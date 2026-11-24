Nghịch lý “bắt tận tay” nhưng phải chờ kết quả phân định thật – giả

Theo dõi lĩnh vực thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) suốt nhiều năm qua, không khó để nhận ra một nghịch lý tồn tại dai dẳng: lực lượng quản lý thị trường, hải quan hay công an kinh tế không thiếu quyết tâm đánh án, doanh nghiệp chân chính cũng không thiếu bằng chứng tố giác, nhưng khâu xử lý cuối cùng thường xuyên bị chững lại ở một bước mang tính kỹ thuật là chờ kết luận giám định SHTT.

Trong quy trình xử lý vi phạm hành chính hay hình sự đối với hàng giả, hàng xâm phạm quyền nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, văn bản kết luận giám định đóng vai trò là chứng cứ chuyên môn quan trọng giúp cơ quan chức năng định tội, định khung xử phạt và ra quyết định tịch thu, tiêu hủy tang vật. Thế nhưng, suốt thời gian dài, số lượng tổ chức và giám định viên đủ điều kiện hành nghề trên cả nước chỉ đếm trên đầu ngón tay, tập trung chủ yếu ở một vài đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước.

Hệ quả là tình trạng quá tải diễn ra triền miên. Khi số vụ việc vi phạm trên thương mại điện tử và các tuyến biên giới tăng theo cấp số nhân, thời gian chờ đợi một kết luận giám định có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng trời. Khoảng trễ này vô tình tạo ra một “nút thắt” đầy rủi ro: kho bãi của lực lượng chức năng bị ùn ứ tang vật; doanh nghiệp bị xâm phạm quyền phải gánh chịu thiệt hại kép khi hàng giả vẫn tiếp tục tuồn ra thị trường trong lúc chờ kết quả; còn các đối tượng buôn lậu có thừa thời gian để tẩu tán tài sản, xóa dấu vết hoặc thay đổi vỏ bọc pháp nhân.

Đột phá từ tư duy “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”

Chính từ những vướng mắc thực tiễn đó, trọng tâm của đợt cắt giảm điều kiện kinh doanh lần này trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT nằm trực tiếp ở khoản sửa đổi, bổ sung Điều 201 (Giám định về SHTT) thuộc Điều 1.

Tại Kỳ họp thứ hai, ngày 21/11/2026, Quốc hội khóa XVI đã bấm nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối 100%. Đạo luật gồm 03 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027, mang theo tinh thần cải cách thể chế mạnh mẽ: cắt giảm tới 05 điều kiện đầu tư kinh doanh và bãi bỏ 18 thủ tục hành chính không còn phù hợp.

Đồng bộ với việc đưa dịch vụ giám định SHTT ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, Quốc hội đã quyết định bãi bỏ toàn bộ 05 điều kiện đầu tư kinh doanh đối với tổ chức giám định SHTT (01 điều kiện) và cá nhân, giám định viên SHTT (04 điều kiện) tại khoản 2 và khoản 3 Điều 201. Đi liền với đó là việc bãi bỏ 16 thủ tục hành chính rườm rà liên quan đến việc cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định và Thẻ giám định viên.

Thay vì duy trì hàng rào “xin phép, cấp thẻ” mang nặng tính tiền kiểm như trước đây, Điều 201 sửa đổi đã chuyển hẳn sang cơ chế thông báo hoạt động và quản lý hậu kiểm thực chất. Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân và các chuyên gia độc lập đáp ứng năng lực chuyên môn chỉ cần thực hiện nghĩa vụ thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi cung cấp dịch vụ giám định SHTT.

Nhà nước không còn giữ thế bó hẹp đầu mối cung cấp dịch vụ, mà giao Chính phủ quy định chi tiết về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân giám định cũng như trình tự, thủ tục thực hiện giám định để tăng cường thanh tra, giám sát chất lượng đầu ra và xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Cùng với việc chuyển đầu mối quản lý quyền đối với giống cây trồng về Bộ Khoa học và Công nghệ, đạo luật đã tạo ra một hành lang pháp lý đồng bộ, thông suốt từ khâu bảo hộ đến khâu thực thi.

Chuyển động dây chuyền trên mặt trận chống hàng giả

Khi đạo luật chính thức đi vào cuộc sống từ ngày 01/3/2027, việc mở rộng cánh cửa cho khu vực tư nhân tham gia giám định SHTT được kỳ vọng sẽ tạo ra một hiệu ứng dây chuyền mạnh mẽ trên toàn bộ mặt trận chống hàng giả, hàng nhái.

Thay vì phải dồn ứ hồ sơ về một vài đầu mối công lập như trước, lực lượng hải quan, quản lý thị trường hay công an kinh tế sẽ có thêm mạng lưới các tổ chức giám định chuyên sâu theo từng nhóm ngành hàng – từ dược phẩm, mỹ phẩm, thời trang cho đến linh kiện điện tử hay nông sản.

Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái không phải là câu chuyện của riêng ai, đó là trách nhiệm của toàn xã hội. Ảnh: congan.tuyenquang.gov.vn

Khi áp lực quá tải được giải tỏa và thời gian ra kết luận giám định được rút ngắn từ hàng tháng xuống chỉ còn tính bằng ngày, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể khóa chặt các lô hàng vi phạm ngay tại cửa khẩu hoặc đánh sập những gian hàng giả trên sàn thương mại điện tử trước khi chúng kịp tuồn ra thị trường gây hại cho người tiêu dùng.

Sự thông suốt ở khâu thực thi lập tức kéo theo những thay đổi tích cực cho chính cộng đồng doanh nghiệp. Dưới tác động của cơ chế cạnh tranh lành mạnh, chi phí giám định sẽ trở nên minh bạch và hợp lý hơn, xóa bỏ tâm lý e ngại của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn từng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” trước nạn xâm phạm nhãn hiệu, kiểu dáng vì không kham nổi chi phí theo đuổi vụ kiện.

Khi tài sản trí tuệ của doanh nghiệp trong nước được bảo vệ thực chất, niềm tin của các tập đoàn đa quốc gia và nhà đầu tư nước ngoài cũng được củng cố vững chắc. Bởi lẽ, với các dòng vốn chất lượng cao và hoạt động chuyển giao công nghệ, một hành lang pháp lý biết bảo vệ sự sáng tạo một cách nhanh chóng, sòng phẳng chính là bảo chứng thuyết phục nhất cho tính minh bạch của môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Bài toán chuẩn hóa để tránh “vàng thau lẫn lộn”

Cởi trói điều kiện kinh doanh cho dịch vụ giám định SHTT không đơn thuần là một điều chỉnh kỹ thuật lập pháp, mà là bước chuyển căn bản trong tư duy quản lý: lấy doanh nghiệp làm trung tâm và dùng cơ chế thị trường để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, từ nay đến mốc hiệu lực 01/3/2027, bài toán đặt ra cho công tác quản lý là cần có các nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết theo hướng hậu kiểm chặt chẽ.

Việc mở rộng cửa cho khu vực tư nhân tham gia giám định phải đi đôi với bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp rõ ràng, cơ chế chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác của kết luận giám định và chế tài tước chứng chỉ vĩnh viễn đối với các hành vi tiếp tay, làm sai lệch hồ sơ.

Chỉ khi giữ vững được kỷ cương chuyên môn, cơ chế giám định SHTT mới thực sự phát huy tối đa sức mạnh trong cuộc chiến đẩy lùi vấn nạn hàng giả tại Việt Nam.