Go Kyung Pyo tuyên bố dừng toàn bộ hoạt động sau bê bối lái xe khi say rượu

Theo MyDaily, ngày 15/11, Go Kyung Pyo đăng tải bài viết dài trên trang mạng xã hội cá nhân, trực tiếp lên tiếng về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng 14/11 tại Seoul, Hàn Quốc.

Nam diễn viên xác nhận đã điều khiển ô tô sau khi uống rượu và đâm vào một xe thu gom rác đang làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của anh vượt ngưỡng bị thu hồi giấy phép lái xe.

Go Kyung Pyo trực tiếp lên tiếng về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng 14/11 tại Seoul, Hàn Quốc.

"Tôi hoàn toàn sai khi cầm vô lăng sau khi uống rượu. Chính tôi từng kêu gọi mọi người không lái xe khi say rượu, nhưng cuối cùng lại vi phạm điều đó. Hành động của tôi có thể khiến người khác bị thương nghiêm trọng. Đó là việc làm vô trách nhiệm", Go Kyung Pyo thừa nhận.

Đáng chú ý, nam diễn viên cũng giải thích về đoạn camera an ninh gây tranh cãi, trong đó anh bị cho là chỉ quan tâm đến chiếc xe của mình sau tai nạn.

Go Kyung Pyo cho biết sau va chạm, anh không tìm thấy vị trí dừng xe phù hợp nên tiếp tục di chuyển thêm một đoạn trước khi dừng lại. "Khi xuống xe, tôi kiểm tra xem mình đã va chạm vào đâu. Ngay khi gặp hai nhân viên vệ sinh môi trường, tôi lập tức xin lỗi họ", nam diễn viên chia sẻ.

Anh khẳng định đã ở lại hiện trường, trò chuyện với những người liên quan và chờ cảnh sát đến làm việc. Go Kyung Pyo cũng giải thích vật mà anh bỏ vào túi áo trong đoạn camera an ninh thực chất là chìa khóa ô tô đang cầm trên tay.

Bên cạnh lời xin lỗi dành cho những người bị ảnh hưởng trực tiếp, nam diễn viên bày tỏ sự day dứt khi vụ việc khiến nhiều chương trình truyền hình phải gấp rút điều chỉnh nội dung.

"Vì sai lầm của tôi, có những người phải biên tập lại những cảnh quay mà chúng tôi từng vui vẻ thực hiện cùng nhau, thậm chí phải đưa ra những quyết định khó khăn đối với lịch trình đã chuẩn bị từ lâu", anh viết.

Go Kyung Pyo gửi lời xin lỗi đến các nhà sản xuất, nhân viên hậu trường, đồng nghiệp và người hâm mộ đã tin tưởng, ủng hộ mình.

Nam diễn viên thừa nhận: "Khi nghĩ về những gì mình đã làm, tôi thực sự vô cùng tức giận với chính bản thân". Cuối tâm thư, Go Kyung Pyo cam kết hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra, khắc phục thiệt hại và chấp nhận mọi trách nhiệm pháp lý.

Go Kyung Pyo gửi lời xin lỗi đến các nhà sản xuất, nhân viên hậu trường, đồng nghiệp và người hâm mộ đã tin tưởng, ủng hộ mình.

"Tôi sẽ dừng toàn bộ hoạt động đã lên kế hoạch. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác xấu hổ về bản thân sau sự việc lần này. Tôi thực sự xin lỗi", nam diễn viên tuyên bố.

Trước đó, Go Kyung Pyo gây tai nạn vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 14/11 tại quận Mapo, Seoul. Nồng độ cồn trong máu của anh được xác định ở mức 0,150%, cao hơn đáng kể so với ngưỡng 0,08% dẫn đến việc thu hồi giấy phép lái xe tại Hàn Quốc.

Bê bối khiến nhiều chương trình có sự tham gia của Go Kyung Pyo phải cắt giảm thời lượng xuất hiện của nam diễn viên. Quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động cũng đánh dấu bước ngoặt đáng tiếc trong sự nghiệp của ngôi sao Reply 1988.