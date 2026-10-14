Gỡ nút thắt cho dự án tồn đọng, kéo dài

Công nhân, kỹ sư thi công công trình khu đô thị Bắc Long Xuyên.

Từ Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16, An Giang chọn cách gỡ từng dự án, từng vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, vun đắp niềm tin của doanh nghiệp và người dân.

Tiếp tục thực hiện dự án

Tại dự án khu đô thị Bắc Long Xuyên, phường Bình Đức, những ngày đầu tháng 10, hàng chục công nhân khẩn trương thi công. Kỹ sư, đại diện chủ đầu tư bám sát từng hạng mục, theo dõi tiến độ và giám sát chất lượng. Đây là dự án của Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa, từng phải tạm ngưng từ năm 2023.

Dự án khu đô thị Bắc Long Xuyên được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2020. Quy hoạch chi tiết được phê duyệt năm 2021, rồi điều chỉnh cục bộ năm 2022. Hạ tầng kỹ thuật được hoàn thành, bàn giao cho địa phương tiếp nhận vào đầu năm 2023. Trong giai đoạn này, 191/363 thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến tháng 9/2023, thực hiện Kết luận thanh tra số 129/KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng, dự án phải tạm dừng để rà soát, xử lý các thủ tục pháp lý liên quan. Ngày 9/9/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4217/QĐ-UBND cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất phần diện tích 13.310,1m² để Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa thực hiện dự án.

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất hơn 8,4ha, trong đó 71.189,9m² được chuyển mục đích sử dụng đất từ giai đoạn 2021 - 2022, còn 13.310,1m² chưa được giao đất, cho thuê đất. Với vị trí tại phía bắc Long Xuyên, dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, hoàn thiện không gian đô thị và tạo thêm động lực phát triển khu vực.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa cho biết, sau khi có quyết định của UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ các kết luận thanh tra, doanh nghiệp rất cảm ơn các cơ quan, ban, ngành đã hỗ trợ. Quyết định này tạo hành lang pháp lý để chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận, chủ trương đầu tư và quy hoạch.

Ông Thuận khẳng định: “Nhà đầu tư cam kết dốc hết nguồn lực để hoàn thành hạ tầng và khối lượng công việc còn lại, đưa dự án vào khai thác hiệu quả, phục vụ an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương”.

Cam kết ấy có con số kèm theo. Theo ông Thuận, dự án hoàn tất 100% nghĩa vụ tài chính. Đến nay có 191 nền đã bán và được cấp giấy chứng nhận. Các nền còn lại đang làm thủ tục, dự kiến có kết quả theo giấy hẹn vào ngày 15/10.

Với người có nhu cầu ở thực, điều đáng quan tâm là giá và cách tiếp cận. Khu đô thị Bắc Long Xuyên xây dựng nhà có giá từ 990 triệu đến 1 tỷ đồng/căn, diện tích 100m² (1 trệt, 1 lầu). Các nền còn lại dưới 1,2 tỷ đồng/nền, diện tích 80m². Người mua chỉ cần trả 30% là sở hữu được nhà hoặc nền, phần còn lại ngân hàng cho vay đến 25 năm.

Gỡ xong pháp lý, còn chờ vốn

Ở phường Mỹ Thới, khu thương mại dịch vụ và dân cư Mỹ Thới của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Chế biến lương thực Thiên Ngọc vừa được gỡ khó. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2015, đến nay hơn 10 năm. Ngày 10/9/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4240/QĐ-UBND cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất.

Dự án có quy mô hơn 10,7ha, hơn 99.443m² đã được thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong giai đoạn 2019 - 2021, hiện còn hơn 7.700m² cần hoàn thiện thủ tục. Ông Trần Văn Sang, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Chế biến lương thực Thiên Ngọc cho biết phần dự án nhà ở xã hội chưa triển khai được vì trước đây chưa có thủ tục phù hợp. Nay tỉnh đã tháo gỡ, doanh nghiệp đang thiết kế để trình dự án.

Tuy nhiên, ông Sang còn băn khoăn lãi suất vốn vay từ ngân hàng cao, doanh nghiệp chưa tiếp cận được vốn. “Chúng tôi mong được mở “room tín dụng” ưu đãi lãi suất để xây dựng dự án nhà ở xã hội”, ông Trần Văn Sang nói.