Quy định về khấu trừ chi phí rõ ràng hơn

Các chính sách nổi bật gồm: nâng mức trần doanh thu hàng năm từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng để doanh nghiệp lựa chọn nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu; xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp; khấu trừ chi phí cho doanh nghiệp lớn khi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Bà Nguyễn Thị Việt, chủ sạp Việt Tuế, chợ Bến Thành (TPHCM) tư vấn sản phẩm bánh mứt cho du khách. Ảnh: HOA LÀI

Ông Phạm Hải Long, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Agrex Sài Gòn, cho biết, trước đây Luật Thuế TNDN chỉ công nhận một số khoản tài trợ đặc thù (giáo dục, y tế, khắc phục thiên tai...) vào chi phí hợp lý.

Luật chưa có cơ chế riêng cho các khoản chi hỗ trợ nâng cao năng lực cho SME. Nay các quy định mới trong Luật Thuế TNDN và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng, ghi nhận hoạt động tài trợ phát triển chuỗi liên kết, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho SME vào chi phí được trừ.

Cơ chế này giúp giảm rủi ro tranh chấp thuế, tạo động lực để doanh nghiệp lớn mạnh dạn hỗ trợ SME tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực FDI.

Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tiễn, cần sớm có thông tư hướng dẫn rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp đầu chuỗi và quy định cụ thể bộ hồ sơ chứng minh, như hợp đồng liên kết đại lý, chứng từ tập huấn, bằng cấp chuyên gia... Khi các quy định về chứng từ rõ ràng, doanh nghiệp lớn sẽ không lo bị xuất toán khi quyết toán thuế.

Hộ kinh doanh vừa mừng, vừa lo

Về quy định nâng mức trần doanh thu hàng năm từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Việt, chủ sạp Việt Tuế, chợ Bến Thành (TPHCM), chia sẻ, trước đây nếu doanh thu vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/năm, hộ kinh doanh buộc phải chuyển sang chế độ kế toán phức tạp (kê khai doanh thu, chi phí, lưu trữ hóa đơn đầu vào, đầu ra chặt chẽ).

Nay chủ hộ kinh doanh chỉ cần tập trung bán hàng và xuất hóa đơn đầy đủ để chứng minh doanh thu.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thái Trang, chủ thương hiệu thời trang D&T, lại lo lắng rằng, hiện bà nhập nguyên phụ liệu chủ yếu từ chợ vải Soái Kình Lâm.

Tiểu thương tại đây đa phần có doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT đối với hộ, cá nhân kinh doanh (hiện nay là 1 tỷ đồng/năm) nên chỉ xuất hóa đơn bán hàng thông thường thay vì hóa đơn GTGT, mà bà thì phải lấy hàng có hóa đơn GTGT mới được khấu trừ thuế; còn nếu bà mua nguyên phụ liệu từ công ty lớn để lấy hóa đơn GTGT thì lại không đúng chủng loại đặc thù.

“Mức doanh thu cơ sở của tôi hiện thuộc nhóm 3 (doanh thu 3-50 tỷ đồng/năm). Theo quy định mới, giả sử doanh thu của cơ sở lên tới 10,5 tỷ đồng/năm, tôi buộc phải kê khai thuế như doanh nghiệp; phải chuẩn hóa hóa đơn, chứng từ. Lấy hàng từ nguồn hiện tại sẽ không đáp ứng được yêu cầu này, trong khi chuỗi cung ứng tại các chợ truyền thống có đặc thù riêng.

Nếu có các chính sách thuế phù hợp với cách thức hoạt động thực tế của chợ truyền thống thì tiểu thương tự tin mở rộng quy mô mà không sợ bị làm sai quy định”, bà Trang kiến nghị.

Gỡ vướng chứng từ, tinh giản kế toán

TS Phan Phương Nam, Phó trưởng khoa Luật thương mại, Trường Đại học Luật TPHCM, nhận xét, các chính sách mới cho thấy tư duy quản lý thuế góp phần nuôi dưỡng nguồn thu và làm sạch dữ liệu thị trường.

Trong đó, với các cơ sở có doanh thu dưới 10 tỷ đồng/năm, chính sách đã có nhiều sự linh hoạt. Nếu hộ kinh doanh áp dụng cách tính theo doanh thu mà thấy bất lợi thì sang năm sau có quyền chuyển sang phương pháp khấu trừ theo chi phí thực tế.

Luật sư Trần Xoa, Đoàn Luật sư TPHCM, đề xuất giải pháp cho phép hộ kinh doanh dùng dữ liệu từ hóa đơn điện tử và phần mềm bán hàng để lập sổ, tự động tổng hợp doanh thu điền vào tờ khai. Chủ hộ kinh doanh chỉ bổ sung chi phí thực tế, như tiền thuê mặt bằng, nhân công, tồn kho...

Cơ quan chức năng cần hướng dẫn cách xác định giá vốn, tồn kho đầu kỳ trong năm đầu chuyển đổi.

Để tháo gỡ vướng mắc chứng từ mua hàng tại chợ truyền thống, theo luật sư Trần Xoa, cơ quan thuế cần hướng dẫn thống nhất trường hợp nào hộ kinh doanh mua được lập bảng kê chi phí.

Bên cạnh đó, cần có công cụ tra cứu theo mã số thuế hoặc mã định danh để xác định người bán có thuộc diện bắt buộc xuất hóa đơn điện tử hay không. Nếu giao dịch có thật và dựa trên thông tin tra cứu từ cơ quan thuế thì chi phí của hộ kinh doanh cần được bảo vệ.

Theo TS Nguyễn Vinh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, các doanh nghiệp kỳ vọng Nghị quyết số 63/2026/QH16 (về xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp) sẽ tháo gỡ được các khó khăn tồn tại nhiều năm qua. Việc cơ quan thuế chủ động rà soát trên cơ sở dữ liệu quản lý, xóa nợ khi đủ điều kiện sẽ giúp doanh nghiệp có thể hoàn tất thủ tục giải thể hoặc khôi phục mã số thuế để tiếp tục hoạt động; đồng thời giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí, nhất là đối với những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm. Quy định mới này còn mở ra cơ hội tái khởi nghiệp cho doanh nhân và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh.