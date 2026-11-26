Tuy nhiên, công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn đang đối mặt với “khoảng trống” cần bù đắp. Đây là thách thức lớn, đòi hỏi phải kích hoạt vai trò chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã, phường và HĐND các cấp, biến chỉ tiêu an sinh thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân. Ảnh: Bảo Duy

“Khoảng trống” 14.493 người trong chặng nước rút

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác 10 tháng năm 2026 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố ghi nhận nhiều kết quả vượt bậc. Trong đó, chỉ tiêu bảo hiểm y tế đạt 8.843.862 người tham gia, đạt tỷ lệ bao phủ 96,5% dân số (bằng 100,81% kế hoạch giao); bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 2.786.801 người (tương đương 102,68% kế hoạch giao), chiếm 48,69% lực lượng lao động trong độ tuổi; bảo hiểm thất nghiệp đạt 2.699.010 người, đạt 102,02% kế hoạch giao.

Trái ngược với đà tăng trưởng khả quan của các chỉ tiêu trên, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đang là “nút thắt” lớn nhất trong bức tranh an sinh Thủ đô. HĐND thành phố Hà Nội giao chỉ tiêu năm 2026 toàn thành phố đạt tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 4% lực lượng lao động trong độ tuổi, tương đương 168.746 người. Dù vậy, tính đến hết tháng 10-2026, toàn thành phố mới phát triển được 154.253 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (đạt 91,41% kế hoạch giao).

Như vậy, toàn thành phố còn thiếu tới 14.493 người để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Áp lực đặt lên 2 tháng cuối năm (tháng 11 và tháng 12-2026) là khá lớn khi trung bình mỗi tháng, hệ thống phải phát triển ròng tới 7.247 người. Đây là một bài toán khó, bởi lũy kế trong tháng 10-2026, toàn thành phố chỉ tăng thêm được 1.484 người so với tháng 9-2026. Nếu không có sự chuyển động mang tính đột phá, nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu HĐND thành phố giao là hoàn toàn hiện hữu.

Trên thực tế, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã có chuyển biến tích cực tại nhiều địa bàn. Tuy nhiên, kết quả thực hiện giữa các đơn vị vẫn còn sự chênh lệch nhất định. Một số xã, phường đạt mức tăng khá trong tháng 10-2026 so với tháng 9-2026 như: Sóc Sơn (356 người), Hoàng Mai (193 người), Sơn Tây (186 người), Cầu Giấy (161 người), Tây Tựu (142 người); trong khi vẫn còn 4 xã, phường sụt giảm so với tháng trước là Phú Xuyên (giảm 157 người), Long Biên (giảm 101 người), Chương Mỹ (giảm 26 người) và Thanh Oai (giảm 12 người). Những kết quả này cho thấy hiệu quả từ sự chủ động, quyết liệt trong triển khai các giải pháp phát triển người tham gia tại cơ sở, cần tiếp tục được phát huy và nhân rộng trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ từ ngân

sách thành phố nhằm khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 9-7-2025 và Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND ngày 2-6-2026 của HĐND thành phố Hà Nội, nay đã ban hành Văn bản hợp nhất số 04/2026/VBHN-NQ-HĐND ngày 30-9-2026 quy định nội dung, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội và một số đối tượng đặc thù của thành phố Hà Nội. Người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 60% mức đóng, các đối tượng khác được hỗ trợ thêm 10% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 234.000 đồng/người/tháng kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho công an xã bán chuyên trách ở thôn theo Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội.

Tính đến hết tháng 10-2026, ngân sách thành phố đã hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 154.758 người với tổng số tiền 65,1 tỷ đồng (trong đó hỗ trợ theo Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND cho 144.054 người với số tiền trên 45,3 tỷ đồng; hỗ trợ công an xã bán chuyên trách 10.704 người với số tiền 19,8 tỷ đồng).

Rõ ràng, điểm nghẽn không nằm ở chính sách hỗ trợ mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện tại cơ sở. Ở không ít địa phương, công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn giao hoàn toàn cho cơ quan bảo hiểm xã hội và nhân viên của các tổ chức dịch vụ thu. Trong khi đó, cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự vào cuộc một cách thực chất, thiếu các giải pháp chỉ đạo mang tính quyết liệt và liên tục, khiến việc mở rộng diện bao phủ gặp rất nhiều lực cản.

Chuyển từ chỉ tiêu thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Để bù đắp “khoảng trống” 14.493 người trong 2 tháng cuối năm 2026, việc trông chờ vào các phương thức truyền thông thông thường sẽ khó mang lại kết quả đột phá. Đã đến lúc phải kích hoạt mạnh mẽ vai trò của cấp ủy, chính quyền xã, phường và HĐND các cấp, đưa chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trở thành một nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Trước hết, cấp ủy và UBND các xã, phường phải chuyển từ trạng thái “phối hợp hỗ trợ” sang trạng thái “chủ động lãnh đạo, chịu trách nhiệm trực tiếp”. Cần đưa chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch bảo hiểm xã hội tự nguyện thành tiêu chí phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền cấp cơ sở. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã, phường cần khẩn trương họp khẩn, giao chỉ tiêu phát triển cụ thể đến từng thôn, tổ dân phố, từng chi bộ khu dân cư, gắn với trách nhiệm của từng bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn và các hội viên nòng cốt.

Bên cạnh đó, cần phát huy tối đa vai trò giám sát, đồng hành của HĐND các cấp. Thường trực HĐND xã, phường cùng các ban kinh tế - xã hội cần tiến hành giám sát đột xuất chuyên đề về thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các xã, phường đang có tỷ lệ đạt thấp hoặc có số người tham gia giảm sút trong tháng 10 như: Phú Xuyên, Long Biên, Chương Mỹ, Thanh Oai.

Đồng thời, đưa vấn đề phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện vào các phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND cuối năm sẽ tạo ra áp lực trách nhiệm công vụ rõ ràng, thúc đẩy chính quyền cơ sở hành động quyết liệt hơn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) cần đẩy mạnh chiến dịch “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Trong 10 tháng năm 2026, toàn thành phố đã tổ chức 7.887 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ với 50.222 lượt người được truyền thông và thực hiện 88.163 lượt phát thanh cơ sở. Mô hình này cần được nâng tầm hiệu quả trong 2 tháng cuối năm bằng cách tận dụng tối đa dữ liệu dân cư từ Đề án 06 của Chính phủ. Lực lượng công an cơ sở, cán bộ văn hóa - xã hội và nhân viên đại lý thu cần phối hợp rà soát nhóm đối tượng tiềm năng như lao động tự do, tiểu thương buôn bán tại các chợ truyền thống, thợ thủ công, thành viên các hợp tác xã làng nghề để trực tiếp đối thoại, thuyết phục.

Cùng với đó, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chính sách hỗ trợ tiền đóng đặc thù của thành phố theo Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội. Người dân cần được thông tin rõ ràng về mức quyền lợi được hưởng, mức hỗ trợ thêm của ngân sách Thủ đô nhằm tạo niềm tin và ý thức tích lũy an sinh lâu dài. Cần nhân rộng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế - Vì an sinh Thủ đô” và các buổi tọa đàm, đối thoại để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ cơ sở và nhân dân.

Ngoài ra, chính quyền và các đoàn thể cơ sở cần đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp mức sống trung bình trên địa bàn. Đây là giải pháp nhân văn vừa trực tiếp tăng số người tham gia, vừa giúp người yếu thế có điểm tựa vững chắc để tiếp tục duy trì tái tục trong những năm tiếp theo.

Với sự chung sức, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị cơ sở, chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2026 của Hà Nội có thể về đích thắng lợi, góp phần hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội vững bền cho mọi người dân Thủ đô.