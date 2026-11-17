Kiên trì giải thích để người dân hiểu, đồng thuận

Về cuộc bầu Trưởng thôn Phù Thụy nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Tiến Công, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, vẫn nhớ những ngày khá căng thẳng trước khi hội nghị diễn ra.

Vướng mắc chủ yếu xuất phát từ việc một bộ phận người dân chưa nắm rõ quy trình bầu trưởng thôn theo phương án mới. Khi biết danh sách giới thiệu nhân sự chỉ có một người, một số ý kiến băn khoăn: “Tại sao chỉ đưa một người ra ứng cử trong khi Luật cho phép đề cử, ứng cử ”.

Những thắc mắc ấy nếu không được giải thích thấu đáo rất dễ dẫn đến tâm lý chưa đồng thuận, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức hội nghị. Trước tình hình đó, Ban Công tác Mặt trận cùng Tổ bầu cử và Tổ dân vận thôn xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trước hết là giúp người dân hiểu đúng quy trình, nắm rõ các bước giới thiệu nhân sự.

Quang cảnh bầu cử. Ảnh: PV

Không chọn cách giải thích chung chung hay áp đặt, những người làm công tác Mặt trận kiên trì trao đổi, phân tích từng nội dung để người dân hiểu; trực tiếp đến gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, giải thích cụ thể trình tự hiệp thương.

“Quan trọng nhất là phải giải thích để người dân hiểu vì sao quy trình lại thực hiện như vậy, từng bước có ý nghĩa gì và được tiến hành theo quy định nào. Khi đã hiểu rõ, người dân sẽ có cơ sở để tin tưởng và đồng thuận”, ông Nguyễn Tiến Công chia sẻ.

Cách làm ấy đòi hỏi sự kiên trì, bình tĩnh và khéo léo. Bởi trong công tác dân vận ở khu dân cư, không phải mọi ý kiến băn khoăn đều có thể giải quyết ngay bằng một lần trao đổi. Người cán bộ Mặt trận phải biết lắng nghe, tôn trọng những điều người dân chưa rõ, đồng thời giải thích trên tinh thần cầu thị, lấy quy định làm căn cứ và sự đồng thuận làm mục tiêu.

Từ những cuộc trao đổi trực tiếp, các thắc mắc từng bước được tháo gỡ. Không khí trước ngày bầu cử dần chuyển từ băn khoăn sang hợp tác, cùng hướng tới việc tổ chức hội nghị dân chủ, nghiêm túc và đúng quy định.

Người dân tìm hiểu danh sách cử tri tham gia bầu cử. Ảnh: PV

Chu đáo từng khâu, vun đắp niềm tin từ cơ sở

Cùng với việc tháo gỡ những vướng mắc về quy trình, Ban Công tác Mặt trận, Tổ bầu cử và các đoàn thể thôn Phù Thụy còn đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị. Theo ông Nguyễn Tiến Công, với một hội nghị có nhiều ý kiến khác nhau trước đó, sự chu đáo trong tổ chức không chỉ bảo đảm các điều kiện cần thiết mà còn góp phần tạo tâm lý thoải mái, thể hiện sự tôn trọng đối với cử tri.

Trước ngày 25-10, các lực lượng trong thôn phối hợp tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, sắp xếp hội trường, rà soát các điều kiện phục vụ hội nghị. Tổ bầu cử phối hợp Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền lưu động, thông báo thời gian, địa điểm, vận động cử tri đại diện các hộ gia đình tham gia.

Đến ngày diễn ra hội nghị, từng chi tiết nhỏ tiếp tục được quan tâm. Ghế ngồi được sắp xếp ngay ngắn, căng dây thẳng hàng; hội trường được trang trí trang trọng. Các thiết bị như máy tính, máy in được chuẩn bị đầy đủ.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, thành viên Tổ bầu cử cho biết: Ngày bầu cử, công tác đón tiếp cử tri được tổ chức chu đáo. Lễ tân đứng từ cổng niềm nở hướng dẫn, đón tiếp; nước uống được chuẩn bị và phục vụ tận nơi. Thôn còn bố trí bàn tiệc ngọt với hoa quả, bánh kẹo để bà con dùng sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu. Trước giờ tiến hành, nội quy, quy chế hội nghị được phổ biến rõ ràng để mọi người nắm bắt và thực hiện thống nhất.

“Chúng tôi xác định phải chuẩn bị thật kỹ, từ những việc lớn đến những chi tiết nhỏ nhất, để bà con đến dự cảm thấy được tôn trọng, thoải mái và yên tâm thực hiện quyền của mình”, ông Nguyễn Văn Tỉnh chia sẻ.

Hội nghị bầu cử Trưởng thôn Phù Thụy nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ. Ảnh: PV

Sáng 25-10-2026, Hội nghị bầu cử Trưởng thôn Phù Thụy nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp trách nhiệm của các lực lượng, hội nghị hoàn thành các nội dung theo chương trình. Ông Dương Văn Tú tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của cử tri, tái đắc cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031. Đáng chú ý, cử tri biểu quyết đồng thuận 100%, toàn bộ hội nghị diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ.

Theo ông Nguyễn Tiến Công, kết quả ấy là điều rất đáng mừng, nhất là khi trước đó thôn từng có những ý kiến băn khoăn về quy trình giới thiệu nhân sự.

Đằng sau kết quả đó không chỉ là sự chuẩn bị chu đáo của Tổ bầu cử mà còn là quá trình kiên trì vận động, giải thích, tháo gỡ từng vướng mắc của Ban Công tác Mặt trận và Tổ dân vận. Từ việc lắng nghe những ý kiến khác nhau đến việc giải thích cặn kẽ quy định, từ những cuộc gặp gỡ trực tiếp đến cách đón tiếp ân cần trong ngày hội, mỗi việc làm đều hướng tới mục tiêu tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong cộng đồng.

Câu chuyện ở Phù Thụy cho thấy, hòa giải ở cơ sở không chỉ được thực hiện khi phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn mà còn thể hiện ở khả năng nhận diện, tháo gỡ những băn khoăn từ sớm, không để những khác biệt trong nhận thức trở thành rào cản đối với công việc chung. Trong đó, cán bộ Mặt trận, tổ dân vận và những người có uy tín tại khu dân cư chính là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Khi người dân được lắng nghe, được giải thích thấu đáo và được tôn trọng, sự đồng thuận sẽ được hình thành từ nhận thức và niềm tin. Đó cũng là nền tảng để các phong trào, nhiệm vụ tại địa phương được triển khai thuận lợi, phát huy quyền làm chủ và sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng dân cư.