Gỡ 'nghẽn' cho giao thông nông thôn từ nguồn lực xã hội hoá

Phát huy vai trò cầu nối

Tại nhiều tuyến kênh rạch ở một số xã nông thôn, việc đi lại, sinh hoạt, học tập và giao thương của bà con vẫn còn gặp trở ngại. Những cây cầu tạm bợ, xuống cấp theo thời gian tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, là điểm nghẽn khiến kinh tế địa phương chậm phát triển.

Nhận thấy điều đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau tích cực phối hợp với các địa phương, chủ động rà soát, nắm bắt tình hình ở những địa bàn khó khăn về giao thông để tích cực vận động nguồn lực xã hội hoá. Bằng sự minh bạch và trách nhiệm, từ tháng 4/2026 đến nay, hội kết nối các tổ chức, nhà hảo tâm, tổ chức khởi công và khánh thành 30 cây cầu với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau và nhà tài trợ, chính quyền địa phương, Nhân dân thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu tại xã Trí Phải.

Mỗi cây cầu nghĩa tình được khánh thành không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng. Ðường sá thông suốt, việc học hành của học sinh bớt khó khăn hơn mỗi mùa mưa bão. Ðáng quý, trong quá trình thực hiện các phần việc an sinh xã hội, Hội Chữ thập đỏ luôn được sự đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình từ Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau, bộc bạch: “Tôi nhận thấy rằng khi mỗi cây cầu hiện diện, người dân vui mừng, xóm làng khởi sắc. Việc lưu thông được thuận lợi, nhất là các cháu đi học được an toàn và những cụ già có thể thăm viếng nhau dễ dàng. Chính vì lẽ đó mà tôi nỗ lực vận động các nguồn tài trợ”.

Những nhịp cầu vui

Vùng sông nước Cà Mau, những dòng sông, kênh rạch từ lâu đã trở thành một phần cuộc sống của người dân. Nơi bờ sông ấy, khi thiếu đi một nhịp cầu an toàn, lại trở thành khoảng cách chia cắt sự phát triển, tiềm ẩn lo âu của bà con Nhân dân. Nếu trước đây, người dân ở kênh Khuôn Cá (ấp Trời Mọc, xã Trí Phải) mỗi lần qua sông phải phập phồng lo sợ trên chiếc cầu bằng cây gỗ thì nay, nỗi trăn trở ấy đã không còn khi nơi đây đã khởi công xây dựng cầu mới.

Cầu kênh Khuôn Cá là 1 trong 3 cầu do Ðoàn Thanh niên xã Trí Phải kết nối Hội Chữ thập đỏ tỉnh và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh vận động Công ty TNHH Thép Vinh (Thành phố Hồ Chí Minh) tài trợ. Tổng giá trị các cầu gần 240 triệu đồng, trong đó chính quyền địa phương đối ứng một phần. Những cầu được xây dựng có chiều dài dao động từ 19-25 m, ngang 2 m, tải trọng 1,5 tấn, mang đến niềm vui trọn vẹn cho chính quyền và Nhân dân khu vực.

Chị Nguyễn Thuý Huỳnh, Bí thư Xã đoàn Trí Phải, chia sẻ: “Xã đoàn vừa phối hợp với các mạnh thường quân khởi công 3 cây cầu phục vụ nhu cầu đi lại của khoảng 500 hộ dân. Ðó là niềm vui chung của bà con, khi cầu dân sinh hoàn thành sẽ rút ngắn quãng đường đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc, học tập, giao thương của Nhân dân. Qua đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Ông Phạm Văn Tính (ấp Trời Mọc), bày tỏ: “Trước đây, địa phương chưa có khả năng xây cầu lớn, cây cầu gỗ cũ cũng không an toàn. Bây giờ có mạnh thường quân xây cho cầu kiên cố, đây là niềm hạnh phúc của người dân”.

Cùng với niềm vui của bà con ấp Trời Mọc, chính quyền và Nhân dân Ấp 10, xã Trí Phải, rất phấn khởi khi cầu Kênh Công Nghiệp cũng vừa được khởi công.

Ðồng chí Ðàm Minh Vương, Bí thư, Trưởng ấp 10, xã Trí Phải, bày tỏ vui mừng: “Ðịa bàn hiện chỉ có cây cầu dân sinh đang xuống cấp nghiêm trọng. Tôi và bà con rất mừng khi sắp có cây cầu chắc chắn đi lại 2 mùa mưa, nắng”.

Tháng 8 vừa qua, tại xã Ðá Bạc, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp với Chi hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức lễ khánh thành cầu Kênh Cựa Gà; khởi công xây dựng cầu Kênh Bờ Chuối và cầu Kênh Hậu 16. Tổng kinh phí xây dựng 3 cây cầu 850 triệu đồng, trong đó, Chi hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm hỗ trợ 500 triệu đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Những cây cầu được trao tặng đã nối dài yêu thương đến những vùng quê khó khăn, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân, giúp việc đi lại được an toàn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.