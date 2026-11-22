Giới thiệu giải pháp chuyển đổi số tại Diễn đàn “Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt” vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ thực tiễn quản trị của các đơn vị tiên phong đến gói hỗ trợ quy mô lớn vừa được công bố, Thành phố Hồ Chí Minh đang định hình cách tiếp cận chuyển đổi số thực chất: bám sát nhu cầu từng cơ sở và lấy năng suất, hiệu quả làm thước đo.

Hiệu quả rõ nét từ số hóa quản trị doanh nghiệp

Từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Diệp Nam Hải, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex (Cholimex Food) chia sẻ hành trình chuyển mình từ một đơn vị quy mô doanh thu dưới 1.000 tỷ đồng vào năm 2014 lên mức khoảng 4.500 tỷ đồng hiện nay, với hơn 100.000 điểm bán hàng và hàng nghìn đối tác siêu thị, nhà hàng trên cả nước.

Đặc thù ngành thực phẩm là sản lượng lưu thông cực lớn; có những thời điểm doanh thu đạt 17-18 tỷ đồng mỗi ngày, khiến phương thức quản lý thủ công không còn phù hợp. Từ năm 2018-2019, Cholimex triển khai hệ thống quản lý phân phối (DMS) của Viettel trên cả nước.

Ông Diệp Nam Hải, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex chia sẻ giải pháp chuyển đổi số tại doanh nghiệp. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Thay vì nhân viên bán hàng phải quay về nhà phân phối cuối ngày để đối chiếu đơn hàng và tổng hợp báo cáo qua nhiều tầng nấc từ tỉnh lên khu vực, vùng rồi mới về công ty, toàn bộ dữ liệu thị trường được cập nhật trực tiếp lên hệ thống. Theo tính toán của doanh nghiệp, mỗi nhân viên bán hàng tiết kiệm được khoảng 2 giờ/ngày.

Với hơn 600 nhân sự thị trường, tổng thời gian tiết kiệm lên tới khoảng 1.200 giờ/ngày, tương đương 150 ngày công lao động. Nguồn lực này giúp doanh nghiệp đứng vững ngay cả trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid năm 2021 khi tổ chức sản xuất "ba tại chỗ" với hơn 1.000 lao động.

Không dừng ở đó, Cholimex tiếp tục ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát 40.000-50.000 hình ảnh trưng bày tại điểm bán mỗi ngày và đưa tự động hóa quy trình bằng robot vào xử lý đơn hàng siêu thị, giải quyết hơn 95% khối lượng công việc thủ công trước đây.

Ông Diệp Nam Hải đúc kết, chuyển đổi số phải bắt đầu từ khâu cốt lõi nhất của doanh nghiệp, có sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu, sự đồng hành sâu sát của đối tác công nghệ và nhất là sự kiên trì thay đổi thói quen làm việc của đội ngũ nhân sự.

Tháo gỡ "ma trận" phần mềm rời rạc cho doanh nghiệp nhỏ

Nếu những doanh nghiệp quy mô lớn tìm được lời giải bài bản, thì ở khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cùng các hộ kinh doanh, lực lượng đông đảo và tạo nhiều việc làm nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, bài toán chuyển đổi số lại đối mặt với nhiều nút thắt khác.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại Diễn đàn “Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Tại Diễn đàn “Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt” vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thẳng thắn chỉ ra thực trạng: công nghệ hiện nay không phải là vấn đề quá khó, nhưng chủ doanh nghiệp nhỏ và tiểu thương đang lúng túng không biết bắt đầu từ đâu vì "bủa vây" bởi quá nhiều phần mềm rời rạc.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, sự thiếu liên thông dữ liệu giữa các nền tảng này với hệ thống định danh của Nhà nước khiến quy trình vận hành thêm phức tạp, làm giảm tính tiện ích. Bên cạnh đó là rào cản về vốn đầu tư, thủ tục tiếp cận nguồn hỗ trợ và nỗi lo mất an toàn thông tin khi đưa hoạt động kinh doanh lên môi trường số.

Cũng trăn trở về yếu tố vận hành, ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Vật tư Thiết bị Đo đạc Nam Sông Tiền cho biết, việc ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp rút ngắn nhiều quy trình xuất nhập khẩu, kế toán từ 2-3 ngày xuống còn 30 phút đến 1 giờ. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là con người biết làm chủ công cụ và sự bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu từ phía nhà cung cấp.

Để chuyển đổi số thật sự đi vào chiều sâu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ khẳng định Thành phố sẽ thay đổi cách tiếp cận, không làm theo phong trào mà triển khai theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, từng hộ". Thông qua Kế hoạch số 422/KH-UBND, Thành phố kết hợp cung cấp thông tin trực tuyến với việc tổ chức các nhóm hỗ trợ trực tiếp tại địa bàn, hỗ trợ một phần kinh phí tư vấn pháp lý, kỹ thuật và đào tạo kỹ năng số; đồng thời lựa chọn khoảng 200 doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện để xây dựng mô hình mẫu.

Đặc biệt, ông Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh thước đo hiệu quả của chuyển đổi số không nằm ở việc đếm xem có bao nhiêu phần mềm được cài đặt, mà ở năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh thực tế. Đó là việc bà bán tạp hóa đầu đường có "tăng trình" về công nghệ hay không; tiểu thương có quản lý thuận lợi từ khâu nhập hàng, livestream bán hàng, kết sổ đến xuất hóa đơn điện tử hay không; và quan trọng hơn, dữ liệu kinh doanh minh bạch đó có trở thành cơ sở để ngân hàng thẩm định cho vay vốn hay không.

Đáp ứng định hướng này, tại diễn đàn, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cùng Viettel Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố chương trình hợp tác hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn với tổng giá trị ưu đãi lên tới 370 tỷ đồng (trong đó riêng các gói ưu đãi đồng hành hưởng ứng chương trình kích cầu của Thành phố lên đến 300 tỷ đồng).

Khách mời trải nghiệm các giải pháp chuyển đổi số của Viettel. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chương trình tập trung vào ba nhóm giải pháp cốt lõi gồm: quản lý bán hàng, quản trị doanh nghiệp và giao dịch điện tử, đi kèm hoạt động tư vấn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt.

Khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Thành phố, Thượng tá Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết với tinh thần công nghệ từ trái tim, Viettel mong muốn đưa công nghệ đến gần hơn với từng doanh nghiệp, từng hộ kinh doanh và từng người dân. Chúng tôi tin rằng công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi giải quyết được những bài toán cụ thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Từ Thành phố Hồ Chí Minh, Viettel mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp biến chuyển đổi số từ chủ trương thành hành động, từ công nghệ thành năng suất và từ đổi mới sáng tạo thành động lực tăng trưởng thật sự”, Giám đốc Viettel Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.