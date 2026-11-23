Đại diện các doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ngay tại hội nghị trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Hội Thủy sản Việt Nam. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Sự kiện thu hút hơn 60 lượt doanh nghiệp tham gia giao thương trực tiếp, ghi nhận 14 doanh nghiệp đạt cam kết hợp tác bước đầu và 8 đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ ngay tại hội nghị, mở ra kỳ vọng khơi thông các điểm nghẽn trong liên kết chuỗi giá trị ngành tôm.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử khẳng định, Cà Mau là vùng sản xuất tôm trọng điểm lớn nhất cả nước với đa dạng loại hình, từ nuôi sinh thái tôm-rừng, tôm-lúa đến thâm canh, siêu thâm canh công nghệ cao. Con tôm không chỉ là ngành kinh tế chủ lực mà còn là sinh kế của hàng trăm nghìn hộ dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nhấn mạnh yêu cầu hình thành chuỗi liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ bền vững cho ngành tôm. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tuy nhiên, sản xuất hiện nay vẫn nhỏ lẻ; liên kết giữa người nuôi, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa chặt chẽ. Diện tích vùng nguyên liệu đạt chuẩn, truy xuất nguồn gốc còn hạn chế, trong khi chi phí sản xuất cao gây áp lực lên sức cạnh tranh. Ở chiều ngược lại, thị trường ngày càng khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm, trách nhiệm môi trường và tính ổn định của chuỗi cung ứng.

Các doanh nghiệp tham gia phiên giao thương, kết nối trực tiếp tại hội nghị kết nối cung-cầu ngành thủy sản năm 2026. (Ảnh HỮU TÙNG)

“Vấn đề hiện nay không chỉ là sản xuất được bao nhiêu tôm, mà quan trọng hơn là sản xuất theo tiêu chuẩn nào, chi phí bao nhiêu, bán cho ai và mang lại giá trị ra sao. Do đó, các chủ thể bắt buộc phải bắt tay nhau để tạo thành chuỗi liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ ổn định, hiệu quả và bền vững”, ông Lê Văn Sử nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam Phùng Đức Tiến đề xuất các nhóm giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành tôm. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cùng nhìn nhận trên, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam Phùng Đức Tiến đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành tôm: Chuẩn hóa vùng nguyên liệu gắn với phát triển kinh tế hợp tác; tối ưu hóa chuỗi cung ứng đầu vào, tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ; đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường và kênh tiêu thụ.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là phiên giao thương trực tiếp với 7 bàn kết nối, chia thành 2 nhóm chuyên sâu theo từng mắt xích chuỗi giá trị: kết nối doanh nghiệp cung ứng tôm giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, vật tư, thiết bị công nghệ với hợp tác xã, cơ sở nuôi; kết nối doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu với nhà nhập khẩu, đơn vị thu mua và hệ thống phân phối.

Qua đó, có hơn 60 lượt doanh nghiệp trao đổi thông tin, giúp 14 doanh nghiệp đạt cam kết hợp tác và 8 đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ.

Để các kết nối sớm đi vào thực chất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Sử giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau xây dựng kênh thông tin minh bạch về doanh nghiệp, nhu cầu liên kết, sản phẩm cung ứng; rà soát diện tích nuôi, tình hình hợp tác xã tại các vùng nuôi để thúc đẩy gắn kết đầu vào và vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến.

Sở Công thương Cà Mau được yêu cầu đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong nước và xuất khẩu, mở rộng hợp tác với các hệ thống phân phối, nhà nhập khẩu quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người nuôi đề cao chữ tín, tuân thủ nghiêm các thỏa thuận đã ký kết; đồng thời khẳng định chính quyền địa phương luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tác phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững.