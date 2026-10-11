Go Kyung Pyo thẳng thắn từ chối chụp ảnh với fan vì một lý do đời thường

Go Kyung Pyo là nam diễn viên Hàn Quốc được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Bên cạnh khả năng diễn xuất, anh còn thu hút sự chú ý bởi tính cách thẳng thắn, thoải mái và cách sống không quá bận tâm đến ánh nhìn của người khác.

Mới đây, Go Kyung Pyo tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ cách ứng xử trong những lần được người hâm mộ đề nghị chụp ảnh cùng. Thay vì từ chối trực tiếp hoặc tìm cách né tránh, nam diễn viên lựa chọn giải thích chân thành về tình trạng của bản thân, nhờ đó nhận được sự thông cảm từ đối phương.

Go Kyung Pyo chia sẻ về việc từ chối chụp ảnh cùng khán giả nếu không thấy thoải mái, tự tin.

Cụ thể, mới đây, trong một cuộc trò chuyện, MC Yoo Jae Suk dành lời khen cho cách sống của Go Kyung Pyo. Anh nhận xét nam diễn viên có phong cách thời trang riêng, đồng thời luôn làm những điều bản thân mong muốn. Yoo Jae Suk chia sẻ: "Tôi cũng nghĩ rằng mình nên sống như Go Kyung Pyo".

Theo Yoo Jae Suk, không phải ai cũng có thể sống tự do chỉ bằng cách mong muốn điều đó. Việc thực sự hành động theo suy nghĩ và lựa chọn của bản thân đòi hỏi sự can đảm. Vì vậy, anh ấn tượng với thái độ sống của đàn em, người dường như không quá bị ràng buộc bởi những đánh giá từ bên ngoài.

Đáp lại lời nhận xét, Go Kyung Pyo cho biết hiện tại anh vẫn đang tận hưởng cuộc sống một cách tự do và vui vẻ. Nam diễn viên không ngần ngại thể hiện quan điểm cá nhân, đồng thời tìm cách duy trì sự thoải mái trong những tình huống thường ngày.

Đáng chú ý, Go Kyung Pyo còn tiết lộ bí quyết xử lý những lần được người hâm mộ xin chụp ảnh. Anh cho biết bản thân thường xuyên nhận được lời đề nghị như vậy vì không có thói quen che giấu hay né tránh mọi người. Tuy nhiên, không phải lúc nào nam diễn viên cũng cảm thấy sẵn sàng xuất hiện trước ống kính.

Go Kyung Pyo chia sẻ rằng anh đã tìm ra cách giải quyết bằng việc chủ động nói rõ hoàn cảnh của mình. Thay vì chỉ đơn giản từ chối, anh lựa chọn giải thích để người đối diện hiểu được lý do.

Nam diễn viên lấy ví dụ về những lúc chưa có cơ hội vệ sinh cá nhân, râu mọc dài và bản thân không muốn lưu lại hình ảnh trong tình trạng đó. Khi gặp trường hợp tương tự, anh thường nói: "Hiện tại tôi chưa thể vệ sinh cá nhân, râu cũng mọc dài rồi và tôi không muốn lưu lại hình ảnh của mình lúc này. Nếu bạn hiểu cho tâm trạng của tôi thì liệu chúng ta có thể không chụp ảnh được không?".

Theo Go Kyung Pyo, lời giải thích có thể hơi dài dòng nhưng việc bày tỏ thành thật suy nghĩ của mình thường giúp đối phương dễ dàng thông cảm. Anh cho biết phần lớn người hâm mộ đều vui vẻ đáp lại rằng họ hiểu và đồng ý với đề nghị của nam diễn viên.

Câu chuyện của Go Kyung Pyo thu hút sự chú ý bởi cách anh cân bằng giữa việc tôn trọng người hâm mộ và mong muốn giữ sự riêng tư trong những thời điểm nhất định. Thay vì xem lời đề nghị chụp ảnh là điều phiền toái, nam diễn viên chủ động tìm cách giao tiếp để hạn chế những hiểu lầm không đáng có.

Go Kyung Pyo nhận được sự yêu mến của khán giả sau khi tham gia phim Replay 1988.

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, là nam diễn viên Hàn Quốc được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Reply 1988, Chicago Typewriter, Private Lives, Love in Contract... Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2010, từng bước khẳng định năng lực qua nhiều dạng vai khác nhau.

Đặc biệt, vai diễn Sun Woo trong Reply 1988 giúp Go Kyung Pyo đến gần hơn với công chúng. Bên cạnh diễn xuất, nam nghệ sĩ còn thu hút sự chú ý nhờ phong cách thời trang cá tính và tính cách thẳng thắn, thoải mái.