'Gỡ nút thắt' đất đai từ cơ sở: Gần 1.000 người dân được tư vấn

Các hội nghị đã thu hút gần 1.000 người dân và cán bộ cơ sở tham gia, góp phần đưa các điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào thực tiễn cuộc sống.

Đưa Luật Đất đai tiếp cận sâu rộng đến từng cơ sở

Theo ông Nguyễn Xuân Tuyến, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị, hoạt động được tổ chức triển khai một cách kịp thời, đồng bộ và hiệu quả nhiệm vụ được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh giao; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, căn cứ nhiệm vụ được giao và yêu cầu thực tiễn tại địa phương, hoạt động tập trung tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và tư vấn các quy định của pháp luật về đất đai, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong quản lý, sử dụng đất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Từ 11/8 đến nay, Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thành công 10 Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực đất đai.

Quan trọng hơn, hoạt động giúp người dân nắm vững các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục hành chính và các quy định khác có liên quan, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, giảm tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phát sinh tại cơ sở.

Tại các buổi hội nghị, báo cáo viên dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc thực tế của người dân, giúp người tham dự hiểu và vận dụng đúng các quy định pháp luật.

"Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, kịp thời tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai; hướng dẫn thực hiện đúng trình tự, thủ tục và liên hệ cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định", ông Nguyễn Xuân Tuyến, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị thông tin thêm.

Gỡ "nút thắt" pháp lý từ những câu chuyện thực tế

Từ ngày 11/8 đến nay, Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành 10 hội nghị tại 10 xã, phường trên địa bàn như: xã Tuyên Phú, phường Quảng Trị, xã Thượng Trạch, xã Bến Hải…

Tại các buổi tập huấn, gần 1.000 người dân đã được phổ biến các nội dung quan trọng về: Những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Người dân được giải thích trực tiếp các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; bảng giá đất và các chính sách mới liên quan; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; trình tự, thủ tục thực hiện chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất; Các hành vi bị nghiêm cấm; xử lý vi phạm pháp luật đất đai; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai.

Điểm nhấn của các hội nghị là tính tương tác cao. Thay vì lý thuyết khô khan, các Luật gia đã dành nhiều thời gian để trực tiếp đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho người dân.

Tại phường Quảng Trị, lồng ghép với những nội dung tuyên truyền trên, Luật gia Nguyễn Thị Lài còn tập huấn kỹ năng tham gia hòa giải ở cơ sở đối với các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực đất đai từ đó nâng cao kỹ năng thực tiễn cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

Ông Nguyễn Xuân Tuyến, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị cho biết: "Thông qua tư vấn pháp luật trực tiếp, chúng tôi kịp thời tiếp nhận và hướng dẫn người dân thực hiện đúng trình tự, thủ tục hành chính, đồng thời hỗ trợ họ liên hệ đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết quyền lợi chính đáng".

Anh Nguyễn Hùng, một người dân trú thôn Phúc Đồng, xã Tuyên Phú chia sẻ: "Thông qua hội nghị, với sự tuyên truyền và tư vấn đầy nhiệt tình của các Luật gia, chúng tôi đã có điều kiện tiếp cận và hiểu hơn về các quy định của pháp luật đất đai. Đặc biệt, nhiều nội dung liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất… là những nội dung thường xuyên xảy ra trong đời sống, cũng đã được các luật gia giải đáp cụ thể. Đây đều là những việc rất dễ xảy ra tranh chấp nếu người dân không am hiểu luật".

Các Hội nghị được đánh giá là bước đi hiệu quả của Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo điểm tựa pháp lý vững chắc cho nhân dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.