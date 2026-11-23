Nhiều căn hộ tại các khu chung cư ở Hưng Yên được chủ nhà đầu tư khai thác cho thuê lưu trú. Ảnh: Kim Thanh

Vướng mắc cho thuê lưu trú dần được gỡ

Với nhiều gia đình ở đô thị lớn, căn hộ chung cư là khoản tích lũy lớn nhất sau nhiều năm làm việc. Nhưng suốt thời gian qua, câu chuyện cho thuê căn hộ ngắn ngày thông qua các nền tảng đặt phòng gặp nhiều trở ngại.

Đầu năm 2026, chị Nguyễn Thu Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội, mua một căn hộ hai phòng ngủ rộng 65m² ở khu vực phía Đông thành phố. Chị dự định vừa giữ làm tài sản cho con sau này, vừa cho khách thuê ngắn hạn để có thêm khoản xoay xở. Thế nhưng kế hoạch nhanh chóng chững lại khi ban quản lý, ban quản trị nhiều tòa nhà xếp việc cho thuê ngắn ngày ngang với hoạt động kinh doanh trái phép, có nơi treo biển cảnh báo hoặc làm khó khách ra vào.

"Vợ chồng tôi chắt chiu bao năm mới mua được căn nhà, chỉ mong cho thuê đúng quy định, nộp thuế đầy đủ và giữ gìn nề nếp chung. Nhưng quy định chưa rõ ràng, lúc nào cũng thấp thỏm sợ bị phạt hay lời qua tiếng lại với ban quản lý, cuối cùng đành khóa cửa để không mấy tháng trời", chị Mai nói.

Căn hộ chị Nguyễn Thu Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội, mua để đầu tư cho thuê lưu trú. Ảnh: Kim Thanh

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với anh Trần Minh Quân, chủ hai căn hộ ở một khu đô thị thuộc Hưng Yên. Dù đã đăng ký hộ kinh doanh và khai báo lưu trú, anh vẫn phải tạm dừng đón khách từ giữa năm 2026 vì cách hiểu giữa "sử dụng không phải để ở" và "cho thuê lưu trú" chưa được tách bạch rõ ràng.

Tuy nhiên, Luật Nhà ở (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, đã trực tiếp tháo gỡ nút thắt này, tạo hành lang pháp lý minh bạch và an toàn cho người dân. Cụ thể, tại Điều 3 về các hành vi bị nghiêm cấm, luật quy định nghiêm cấm hành vi "sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, trừ trường hợp cho thuê để ở hoặc lưu trú".

Như vậy, chủ căn hộ vẫn không được dùng nhà sai mục đích, nhưng việc cho thuê để ở hay cho khách lưu trú đã có lối đi hợp pháp rõ ràng hơn. Điểm đáng chú ý là luật bỏ cụm từ "ngắn hạn", giúp cách áp dụng linh hoạt cho cả khách thuê vài ngày lẫn lưu trú dài hơn. Nhờ đó, cách quản lý tại tòa nhà có cơ sở chuyển từ cấm đoán chung chung sang kiểm soát cụ thể về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và nghĩa vụ thuế.

Khách hàng lưu trú tại một căn hộ cho thuê. Ảnh: Kim Thanh

Luật sư Bùi Quang Thu, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, cho rằng việc làm rõ khái niệm cho thuê lưu trú và tách bạch tuổi thọ công trình với quyền tài sản giúp giảm khoảng trống pháp lý kéo dài, tạo mặt bằng chung để chủ nhà và ban quản trị, ban quản lý xử lý các tình huống phát sinh sát luật hơn.

Bên cạnh đó, luật sư cũng lưu ý chủ nhà có căn hộ cho thuê cần chủ động hoàn tất thủ tục khai báo lưu trú, nghĩa vụ thuế và ràng buộc trách nhiệm giữ gìn trật tự, an toàn chung với người thuê, tránh làm ảnh hưởng đến cư dân sống ổn định trong tòa nhà.

Nhiều người cho thuê căn hộ cũng đồng tình với lưu ý này, nhưng phản ánh thủ tục hiện vẫn còn rườm rà. Theo họ, người cho thuê rất muốn kê khai, nộp thuế đầy đủ cho yên tâm, song vướng mắc ở khâu hồ sơ, thủ tục khiến không ít người lúng túng, nên mong sớm có hướng dẫn cụ thể, dễ thực hiện để làm đúng quy định.

Tuổi thọ công trình không đồng nghĩa mất quyền tài sản

Bên cạnh bài toán cho thuê, nỗi lo lớn khác của người mua chung cư là chuyện niên hạn nhà. Đến nay, quy định của Luật Nhà ở (sửa đổi) đã tách bạch tuổi thọ kỹ thuật của công trình với quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất gắn với chung cư của người dân. Theo đó, tuổi thọ công trình là cơ sở kỹ thuật để cơ quan chức năng kiểm định độ an toàn khi nhà xuống cấp, chứ không phải mốc chấm dứt quyền sở hữu của chủ căn hộ.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) thảo luận tại nghị trường Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Vấn đề này cũng từng được đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng, nhấn mạnh tại phiên thảo luận ngày 28/10/2026: "Việc công trình hết thời hạn sử dụng hoặc phải phá dỡ vì không còn bảo đảm an toàn không đồng nghĩa với việc quyền tài sản hợp pháp của người dân đương nhiên chấm dứt".

Tinh thần đó được cụ thể hóa theo hướng: khi tòa nhà hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế và qua kiểm định không còn bảo đảm an toàn, buộc phải phá dỡ để xây dựng lại, chủ sở hữu căn hộ vẫn được bảo lưu quyền gắn với diện tích đất để tham gia cải tạo, xây dựng lại theo đúng quy định pháp luật.

Anh Lê Hoàng Nam, sống tại một tòa chung cư trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết cách đây 5 năm, gia đình anh dồn toàn bộ tiền tiết kiệm mua căn hộ 3 phòng ngủ để thuận tiện cho việc đi làm và học hành của các thành viên trong gia đình. "Hồi trước cứ nghe bàn tán chuyện niên hạn chung cư là nhà tôi lại lăn tăn, không biết mấy chục năm nữa tòa nhà cũ đi thì quyền lợi của mình tính thế nào. Giờ nghe nói rõ tuổi thọ công trình chỉ là chuyện kỹ thuật, còn đất đai, nhà cửa của mình vẫn được giữ quyền lợi lâu dài để xây dựng lại thì yên tâm hẳn, không còn nghĩ mua nhà là chỉ mang tiếng tiêu sản nữa", anh Nam chia sẻ.

PGS.TS Đỗ Tú Lan, nguyên Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng

Đánh giá về khía cạnh này, PGS.TS Đỗ Tú Lan, nguyên Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, cho rằng tâm lý dè dặt quanh chuyện niên hạn chung cư lâu nay xuất phát từ việc người dân lo ngại công trình đến ngưỡng tuổi thọ sẽ kéo theo mất quyền lợi về chỗ ở và tài sản.

Khi luật làm rõ ranh giới này, người mua có thể yên tâm hơn với khoản tích lũy lớn của gia đình, đồng thời tạo tiền đề để các khu chung cư cũ được rà soát, cải tạo đồng bộ hơn theo sự phát triển của đô thị.

Hành lang pháp lý mới giúp tháo gỡ những băn khoăn lớn về cho thuê lưu trú và quyền sở hữu gắn với niên hạn công trình, song thực tế đời sống chung cư vẫn còn nhiều vấn đề vận hành cần tiếp tục hoàn thiện. Từ an toàn phòng cháy chữa cháy, trật tự sinh hoạt đến minh bạch tài chính và trách nhiệm giữa các bên, việc đưa quy định vào cuộc sống một cách hài hòa, không để phát sinh hệ lụy mới mới là thước đo quan trọng nhất cho người mua nhà.