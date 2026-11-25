Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể và các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cả nước đã ghi nhận những bước chuyển mình đáng kể cả về lượng và chất. Theo thống kê của Liên minh HTX Việt Nam, cả nước hiện có trên 35.000 HTX. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng đó, thực tiễn sản xuất tại cơ sở vẫn đang bộc lộ không ít lực cản khiến nhiều mô hình khó bứt phá quy mô, thậm chí đối diện rủi ro lớn khi thị trường và quy hoạch biến động.

Vòng xoáy thiếu đất và “cơn khát” vốn không tài sản thế chấp

Tại nhiều địa phương, bài toán tích tụ ruộng đất và tiếp cận tín dụng vẫn là hai rào cản lớn nhất kìm hãm động lực đầu tư bài bản của các HTX cũng như lực lượng thanh niên khởi nghiệp nông thôn.

Chia sẻ từ thực tiễn cơ sở, anh Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc một HTX sản xuất an toàn tại Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu sản xuất tại địa phương hiện gặp rất nhiều khó khăn do quỹ đất dành cho sản xuất tập trung còn hạn hẹp. Cùng với đó, diện tích đất trồng lúa hoặc đất canh tác kém hiệu quả muốn chuyển đổi mục đích sử dụng sang mô hình kinh tế tổng hợp lại vướng nhiều thủ tục hành chính phức tạp.

Đáng chú ý hơn là câu chuyện tiếp cận nguồn vốn. Theo anh Toàn, thanh niên mới ra trường mang theo khát vọng làm giàu trên quê hương thường không có tài sản bảo đảm để thế chấp vay vốn ngân hàng thương mại. “Nếu không có cơ chế tín dụng mở và linh hoạt hơn, người trẻ rất khó tiếp cận dòng vốn đủ lớn để xây dựng mô hình kinh tế bài bản, chứ chưa nói đến việc đầu tư cho chuyển đổi số hay công nghệ cao”, anh Toàn trăn trở.

HTX cần quan tâm đến việc lập dự án đầu tư và tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế, kế toán trong làm nông nghiệp hiện đại.

Nhìn lại hành trình khởi nghiệp của bản thân, Giám đốc HTX tại Quảng Xương này dẫn chứng một thực tế đầy trăn trở: trước đây, anh từng phải nắn nót viết dự án dài tới 16 trang trình cơ quan quản lý mới được xét duyệt cấp đất sản xuất. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, dù đã xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết, hạn mức vốn vay tiếp cận được vẫn chưa tới 100 triệu đồng. Trong bối cảnh giá vật tư đầu vào, con giống, thức ăn chăn nuôi tăng cao, khoản vốn ít ỏi này trở nên quá nhỏ bé, khó đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hay đầu tư hạ tầng đồng bộ.

Không riêng câu chuyện vốn và đất đai, bài toán tiếp cận các chương trình hỗ trợ khoa học kỹ thuật và mở rộng thị trường cũng là trăn trở của nhiều đơn vị kinh tế tập thể sau quá trình tái cơ cấu. Ông Võ Đồng Tâm, Giám đốc HTX Quỳnh Bảng (Nghệ An) chia sẻ, sau khi thực hiện sáp nhập để nâng cao năng lực quản trị và mở rộng vùng nguyên liệu, HTX rất mong muốn được tiếp cận các chương trình hỗ trợ về mô hình trình diễn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất rau an toàn và kết nối tiêu thụ nông sản.

Tuy nhiên, điều mà ban giám đốc HTX băn khoăn là bộ tiêu chí, điều kiện cụ thể để các đơn vị sau sáp nhập có thể thuận lợi tham gia vào các chương trình khuyến nông, xúc tiến thương mại của Nhà nước, tránh tình trạng lúng túng về hồ sơ thủ tục hoặc bỏ lỡ cơ hội thụ hưởng chính sách hỗ trợ kịp thời.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế nông nghiệp, tình trạng “khát” vốn tín dụng, thiếu quỹ đất liền vùng liền thửa và độ trễ trong tiếp cận chính sách hỗ trợ kỹ thuật chính là ba nguyên nhân cốt lõi khiến tỷ lệ HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mới chỉ dừng ở mức khiêm tốn, phần lớn vẫn sản xuất ở quy mô nhỏ lẻ, phụ thuộc vào thương lái.

Hoàn thiện pháp lý để bảo vệ hiệu quả đầu tư

Bên cạnh những rào cản từ cơ chế bên ngoài, nhiều ý kiến cho rằng bản thân các chủ thể sản xuất – từ nông dân, HTX đến doanh nghiệp nông nghiệp – cũng đang bỡ ngỡ , khó khăn khi năng lực quản trị nội tại chưa mạnh, đặc biệt là tư duy pháp lý và minh bạch tài chính ngay từ bước khởi đầu của nhiều đơn vị vẫn chưa được khơi thông.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai Lê Thị Ánh Tuyết, cho biết Đồng Nai có gần 500 chuỗi giá trị hàng hóa, tuy nhiên nhiều chuỗi vẫn chưa thực sự lớn. Qua khảo sát và nắm bắt tình hình thực tế cho thấy, nhiều nông dân, HTX và cả doanh nghiệp hiện rất sợ vấn đề đóng thuế. Nhất là những người dù được vận động thành lập HTX/doanh nghiệp nhưng rất ngại những vấn đề liên quan đến thuế.

Thực tiễn thời gian qua, việc thu hồi đất thường nảy sinh nhiều bất cập, tập trung lớn nhất ở nhóm đất nông nghiệp. Nguyên nhân là bởi giá trị đền bù chủ yếu chỉ tính trên diện tích đất, hoa màu theo bảng giá quy định chung của Nhà nước cùng một phần chi phí hỗ trợ sinh kế. Điều này vô hình trung tạo ra thiệt thòi lớn cho các mô hình có mức đầu tư hạ tầng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại và hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao, do các hạng mục cơ sở hạ tầng không có đầy đủ cơ sở pháp lý chứng minh chi phí đầu tư thực tế nên bị áp mức tính sàn chung.

Phân tích sâu về vấn đề này, ông Hồ Ngọc Đức, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Agritech, cho rằng HTX/doanh nghiệp muốn hoạt động hiệu quả thì cần quan tâm đến việc lập dự án đầu tư và tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế, kế toán trong làm nông nghiệp hiện đại.

Theo ông Đức, quy định pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2027 đã bổ sung quyền lợi rất thiết thực cho người bị thu hồi đất, cụ thể: "Khi lập phương án bồi thường, cơ quan thực hiện phải xác định thu nhập từ việc sử dụng đất, tình trạng việc làm và dự kiến kinh phí hỗ trợ phục hồi sinh kế trong thời gian ít nhất 3 năm sau khi có quyết định thu hồi đất."

Việc lập dự án đầu tư bài bản sẽ củng cố vững chắc hành lang pháp lý cho công tác đền bù sau này. Khi chủ đầu tư hạch toán đầy đủ chi phí thông qua các nghiệp vụ kế toán, thuế chuẩn mực, toàn bộ giá trị đầu tư hạ tầng sẽ được pháp luật ghi nhận. “Hơn nữa, việc kê khai đúng doanh thu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế giúp chứng minh năng lực tạo dòng tiền thực tế, làm căn cứ xác định mức bồi thường sát với giá trị kinh tế mà dự án mang lại”, ông Hồ Ngọc Đức phân tích.

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa và điều chỉnh quy hoạch diễn ra nhanh chóng, không ai có thể lường trước việc dự án của mình có rơi vào diện phải di dời hay không. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị các chủ thể làm nông nghiệp đừng để rơi vào cảnh “công cốc dã tràng” chỉ vì xem nhẹ nền móng pháp lý, quản trị chi phí và chứng minh hiệu quả thương mại.

Thay vào đó, bước đi căn cơ nhất hiện nay là sẵn sàng “học lại từ đầu”: từ quy trình lập dự án, xin cấp phép đầu tư, rà soát pháp lý đất đai, quy hoạch vùng nguyên liệu cho tới việc lập dự toán, hạch toán chi phí và quản lý thu chi minh bạch. “Những năm qua, người sản xuất nông nghiệp đã rất vất vả, hiện tại cũng còn nhiều khó khăn, nhưng đây chính là thời điểm vàng để chúng ta tái cấu trúc từ gốc rễ, củng cố nội lực để đón đầu kỷ nguyên mới – bình minh của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại”, ông Đức khẳng định.