về hạ tầng điện và tiêu chuẩn kỹ thuật để bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ.

Ông Lê Văn Thịnh, nguyên Trưởng phòng Giám định 1, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), cho rằng, để chủ trương chia sẻ hạ tầng trạm sạc thật sự đi vào cuộc sống, cần xây dựng mạng lưới liên thông trên cơ sở đồng bộ cả về kỹ thuật, quản lý và cơ chế tài chính. Trong đó, tiêu chuẩn kỹ thuật chung không chỉ dừng lại ở khả năng tương thích đầu nối giữa phương tiện và trụ sạc, mà còn phải bảo đảm kết nối, trao đổi dữ liệu, điều chỉnh công suất, kiểm soát nhiệt độ và an toàn điện. Các nền tảng quản lý cũng cần được kết nối để người dùng có thể tìm kiếm trạm sạc, xác thực tài khoản và thanh toán thuận tiện giữa các mạng lưới khác nhau.

Đối với các trạm sạc đầu tư mới, cần định hướng thiết kế theo tiêu chuẩn thống nhất, ưu tiên giao thức mở; đồng thời, xây dựng lộ trình nâng cấp phần mềm, thiết bị đối với các trạm đang khai thác nhằm tận dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư hiện có, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, cần phân định rõ trạm sạc công cộng và trạm sạc phục vụ nội bộ để có cơ chế quản lý, khai thác phù hợp với từng loại hình.

Đặc biệt, phải xác định chia sẻ hạ tầng không đồng nghĩa với cung cấp dịch vụ miễn phí hay xóa bỏ quyền khai thác thương mại của nhà đầu tư. Doanh nghiệp đầu tư, vận hành trạm sạc cần có điều kiện thu hồi vốn và bảo đảm hiệu quả kinh doanh; ngược lại, các đơn vị sử dụng hạ tầng phải thanh toán chi phí hợp lý, tương ứng với sản lượng điện tiêu thụ, công suất sử dụng và dịch vụ được cung cấp.

Để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên, giá điện, phí dịch vụ, phí đỗ xe và các khoản phụ thu (nếu có) cần được công khai trước khi người dùng thực hiện sạc; việc thanh toán phải có hóa đơn rõ ràng, thiết bị đo đếm được kiểm định và cơ chế tiếp nhận, xử lý khiếu nại minh bạch.

Theo ông Lê Văn Thịnh, phát triển mạng lưới trạm sạc xe điện không đơn thuần là gia tăng số lượng thiết bị hay mở rộng diện tích lắp đặt, mà quan trọng hơn là hình thành hệ thống có khả năng kết nối, khai thác hiệu quả và bảo đảm quyền lợi của các bên tham gia. Khi những nút thắt về năng lực cấp điện, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế hạch toán tài chính được tháo gỡ đồng bộ, chủ trương chia sẻ hạ tầng mới có thể phát huy hiệu quả thực chất, góp phần hạn chế đầu tư phân tán, khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị và tạo thuận lợi cho người sử dụng phương tiện điện.