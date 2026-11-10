Gỡ nỗi lo cầu yếu, ngầm tràn mất an toàn

Chủ trương đầu tư hơn 376,5 tỷ đồng xây dựng 4 cây cầu mới được kỳ vọng tháo gỡ những điểm nghẽn giao thông, bảo đảm kết nối dân sinh và phát triển kinh tế địa phương.

Nhiều bất cập về hạ tầng

Cầu Đăk Pơ Kơ nằm trên tuyến đường kết nối các xã Kông Chro - Ya Ma - SRó - Đăk Song, được xây dựng năm 2001, rộng 5 m, tải trọng thiết kế 13 tấn. Cầu hẹp, tải trọng thấp khiến xe tải phải giảm lượng hàng, tăng chuyến hoặc trung chuyển, làm chi phí vận tải tăng cao.

Cầu hẹp, tải trọng hạn chế nhưng mỗi ngày, cầu Đăk Pơ Kơ (xã SRó) vẫn phải oằn mình gánh hàng trăm lượt xe tải qua lại. Ảnh: Minh Phương

Nhiều năm lái xe tải vận chuyển nông sản tại vùng nguyên liệu SRó và Đăk Song, anh Phạm Quốc Hòa (phường An Khê) cho biết: “Do cầu yếu, hẹp nên các phương tiện vận tải hàng hóa khi lưu thông qua cầu luôn phải nhường nhau để qua từng xe. Chúng tôi mong có cây cầu mới để việc vận chuyển nông sản thuận lợi, an toàn hơn và giảm chi phí cho bà con”, anh Hòa bày tỏ.

Không chỉ gây trở ngại cho hoạt động vận tải, cầu Đăk Pơ Kơ còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Đợt lũ năm 2025, nước dâng cao hơn mặt cầu khoảng 1 m, làm hư hỏng lan can, chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã SRó: Trên địa bàn 2 xã SRó và Đăk Song có 8.823 ha vùng nguyên liệu mía, mì và rừng trồng. Do cầu yếu nên vào mùa thu hoạch nông sản, nhiều phương tiện phải hạ tải, trung chuyển hàng hóa, làm chi phí vận chuyển tăng khoảng 10 - 30%.

Tại xã Ia Rsai, người dân các buôn Chư Tê, Pan và Puh Chik cũng mong sớm có cầu mới để không còn cảnh bị cô lập mỗi khi mưa lũ. Ông Nay Nách cho biết, mỗi khi mưa lớn, nước suối có thể dâng 2 - 3 m, khiến buôn Chư Tê bị cô lập nhiều ngày. Hàng hóa không thể vận chuyển, người dân gặp khó khăn khi đi khám chữa bệnh, học sinh không thể đến trường. “Chúng tôi mong có một cây cầu để bà con không bị cô lập khi có mưa lớn”, ông Nách mong mỏi.

Đợt mưa lũ tháng 11-2025, khoảng 26 m ngầm tràn Ia Rsai bị cuốn trôi, khiến 3 buôn Chư Tê, Pan và Puh Chik với 713 hộ bị chia cắt giao thông. Ông Võ Ngọc Châu - Chủ tịch UBND xã Ia Rsai - cho hay: Địa phương còn nhiều khó khăn, hạ tầng giao thông hạn chế, vì vậy, xây cầu mới thay thế đường tràn hiện hữu là việc cấp thiết, giúp người dân đi lại an toàn trong mùa mưa lũ.

Đợt mưa lũ tháng 11-2025, một đoạn ngầm tràn Ia Rsai (xã Ia Rsai) bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Minh Phương

Tương tự, tại xã Ia Pa, ngầm tràn Mơ Năng 2 là tuyến đường duy nhất dẫn vào khu dân cư. Mùa lũ năm 2025, nước dâng 1,5 - 2 m, nhấn chìm ngầm tràn nhiều ngày, có thời điểm gần 350 hộ bị cô lập.

Kỳ vọng từ những cây cầu mới

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 28-10-2026 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng thay thế các cầu yếu trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư hơn 376,5 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2029. Dự án gồm 2 thành phần, sử dụng 350 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, phần còn lại từ ngân sách tỉnh.

Dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, xây dựng cầu Mơ Năng 2 tại xã Ia Pa (57 tỷ đồng) và cầu Ia Rsai tại xã Ia Rsai (53 tỷ đồng). 2 cầu được thiết kế vượt lũ, bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài lần lượt khoảng 148 m và 145 m.

Dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư hơn 266,5 tỷ đồng, gồm cầu Đăk Pơ Kơ tại xã SRó (hơn 163 tỷ đồng) và cầu qua sông Côn nối xã Vĩnh Thạnh với xã Vĩnh Thịnh (hơn 103,5 tỷ đồng). Riêng cầu qua sông Côn kết nối tuyến ĐX.30 ở thôn Định Thành (xã Vĩnh Thạnh) với tuyến ĐH.29 ở thôn Hà Ri (xã Vĩnh Thịnh), góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.

Dù còn chờ triển khai, nhưng quyết định đầu tư 4 cây cầu đã đem lại hy vọng cho những vùng lâu nay chịu cảnh giao thông cách trở. Người dân mong các công trình sớm được xây dựng để việc đi lại, làm ăn không còn phụ thuộc vào những cây cầu yếu, ngầm tràn mỗi mùa mưa lũ.