Thay vì dừng lại ở giải pháp hóa rắn rồi chôn lấp – vốn tiêu tốn quỹ đất và tiềm ẩn rủi ro dài hạn, các chuyên gia, nhà khoa học Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cùng các đơn vị nghiên cứu đã đề xuất hướng đi căn cơ: minh bạch dữ liệu giám sát kết hợp công nghệ tái chế geopolyme biến tro bay thành vật liệu xây dựng đạt chuẩn.

Điểm nghẽn đầu ra cho lượng tro bay tồn lưu lớn

Thực trạng tồn lưu tro bay điện rác tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thảo luận tại tọa đàm “Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức ngày 25/11/2026, nối tiếp vấn đề nóng được đặt ra tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội cuối tháng 10 trước đó. Theo số liệu công bố, tổng lượng tro bay đang lưu giữ tại hai nhà máy điện rác Sóc Sơn và Seraphin đã lên tới khoảng 100.000 tấn.

Các chuyên gia tham dự tọa đàm.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội (nhà đầu tư Nhà máy điện rác Sóc Sơn) cho biết, mỗi ngày nhà máy tiếp nhận, xử lý 4.000 – 5.000 tấn rác thải sinh hoạt và phát sinh khoảng 60 – 75 tấn tro bay. Tính từ khi chính thức vận hành vào tháng 5/2022 đến nay, lượng tro bay tồn lưu tại riêng nhà máy này đã vượt 91.000 tấn, chiếm dụng khoảng 10.000 m² mặt bằng.

Để kiểm soát yếu tố nguy hại, nhà máy áp dụng quy trình thu gom, xử lý khép kín: tro bay được hóa rắn, đóng bao và lưu giữ tối thiểu 15 ngày trước khi lấy mẫu phân tích. Nếu các chỉ số nằm dưới ngưỡng giới hạn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2025/BNNMT về ngưỡng chất thải nguy hại, lô tro bay được xác định là chất thải rắn thông thường và đủ điều kiện đưa đi chôn lấp tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay lại nằm ở khâu đầu ra. Từ năm 2024, Công ty Thiên Ý Hà Nội đã xây dựng phương án kỹ thuật chôn lấp tro bay, trình Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thẩm định và được đánh giá phù hợp với thực tế. Dù vậy, việc triển khai vẫn đình trệ do cơ quan quản lý đang trong quá trình tìm kiếm đơn vị thứ ba đủ năng lực tiếp nhận, vận hành bãi chôn lấp.

Để sớm giải phóng kho lưu giữ, doanh nghiệp kiến nghị thiết lập cơ chế phối hợp bốn bên: khi tro bay sau hóa rắn đạt đủ lô 500 tấn, doanh nghiệp thuê đơn vị thứ ba độc lập lấy mẫu, phân tích chất lượng; sau khi đạt quy chuẩn sẽ vận chuyển, bàn giao cho đơn vị vận hành bãi chôn lấp dưới sự giám sát trực tiếp của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường Hà Nội. Về dài hạn, doanh nghiệp đề xuất thành phố trong 1 – 2 năm tới lựa chọn công nghệ tái chế phù hợp với đặc thù rác thải Việt Nam, đồng thời hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật và hành lang pháp lý cho sản phẩm sau tái chế tiếp cận thị trường.

Hóa rắn chôn lấp chỉ là giải pháp tình thế: Cần minh bạch dữ liệu và kiểm soát độc lập

Dưới góc độ khoa học môi trường, ổn định hóa và hóa rắn giúp giảm khả năng rửa trôi chất ô nhiễm, còn kết quả đạt ngưỡng phân định theo QCVN 07:2025/BNNMT là căn cứ pháp lý để quản lý lô chất thải. Song đây mới chỉ giải quyết được một phần bài toán. Về lâu dài, nguy cơ thôi nhiễm vẫn phụ thuộc vào độ bền của khối hóa rắn, mức độ tiếp xúc với nước và biến động độ pH theo thời gian; trong khi chôn lấp tiếp tục tiêu tốn quỹ đất, đòi hỏi kiểm soát nước rỉ rác và giám sát môi trường kéo dài.

Phân tích nguyên nhân và giải pháp quản trị, GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam nhấn mạnh sự khác biệt căn bản giữa điện rác và nhiệt điện than. Nếu than có tính chất tương đối đồng nhất thì rác thải sinh hoạt có thành phần rất đa dạng, thiếu ổn định. Trong bối cảnh rác chưa được phân loại triệt để tại nguồn, quá trình đốt càng phải được kiểm soát nghiêm ngặt các thông số kỹ thuật, đặc biệt là nhiệt độ buồng đốt và quá trình hạ nhiệt sau đốt nhằm ngăn ngừa nguy cơ hình thành trở lại các chất độc hại như dioxin, furan.

Giải quyết bài toán tro bay điện rác đang đặt ra nhiều thách thức cho Hà Nội.

Theo GS.TS Hoàng Xuân Cơ, phương án đóng rắn rồi đưa đến địa điểm tiếp nhận phù hợp có thể tiếp tục áp dụng trong giai đoạn trước mắt với điều kiện tiên quyết là kiểm định chặt chẽ chất lượng sau xử lý. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể tự quyết định toàn bộ khâu xử lý cuối cùng; Hà Nội cần chủ động bố trí địa điểm tiếp nhận, tránh để nhà máy rơi vào thế bị động khi chất thải vẫn phát sinh hằng ngày.

BA TRỤ CỘT QUẢN TRỊ RỦI RO TRO BAY ĐIỆN RÁC

Phân định rõ trách nhiệm: Xác lập ranh giới trách nhiệm minh bạch giữa doanh nghiệp đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy và cơ quan quản lý nhà nước.

Giám sát liên tục qua đầu mối liên ngành: TP Hà Nội cần thành lập tổ công tác hoặc đầu mối chuyên môn thường xuyên tiếp nhận, tổng hợp và phân tích dữ liệu vận hành thay vì chỉ kiểm tra định kỳ.

Minh bạch dữ liệu, truy xuất đồng bộ: Quản lý thống nhất khối lượng tro phát sinh, lượng đã xử lý, lượng lưu giữ, nơi tiếp nhận cuối cùng cùng kết quả quan trắc, phân tích mẫu để phát hiện sớm bất thường và tạo niềm tin cho người dân.

Hướng đi kinh tế tuần hoàn: Biến tro bay thành gạch lát từ công nghệ Geopolyme

Không chỉ dừng ở giải pháp xử lý cuối đường ống cho riêng Hà Nội mà còn hướng tới bài toán chung của các địa phương phát triển điện rác trên cả nước, các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã đề xuất hướng tiếp cận kinh tế tuần hoàn: tái chế tro bay thành vật liệu xây dựng không nung.

Cụ thể, Công ty ProtectGD – doanh nghiệp do chuyên gia của Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam sáng lập – đề xuất thử nghiệm biến dòng tro bay tại Sóc Sơn thành gạch lát vỉa hè bằng công nghệ bê tông geopolyme không sử dụng xi măng Portland. Thông qua hệ chất kết dính và phụ gia geopolyme chuyên dụng, vật liệu hình thành cấu trúc rắn chắc, vừa đáp ứng cường độ cơ học, vừa khóa chặt các chất ô nhiễm trong nền vật liệu ở mức thôi nhiễm an toàn.

Đây là hướng công nghệ tiên phong của nhóm kỹ sư Việt Nam do ông Trần Trung Nghĩa dẫn dắt. Phương pháp chế tạo cốt liệu xây dựng từ tro bay của nhóm đã được Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế số US 11,629,097 B2 ngày 18/4/2023.

Đáng chú ý, công nghệ này đã ghi nhận những kết quả kiểm nghiệm bước đầu rất tích cực trên mẫu thực tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3). Theo phiếu thử nghiệm số Q326A027190 ngày 27/3/2026, mẫu bê tông chế tạo từ tro bay Nhà máy điện rác Seraphin đạt cường độ nén 28,2 MPa, đồng thời cả 14/14 chỉ tiêu kim loại và nguyên tố phân tích đều ở mức không phát hiện trong dịch ngâm chiết. Tương tự, với mẫu bê tông từ tro bay đốt rác của NOAH, phiếu thử nghiệm số Q326A041623 ngày 22/4/2026 ghi nhận cả 17/17 chỉ tiêu đều nằm dưới giới hạn phát hiện. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng lưu ý khách quan rằng hiệu quả xử lý đối với nguồn tro của Thiên Ý cần tiếp tục được kiểm chứng trực tiếp trên viên gạch sản xuất từ chính nguồn tro bay Sóc Sơn.

Kiểm chứng khoa học nghiêm ngặt và lộ trình 2 bước tới nhà máy thương mại

Từ góc độ chuyên ngành vật liệu xây dựng, ông Tạ Văn Luân, Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông (Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng) khẳng định tro bay điện rác có hàm lượng muối hòa tan cao, độ kiềm lớn và tiềm ẩn nhiều tạp chất nguy hại nên tuyệt đối không thể sử dụng trực tiếp làm vật liệu xây dựng khi chưa được đánh giá và xử lý phù hợp.

Hiện có bốn nhóm công nghệ xử lý tro bay chính gồm: ổn định hóa – hóa rắn, xử lý hóa học, xử lý nhiệt độ cao và công nghệ plasma. Do thành phần tro phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn rác đầu vào, công nghệ đốt và hệ thống xử lý khí thải của từng nhà máy, không có một công nghệ đơn lẻ nào áp dụng chung cho mọi cơ sở mà phải căn cứ kết quả phân tích để lựa chọn phương án phù hợp.

Ông Tạ Văn Luân lưu ý, sản phẩm tái chế làm gạch xây, bê tông hay vật liệu làm đường không thể chỉ đánh giá dựa trên cường độ cơ học (chịu nén, chịu uốn, độ hút nước, độ mài mòn, ổn định thể tích) mà bắt buộc phải thực hiện các phép thử ngâm chiết đánh giá giải phóng kim loại nặng, muối hòa tan, cũng như kiểm tra độ bền lâu qua các chu kỳ lão hóa, ngâm nước và khô – ướt. Ông đề xuất xây dựng chương trình thí điểm kéo dài 12 – 18 tháng với sự tham gia của cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, tổ chức kiểm định độc lập và doanh nghiệp, đồng thời giám sát toàn bộ dòng thải thứ cấp (nước thải, khí thải, bụi, bùn thải).

Trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt đó, lộ trình hiện thực hóa dự án tái chế tro bay Sóc Sơn thành gạch lát vỉa hè được đề xuất triển khai theo hai bước bài bản:

Bước 1 – Chạy dây chuyền trình diễn và kiểm định độc lập: Dây chuyền trình diễn lấy mẫu đại diện theo từng lô và thời gian lưu kho (gồm cả tro tồn đã hóa rắn và tro mới phát sinh) để sản xuất gạch lát tự chèn. Phòng thử nghiệm độc lập sẽ đánh giá đầy đủ các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 6476:1999 (kích thước, cường độ nén, độ hút nước, độ mài mòn) song song với chương trình kiểm định môi trường (thôi nhiễm kim loại nặng, muối hòa tan, dioxin/furan theo đặc tính tro đầu vào và độ bền qua chu kỳ ướt – khô). Kết quả kiểm chứng là căn cứ quyết định triển khai ô lát thử có giám sát trước khi chuyển sang đầu tư thương mại.

Bước 2 – Đầu tư nhà máy thương mại giải phóng kho tồn và vận hành ổn định: Nếu lấy mốc tồn đầu kỳ 91.000 tấn cộng thêm 60 – 75 tấn phát sinh mỗi ngày trong 365 ngày, tổng khối lượng cần xử lý trong năm đầu tiên vào khoảng 113.000 – 118.400 tấn. Với 300 ngày vận hành thực tế mỗi năm, dây chuyền cần công suất trung bình 376 – 395 tấn đầu vào/ngày (mục tiêu thiết kế sơ bộ khoảng 400 tấn/ngày, có dự phòng và được chốt chính thức sau khi kiểm kê, quy đổi đồng nhất giữa tro đã hóa rắn và tro mới). Sau khi giải phóng toàn bộ kho tồn, nhà máy chuyển sang vận hành ổn định để xử lý lượng tro mới phát sinh khoảng 21.900 – 27.400 tấn/năm, gắn chặt quy mô đầu tư với tỷ lệ phối trộn tro và năng lực tiêu thụ sản phẩm.

Bảng tính toán quy mô công suất xử lý tro bay Nhà máy điện rác Sóc Sơn (dự kiến)

Tháo gỡ nút thắt 100.000 tấn tro bay tại Hà Nội không chỉ giải tỏa áp lực cấp bách cho các nhà máy điện rác, mà còn mở ra mô hình mẫu về quản trị chất thải theo tư duy kinh tế tuần hoàn cho nhiều địa phương trên cả nước. Khi dữ liệu vận hành được minh bạch, quy trình kiểm định độc lập được đặt lên hàng đầu và hành lang tiêu chuẩn cho vật liệu tái chế sớm hoàn thiện, dòng tro bay từng là gánh nặng môi trường hoàn toàn có thể trở thành nguồn tài nguyên xây dựng xanh, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.