Gỡ nò sáo, trả lại không gian cho đầm phá

Chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, giám sát, ngăn chặn hành vi lấn chiếm đầm phá.

Giữ lợi ích bền vững

Xuôi theo con nước dọc đầm Cầu Hai những ngày cuối tháng 10, không còn cảnh cọc ví rọ kéo dài. Điều làm chúng tôi ấn tượng là một không gian đầm phá thông thoáng. Sự đổi thay ấy bắt đầu từ chính những người dân gắn bó lâu đời với nghề rọ sáo. Ông La Phước Thành, thôn Phường Nhất, xã Phú Vang là một trong 96 hộ trước đây làm nghề rọ sáo trên đầm phá. Sau đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng nò sáo, ví rọ trái phép từ ngày 25/9 đến nay của chính quyền địa phương, ông là một trong những hộ đầu tiên tự nguyện tháo dỡ hơn 30ha diện tích ví rọ của gia đình.

Với ông Thành, việc tháo dỡ không chỉ là từ bỏ những cọc nò, hàng sáo gắn bó với sinh kế nhiều năm, mà là sự lựa chọn giữa lợi ích trước mắt và trách nhiệm gìn giữ hệ sinh thái đầm phá lâu dài. “Vây ví trên đầm phá để nuôi thủy sản tuy mang lại nguồn thu rất lớn trước mắt nhưng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy, môi trường và nguồn lợi thủy sản. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình nên tự nguyện tháo dỡ, trả lại mặt nước thông thoáng để bà con có điều kiện làm ăn bền vững”, ông Thành chia sẻ.

Từ sự đồng thuận của người dân, việc tháo dỡ nò sáo, ví rọ trái phép trên đầm phá từng bước được triển khai có hiệu quả. Theo ông La Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Vang, trong đợt cao điểm từ cuối tháng 9 đến nay, địa phương đã phối hợp với các lực lượng trực tiếp kiểm tra thực tế. Qua rà soát, toàn xã có hơn 90 hộ làm nghề nò sáo với hình thức vây ví trái phép, trên tổng diện tích hơn 900ha.

Ông La Đình Tân cho biết, qua kiểm tra thực tế, nhiều hộ dân đã nâng cao ý thức, chủ động tháo dỡ nò sáo, ví rọ trái phép theo yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa nghiêm túc chấp hành, khiến các công trình lấn chiếm tiếp tục tồn tại, gây khó khăn cho công tác quản lý, lập lại trật tự trên đầm phá.

“Việc xử lý triệt để các cọc nò sáo cũng gặp khó khăn do nhiều cọc được đóng sâu xuống đáy đầm phá, cần có máy móc, phương tiện cơ giới chuyên dụng để tháo dỡ. Trong khi đó, nguồn lực của địa phương còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ giải tỏa và trả lại không gian mặt nước thông thoáng”, ông La Đình Tân chia sẻ.

Ngăn chặn tái lấn chiếm

Tại thôn Phường Nhất, xã Phú Vang, sau đợt ra quân giải tỏa, Ban điều hành thôn phối hợp với Chi hội nghề cá tăng cường tuần tra, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm mặt nước. Các hộ làm nghề nò sáo truyền thống cũng được vận động cam kết hoạt động đúng nghề, không vây ví trái phép. Ông Phạm Ngọc Thông, Trưởng thôn Phường Nhất, xã Phú Vang cho biết, qua tuyên truyền, vận động, đại đa số người dân đều chấp hành tháo dỡ. Sau khi giải tỏa, lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra, giám sát, ngăn chặn hành vi tái lấn chiếm.

Xã Phú Vang đã tổ chức 5 cuộc gặp mặt, tuyên truyền, làm rõ trách nhiệm của từng hộ dân trong quản lý, sử dụng mặt nước đầm phá. Qua đó, từng bước tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường sinh thái gắn với sinh kế lâu dài.

Cũng theo ông La Đình Tân, địa phương sẽ tiếp tục phân công các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi đóng cọc, dựng nò sáo, tái lấn chiếm diện tích đã giải tỏa.

Việc tháo dỡ nò sáo, ví rọ trái phép mới chỉ là bước đầu trong hành trình khôi phục nguyên trạng không gian mặt nước đầm phá. Để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, bên cạnh sự vào cuộc thường xuyên của chính quyền, cần ý thức tự giác của mỗi người dân. Đây cũng là điều kiện quan trọng để bảo vệ môi trường sinh thái, nguồn lợi thủy sản và sinh kế lâu dài của cộng đồng.